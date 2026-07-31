Vannautomat WPD 200 Basic S Black

WPD 200 Basic S Black bordmodell vannautomat med dryppbrett og pumpe. Forsyner opptil 100 personer med 3 typer vann: temperert og kaldt, med eller uten kullsyre.

WPD 200 Basic S Black er en kompakt bordmodell som leverer kaldt eller temperert vann – stille eller med kullsyre – til opptil 100 personer. Vannautomaten leveres med integrert dryppbrett og pumpe. Tilkoblingssett for drenering av restvann til beholder eller direkte til avløp er tilgjengelige ved behov, og det finnes også et gulvstativ som tilvalg. For filtrering av vannet kan du velge mellom Kärchers Active-Pure- eller Hy-Protect-filter (bestilles separat). Maskinen rengjøres kjemisk.

Egenskaper og fordeler
Grunnleggende utstyr
  • Enkel og brukervennlig betjeningsmeny
Ekstra høy doseringshøyde
  • Dispenserområde opptil 30 cm høyt for enkel fylling av høyere beholdere.
Mulighet for to filtre for ekstra rent vann.
  • Hy-Protect-filteret eliminerer virus og bakterier, samtidig som verdifulle mineraler bevares.
  • Active-Pure-filteret: fjerner klor og tungmetaller fra vanntilførselen.
Flere vanntyper
  • Kullsyreholdig vann i medium og classic varianter.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50
Inngående trykk (bar) 1,5 - 6
Vannmengde (l/t) 120
Kjøleevne (l/t) 65
Nominell inngangseffekt (W) maks. 300
Kjølevæske R290
Kaldt vann ja
Romtemperert vann ja
Kullsyrevann ja
Vekt uten tilbehør (kg) 24,4
Vekt (med tilbehør) (kg) 24,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 27,8
Mål (L x B x H) (mm) 545 x 365 x 465

Scope of supply

  • Dråpebrett med nivåindikator

Utstyr

  • Vannavgivelsesventil med kontaktbeskyttelse
  • Posisjonshjelp for drikkekopper
  • Dryppskålen drenerer: Uten avløp
  • Versjon: Bordversjon
  • Elektronisk pakke: Basic
  • Hygienisk rengjøring: Kjemisk
Vannautomat WPD 200 Basic S Black
Vannautomat WPD 200 Basic S Black
Vannautomat WPD 200 Basic S Black

Videoer

Bruksområder
  • Installeres direkte til vannuttak
  • Kontorer, butikklokaler, detaljhandelsbutikker, bilforretninger, skoler, universiteter, rådhus, hoteller, restauranter, kantiner, sykehus, legekontorer.
Tilbehør
Rengjøringsmidler