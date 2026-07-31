WPD 200 Basic S White vannautomat egner seg for vannforsyning til opptil 100 personer. Den hvite, kompakte bordmodellen leverer kaldt eller temperert vann – enten stille eller med kullsyre – med et enkelt tastetrykk. Vannet filtreres med enten Active-Pure- eller Hy-Protect-filter, som begge er tilgjengelige separat fra Kärcher. Dryppbrett og pumpe er integrert som standard. Gulvstativ og tilkoblingssett for å lede restvann til beholder eller avløp kan leveres på forespørsel. Maskinen rengjøres kjemisk.