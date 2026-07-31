Vindusmunnstykke til dampvasker

Vindusmunnstykket gjør det veldig enkelt å rengjøre glass, vinduer eller speil grundig med dampvaskeren

Med vindusmunnstykket kan glassoverflater enkelt rengjøres med dampvaskeren uten å etterlate striper. Dette utvider ikke bare bruksområdet for Kärchers dampvaskere, men sørger også for skinnende rene vinduer og speil.

Egenskaper og fordeler
Nalblad av høy kvalitet
  • Stripefri rengjøring av glass, vinduer og speil med damp gir optimal fjerning av smuss.
Dampåpninger i munnstykket
  • Glassflaten dampes for å optimalt fjerne smuss.
Lite og lett design
  • Enkel håndtering for grundige rengjøringsresultater.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 255 x 43 x 130
Bruksområder
  • Vinduer og glassflater
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