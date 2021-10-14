Regelmessig støvsuging

Uavhengig av lengden på hårene bør et teppe støvsuges grundig minst en gang i uken. Støvsugere har som regel et utkoblingsbart gulvmunnstykke som kan stilles inn på harde gulv eller tepper og ryer. For et teppe med lange hår kan en jevn teppebørste brukes siden fibrene ellers kan løsne. For vegg-til-vegg-tepper får man best resultat med et turbomunnstykke. Som hovedregel: Ved støvsuging bør du alltid arbeide sakte og bevege munnstykket jevnt over gulvet.

Dersom det bor barn eller kjæledyr i hjemmet ditt, anbefaler vi også av og til å bruke en trådløs elektrisk kost eller en trådløs støvsuger for en rask rengjøring.