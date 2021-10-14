Rengjøringstips for deg med kjæledyr
Husdyr bringer liv inn i hjemmet. Vi mater dem, bryr oss om dem og, viktigst av alt, elsker dem. Det er lett å glemme hvor mye rengjøringsarbeid de forårsaker. Et kjæledyr betyr ikke bare mer smuss, men også at smuss sprer seg raskere og over et større område i huset. Med noen tips og triks kan du holde huset – og kjæledyret – rent og ryddig.
Ytterligere rengjøring rundt huset
Etterlater hunden gjørmete potetrykk over det nyvaskede gulvet? Elsker katten å spre maten rundt bollen? Fyker marsvinet rundt i buret sitt og slynger hår over hele huset? Det er ikke uvanlig for et hus med kjæledyr. Det er ikke til å unngå at kjæledyr utløser mer rengjøringsarbeid på grunn av mer smuss, allergener og potensielt sykdomsbærende bakterier. Derfor bidrar regelmessig rengjøring av bur, innhegninger og dyrenes favorittsteder til bedre renslighet, hygiene og helse – både for dyret og resten av husstanden. Det er med rengjøring som med mange andre oppgaver i hjemmet: gode, gamle husmorstips er ikke verst, men riktig teknologi kan gjøre arbeidet enda enklere og mer praktisk.
Daglig kattevask av huset
Livet med en hund, katt, marsvin, hamster eller kanin i huset innebærer at det ikke er nok med en stor rengjøring i uka eller annenhver uke. Dyrehår, matrester, smuss fra gata eller det ene og andre «uhellet» på stuegulvet kan føre til at du må strekke deg etter rengjøringssakene før det har gått så lang tid. Du bør altså ta høyde for at slike oppgaver vil måtte løses i løpet av dagen. Mye av smusset vil begrense seg til bestemte områder. Smuss fra utsiden samler seg vanligvis rundt inngangspartiet, strå rundt kaninburet og katteavfall rundt kattedoen.
I disse tilfellene er det kjekt med feiebrett og kost i nærheten. En praktisk håndholdt, trådløs støvsuger eller en lett trådløs elektrisk feiekost gjør jobben enda lettere og eliminerer mye av det lette smusset på et øyeblikk.
Fjerne dyrehår
Dyrehår er verst når det kommer i direkte kontakt med mennesker, for eksempel på sofaen. En lorulle er nyttig for å fjerne dyrehår fra møbler med trekk. En trådløs elektrisk feiekost er imidlertid praktisk for å ta unna dyrehår som ofte fester seg i tepper og gulvmatter. Den roterende børsten er svært effektiv når hunde- og kattehår skal fjernes fra stoffgulvbelegg. Rullebørsten er omgitt av en nettinghylse og kan rengjøres enkelt og pålitelig etterpå. Å fjerne denne hylsen skraper bort hårene fra børsten. For å redusere mengden hår som ender opp på gulvet eller møbler i utgangspunktet, bør dyrene som deler hjemmet ditt børstes regelmessig.
En enkel, sikker måte å fjerne hår fra klær, tepper og lignende er tørketrommelen. Hvis du ikke har en lorulle for hånden, kan en teipbit også fjerne hår fra klær og polstring.
Hygienisk rengjøring
Hvis du har et dyr i huset, er valget av rengjøringsmiddel spesielt viktig. Dine firbente vennene kan komme i kontakt med vaskemiddelrester på gulv og andre overflater når de spiser eller leker. Mange kjæledyr er følsomme for disse. Selv lukten kan forårsake problemer for deres delikate neser. En mulighet er å bruke dampvasker til regelmessig rengjøring av gulvdekker som parkett, laminat, stein eller keramiske fliser. Da behøves ikke kjemiske vaskemidler i det hele tatt. Varm damp og bruk av kluter og børstetilbehør sikrer renslighet langt inn i gulvets fibre. Dampvaskere rengjør ikke bare – de gjør også oppholdsrommet hygienisk og sunt siden de eliminerer opptil 99,999 %* av coronavirus og 99,99 %** av typiske husholdningsbakterier fra glatte, harde overflater. Dette er spesielt viktig rundt matbollen.
Nese- og potetrykk på glass og andre glatte overflater
Dyreeiere kjenner godt til tematikken med slikking og poteavtrykk på vinduer og andre glatte overflater. Det kan ta mye tid å vaske bort den slags. En vindusvasker er en praktisk løsning på utfordringen. Sprøyt på en rengjøringsløsning og fordel den jevnt med mikrofibertørkekluten på sprøyteflasken. Deretter renser du hele området med Window Vac og tørker med mikrofiberkluten – morna, poteavtrykk.
Hvis gjenstridige spyttrester allerede har tørket inn på speilet, er en vibrerende vindusvasker nyttig for å rengjøre områdene uten problemer.
Smussfeller
Det er ikke noe som heter dårlig vær for utekatter eller hunder – de trenger frisk luft hver dag. Hvis det er vått og gjørmete ute, vil dette uunngåelig finne veien inn i huset. Du kan vaske bort grovt smuss fra hundens poter i gangen, eller sette dem rett i dusjen og gni dem tørre. Katter er ikke like samarbeidsvillige. Det er her smussfeller kommer inn i bildet. Mye er gjort ved å legge ned gulvmatter ved inngangsdøren som dine firbente venner må gå over. Dette fanger det meste av smusset før potene kan etterlate avtrykk på gulvet.
Hvis poteavtrykk havner på harde gulv eller fliser, kan de enkelt fjernes med en gulvvasker.
Når det regner ute, er det ikke uvanlig å finne poteavtrykk fra katter og hunder på tepper og møbeltrekk. Ikke bekymre deg – du må ikke haste for å rense bort flekker av gjørme. Bare la det tørke, fjern deretter grovt smuss og rengjør flekker på fibrene med vann. Hvis smusset er ekstra gjenstridig, kan en tekstilrenser brukes til rengjøring av tepper og møbeltrekk.
Kattesand? Ingen fare
Katter er private – og holder urenhetene under sanda. Avhengig av kattens temperament og grundighet, kan de små sandgranulatene spre seg rundt kattedoen. Dette kan enkelt fjernes med en trådløs elektrisk kost eller støvsuger uten mye innsats. Det anbefales på det sterkeste å være oppmerksom på dette, siden granulatet kan skrape gulvbelegg dersom man tråkker på det ved et uhell.
Hvis du vil forhindre at kattesanden spres rundt i rommet i utgangspunktet, velg en kattedo med en kant som heller innover. Det er en pålitelig måte å sikre at kattesanden forblir inne i kattedoen.