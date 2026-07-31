Vannautomat WPD 200 Basic S White
WPD 200 Basic S White bordmodell - vannautomat med dryppbrett og pumpe. Forsyner opptil 100 personer med 3 typer vann: temperert og kaldt, med eller uten kullsyre.
WPD 200 Basic S White vannautomat egner seg for vannforsyning til opptil 100 personer. Den hvite, kompakte bordmodellen leverer kaldt eller temperert vann – enten stille eller med kullsyre – med et enkelt tastetrykk. Vannet filtreres med enten Active-Pure- eller Hy-Protect-filter, som begge er tilgjengelige separat fra Kärcher. Dryppbrett og pumpe er integrert som standard. Gulvstativ og tilkoblingssett for å lede restvann til beholder eller avløp kan leveres på forespørsel. Maskinen rengjøres kjemisk.
Egenskaper og fordeler
Grunnleggende utstyr
- Enkel og brukervennlig betjeningsmeny
Ekstra høy doseringshøyde
- Dispenserområde opptil 30 cm høyt for enkel fylling av høyere beholdere.
Mulighet for to filtre for ekstra rent vann.
- Hy-Protect-filteret eliminerer virus og bakterier, samtidig som verdifulle mineraler bevares.
- Active-Pure-filteret: fjerner klor og tungmetaller fra vanntilførselen.
Flere vanntyper
- Kullsyreholdig vann i medium og classic varianter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Inngående trykk (bar)
|1,5 - 6
|Vannmengde (l/t)
|120
|Kjøleevne (l/t)
|65
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 300
|Kjølevæske
|R290
|Kaldt vann
|ja
|Romtemperert vann
|ja
|Kullsyrevann
|ja
|Vekt uten tilbehør (kg)
|24,4
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|24,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|27,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|545 x 365 x 465
Scope of supply
- Dråpebrett med nivåindikator
Utstyr
- Vannavgivelsesventil med kontaktbeskyttelse
- Posisjonshjelp for drikkekopper
- Dryppskålen drenerer: Uten avløp
- Versjon: Bordversjon
- Elektronisk pakke: Basic
- Hygienisk rengjøring: Kjemisk
Videoer
Bruksområder
- Installeres direkte til vannuttak
- Kontorer, butikklokaler, detaljhandelsbutikker, bilforretninger, skoler, universiteter, rådhus, hoteller, restauranter, kantiner, sykehus, legekontorer.