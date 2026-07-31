Vannautomat WPD 200 Basic S White

WPD 200 Basic S White bordmodell - vannautomat med dryppbrett og pumpe. Forsyner opptil 100 personer med 3 typer vann: temperert og kaldt, med eller uten kullsyre.

WPD 200 Basic S White vannautomat egner seg for vannforsyning til opptil 100 personer. Den hvite, kompakte bordmodellen leverer kaldt eller temperert vann – enten stille eller med kullsyre – med et enkelt tastetrykk. Vannet filtreres med enten Active-Pure- eller Hy-Protect-filter, som begge er tilgjengelige separat fra Kärcher. Dryppbrett og pumpe er integrert som standard. Gulvstativ og tilkoblingssett for å lede restvann til beholder eller avløp kan leveres på forespørsel. Maskinen rengjøres kjemisk.

Egenskaper og fordeler
Grunnleggende utstyr
  • Enkel og brukervennlig betjeningsmeny
Ekstra høy doseringshøyde
  • Dispenserområde opptil 30 cm høyt for enkel fylling av høyere beholdere.
Mulighet for to filtre for ekstra rent vann.
  • Hy-Protect-filteret eliminerer virus og bakterier, samtidig som verdifulle mineraler bevares.
  • Active-Pure-filteret: fjerner klor og tungmetaller fra vanntilførselen.
Flere vanntyper
  • Kullsyreholdig vann i medium og classic varianter.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50
Inngående trykk (bar) 1,5 - 6
Vannmengde (l/t) 120
Kjøleevne (l/t) 65
Nominell inngangseffekt (W) maks. 300
Kjølevæske R290
Kaldt vann ja
Romtemperert vann ja
Kullsyrevann ja
Vekt uten tilbehør (kg) 24,4
Vekt (med tilbehør) (kg) 24,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 27,8
Mål (L x B x H) (mm) 545 x 365 x 465

Scope of supply

  • Dråpebrett med nivåindikator

Utstyr

  • Vannavgivelsesventil med kontaktbeskyttelse
  • Posisjonshjelp for drikkekopper
  • Dryppskålen drenerer: Uten avløp
  • Versjon: Bordversjon
  • Elektronisk pakke: Basic
  • Hygienisk rengjøring: Kjemisk
Vannautomat WPD 200 Basic S White
Vannautomat WPD 200 Basic S White
Vannautomat WPD 200 Basic S White

Videoer

Bruksområder
  • Installeres direkte til vannuttak
  • Kontorer, butikklokaler, detaljhandelsbutikker, bilforretninger, skoler, universiteter, rådhus, hoteller, restauranter, kantiner, sykehus, legekontorer.
Tilbehør
Rengjøringsmidler