Ekstra sprayflaskesett
Sprayflaskesettet inneholder mikrofiberklut med borrelås, brede og smale vindusnaler (justerbar), grovsmusskrape og 20 ml rengjøringskonsentrat.
Med det nye sprayflaskesettet kan både brede og smale vinduer tørkes enkelt. Med borrelås kan mikrofiberkluten lett festes og kan raskt byttes ut. I tillegg følger det med en skrape som hjelper deg med å fjerne fastsittende smuss fra vinduet.
Egenskaper og fordeler
Smale og brede naler
- For rengjøring av både smale og brede vinduer
Borrelåsfeste
- Med borrelåssystem kan mikrofiberkluten byttes enkelt og raskt.
Smusskrape
- Med smusskrape kan selv fastsittende skitt enkelt fjernes
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (Stk)
|1
|Fibersammensetning tekstil
|85 % Polyester; 15 % Polyamid
|Farge
|Hvit
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|120 x 120 x 250
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Vinduer og glassflater
- Glatte jevne overflater
- Speil
- Fliser
- Selv gjenstridig smuss
Tilbehør
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