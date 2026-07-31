Vannautomat WPD 200 Basic S Black
WPD 200 Basic S Black bordmodell vannautomat med dryppbrett og pumpe. Forsyner opptil 100 personer med 3 typer vann: temperert og kaldt, med eller uten kullsyre.
WPD 200 Basic S Black er en kompakt bordmodell som leverer kaldt eller temperert vann – stille eller med kullsyre – til opptil 100 personer. Vannautomaten leveres med integrert dryppbrett og pumpe. Tilkoblingssett for drenering av restvann til beholder eller direkte til avløp er tilgjengelige ved behov, og det finnes også et gulvstativ som tilvalg. For filtrering av vannet kan du velge mellom Kärchers Active-Pure- eller Hy-Protect-filter (bestilles separat). Maskinen rengjøres kjemisk.
Egenskaper og fordeler
Grunnleggende utstyr
- Enkel og brukervennlig betjeningsmeny
Ekstra høy doseringshøyde
- Dispenserområde opptil 30 cm høyt for enkel fylling av høyere beholdere.
Mulighet for to filtre for ekstra rent vann.
- Hy-Protect-filteret eliminerer virus og bakterier, samtidig som verdifulle mineraler bevares.
- Active-Pure-filteret: fjerner klor og tungmetaller fra vanntilførselen.
Flere vanntyper
- Kullsyreholdig vann i medium og classic varianter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Inngående trykk (bar)
|1,5 - 6
|Vannmengde (l/t)
|120
|Kjøleevne (l/t)
|65
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 300
|Kjølevæske
|R290
|Kaldt vann
|ja
|Romtemperert vann
|ja
|Kullsyrevann
|ja
|Vekt uten tilbehør (kg)
|24,4
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|24,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|27,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|545 x 365 x 465
Scope of supply
- Dråpebrett med nivåindikator
Utstyr
- Vannavgivelsesventil med kontaktbeskyttelse
- Posisjonshjelp for drikkekopper
- Dryppskålen drenerer: Uten avløp
- Versjon: Bordversjon
- Elektronisk pakke: Basic
- Hygienisk rengjøring: Kjemisk
Videoer
Bruksområder
- Installeres direkte til vannuttak
- Kontorer, butikklokaler, detaljhandelsbutikker, bilforretninger, skoler, universiteter, rådhus, hoteller, restauranter, kantiner, sykehus, legekontorer.