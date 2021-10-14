Daglig kattevask av huset

Livet med en hund, katt, marsvin, hamster eller kanin i huset innebærer at det ikke er nok med en stor rengjøring i uka eller annenhver uke. Dyrehår, matrester, smuss fra gata eller det ene og andre «uhellet» på stuegulvet kan føre til at du må strekke deg etter rengjøringssakene før det har gått så lang tid. Du bør altså ta høyde for at slike oppgaver vil måtte løses i løpet av dagen. Mye av smusset vil begrense seg til bestemte områder. Smuss fra utsiden samler seg vanligvis rundt inngangspartiet, strå rundt kaninburet og katteavfall rundt kattedoen.

I disse tilfellene er det kjekt med feiebrett og kost i nærheten. En praktisk håndholdt, trådløs støvsuger eller en lett trådløs elektrisk feiekost gjør jobben enda lettere og eliminerer mye av det lette smusset på et øyeblikk.