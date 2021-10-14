Rense tepper raskt og enkelt
Teppegulv er utsatt for mye slitasje i hverdagen. Det kan samle seg støv, dyrehår, smuler, kaffeflekker og skitt fra skosåler over tid. Å holde det rent kan være en utfordring, spesielt når det kommer til å fjerne vanskelige flekker. Her finner du tips og råd til hvordan du enkelt og raskt kan fjerne vanskelige flekker fra tepper og teppegulv.
Hvorfor bør du rense tepper regelmessig?
Et vakkert teppe gjør hjemmet lunere, fremhever detaljer og holder føttene varme. Et vegg-til-vegg-teppe ser ikke bare bra ut, men gir også bedre sklimotstand og demper støyen fra fottrinn. Avgjørende for hvor enkelt eller krevende det er å rengjøre et teppegulv, er lengden på hårene. Hvor mye teppet brukes har også noe å si for hvor mye stell som kreves. Det anbefales regelmessig og grundig rengjøring for alle tepper. Dette bevarer utseendet, øker levetiden og sikrer dessuten hygiene, siden smuss løsner og kjæledyrhår og skadelige midd fjernes.
Regelmessig støvsuging
Uavhengig av lengden på hårene bør et teppe støvsuges grundig minst en gang i uken. Støvsugere har som regel et utkoblingsbart gulvmunnstykke som kan stilles inn på harde gulv eller tepper og ryer. For et teppe med lange hår kan en jevn teppebørste brukes siden fibrene ellers kan løsne. For vegg-til-vegg-tepper får man best resultat med et turbomunnstykke. Som hovedregel: Ved støvsuging bør du alltid arbeide sakte og bevege munnstykket jevnt over gulvet.
Dersom det bor barn eller kjæledyr i hjemmet ditt, anbefaler vi også av og til å bruke en trådløs elektrisk kost eller en trådløs støvsuger for en rask rengjøring.
Dyprensing: Rengjør fibrene grundig med tepperenser
Selv om du regelmessig støvsuger støv, blir tepper stygge over tid. Dette skyldes at støvsuging kun fjerner smuss fra overflaten. Ved å utføre en mer intensiv rengjøring av teppet i ny og ne vil du kunne fjerne alt smuss som har dannet seg over tid til tross for regelmessig rengjøring. Dyprengjøring med en tepperenser øker levetiden til et teppe og forbedrer hygienen fordi dette også fjerner smuss, fettrester og ubehagelig lukt som sitter fast mellom fibrene.
Prinsippet er enkelt: Ved sprayekstraksjon sprøytes vann og vaskemiddel på sammen og suges deretter umiddelbart opp igjen med smuss. I et andre arbeidstrinn bør du skylle med rent vann for å fjerne de siste vaskemiddelrester. Teppet bør også være helt tørt igjen før du går på det. Etter tørking kan det så støvsuges grundig igjen.
Ytterligere tips for å jobbe med teppe- og tekstilrenser:
- Varmt vann gir grundigere rengjøring sammenlignet med kaldt vann. Men forsiktig: Det må ikke være for varmt, da fibrene (for eksempel på ulltepper) eller limlaget (på limte tepper) kan bli skadet.
- På teppegulv bør gulvvarmen slås av før rengjøring. Dette for å sikre at oppvarmingen som brukes til tørking ikke forårsaker misfarginger eller materialendringer.
- Test alltid rengjøringskraften i et lite synlig område først.
Tekstilrenseren er ikke bare nyttig for å dyprense tepper, men også for å rengjøre møbeltrekk og bilseter.
Vaske teppe
Avhengig av materiale og størrelse kan du også vaske tepper. Mindre tepper som er laget av bomull, ull eller syntetiske fibre (som polyester) er spesielt enkle å rengjøre. De kan derfor vaskes for hånd eller i vaskemaskinen ved 30 °C i et delikat vaskeprogram. Alle andre materialer, som fløyel, sisal eller kokosfiber, bør heller rengjøres med vann og et egnet rengjøringsmiddel på små områder.
Fjerne flekker fra tepper
Uansett om du spiser, ser på TV fra sofaen, eller har barn som leker i hjemmet – matrester, drikke og smuss havner fort på teppet før du vet ordet av det. Få ikke panikk: Med de riktige tipsene kan du bli kvitt flekkene.
Tips 1: Handle raskt
Spesielt fuktige flekker krever umiddelbar handling siden væsker raskt kan trenge inn i teppets fibre og ofte er enda vanskeligere å fjerne. Hvis det skjer en ulykke, bør du derfor raskt suge opp væskene med en tørr klut eller mye tørkepapir. Men ikke trykk hardt når du gjør dette, siden rødvin, saft, osv. kan trekke enda lenger inn og skade fibrene i teppet.
Tips 2: Prøv med vann først
Rundt 90 prosent av alle flekker er vannløselige. Før du vender deg til vaskemidler eller husholdningsmidler, lønner det seg å prøve en ren klut og litt varmt vann først. Hvis flekken oppløses, kan du fjerne den fra fibrene ved å gjøre små roterende bevegelser fra nederst mot øverst. For flekker som ikke oppløses, kan en universell flekkfjerner hjelpe: Spray flekkfjerneren på en fargebestandig klut og dabb det berørte området til flekken er oppløst. Begge metodene forutsetter at du alltid bruker et rent område av kluten.
De beste husholdningsmidlene for rengjøring av tepper
- Bakepulver: Bakepulver er en ekte allrounder i hjemmet, og kan også brukes til å fjerne flekker. Legg litt pulver på det berørte området og drypp forsiktig varmt vann over. Dette åpner porene i fiberen. Etter noen timers kontakttid kan bakepulveret dabbes eller støvsuges bort igjen. Flekken bør nå være borte.
- Natron: I tillegg til bakepulver er natron også et mye brukt husholdningsmiddel for skitne tepper. Spred det jevnt over flekken, fukt med vann og la det virke. Så snart alt er tørt, støvsug pulverrester med støvsugeren.
- Eddik: Eddik fungerer ikke bare mot smuss og kalk – det virker også mot flekker. Ved tepperens er det best å bruke eddikessens fordi den er fargeløs og kan fortynnes med vann. Bland vann og eddikessens i forholdet 1:1 og påfør denne blandingen på flekken med en bomullsklut. Når du gjør dette, bare dabb det berørte området nøye – ikke gni. La det virke i en halv time, og tørk det deretter grundig bort igjen ved hjelp av rent vann.
- Barberskum: Legg skummet på flekken og bruk en børste eller klut til å gni det sakte inn. La det virke i minst en time. Du kan deretter bruke en klut til å gni barberskummet forsiktig av sammen med det løsnede smusset.
- Salt: Et mye brukt husholdningsmiddel mot rødvinsflekker er salt: Dryss saltet på flekken fra utsiden og innover, og la det tørke. Væsken absorberes av saltkornene. Etter noen timer kan saltet simpelthen støvsuges opp.
Ved delikate tepper og flekker som allerede har tørket inn og ikke lenger kan fjernes ved hjelp av konvensjonelle vaskemidler og husholdningsmidler, bør du imidlertid alltid vurdere å få teppet rengjort profesjonelt.
Friske opp teppefibre med dampvaskeren
Når du flytter møbler, støter du ofte på et problem: Bulker fra møblene som er tydelig synlige der møblene tidligere stod på teppegulvet. Du kan bruke en dampvasker til å heve teppefibrene igjen slik at de stygge bulkene forsvinner: Bare legg en tørr klut på det berørte området og spray den med varm damp. Vannet gjør at fibrene sakte svulmer og returnerer til sin opprinnelige form.
Et alternativ er en teppeglider, som er tilgjengelig som tilbehør til dampvaskeren. Når den er festet til gulvmunnstykket, kan dette lett flyttes over teppet. Positiv bivirkning: Dette hever ikke bare tekstilfibrene, det reduserer også ubehagelig lukt i teppet.
Denne tilnærmingen kan også brukes etter rengjøring av teppet, eller bare for å friske opp teppefibrene i ny og ne. Dette gjør at teppet ser bedre ut lenger.