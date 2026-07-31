WPD 200 Basic S Black er en kompakt bordmodell som leverer kaldt eller temperert vann – stille eller med kullsyre – til opptil 100 personer. Vannautomaten leveres med integrert dryppbrett og pumpe. Tilkoblingssett for drenering av restvann til beholder eller direkte til avløp er tilgjengelige ved behov, og det finnes også et gulvstativ som tilvalg. For filtrering av vannet kan du velge mellom Kärchers Active-Pure- eller Hy-Protect-filter (bestilles separat). Maskinen rengjøres kjemisk.