Vindusmunnstykke til dampvasker
Vindusmunnstykket gjør det veldig enkelt å rengjøre glass, vinduer eller speil grundig med dampvaskeren
Med vindusmunnstykket kan glassoverflater enkelt rengjøres med dampvaskeren uten å etterlate striper. Dette utvider ikke bare bruksområdet for Kärchers dampvaskere, men sørger også for skinnende rene vinduer og speil.
Egenskaper og fordeler
Nalblad av høy kvalitet
- Stripefri rengjøring av glass, vinduer og speil med damp gir optimal fjerning av smuss.
Dampåpninger i munnstykket
- Glassflaten dampes for å optimalt fjerne smuss.
Lite og lett design
- Enkel håndtering for grundige rengjøringsresultater.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|255 x 43 x 130
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Vinduer og glassflater
Tilbehør
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