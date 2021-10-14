Rense møbler: sørg for at sofaer, bilseter og madrasser forblir flekkfrie i årene som kommer
En koselig kveld på sofaen med snacks, drikke og barn eller kjæledyr som herjer rundt i stua – før du vet ordet av det, finner smuler og flekker veien inn i møbeltrekket. I bilen tar det heller sjelden lang tid før noe havner på bilsetene. Hold setetrekkene rene med disse tipsene og husholdningsproduktene.
Hvorfor bør du rense møbler regelmessig?
Sofaer og lenestoler er det som gjør en stue komfortable og koselige – og er mye i bruk. Dermed er de utsatt for flekker. For å sikre at du kan ha glede av møblene i lang tid, behøver trekket regelmessig rengjøring og pleie. Det er flere grunner til dette:
- Mer gjenstridig smuss løsnes.
- Stygge flekker forsvinner.
- Dyrehår og skadelige midd fjernes.
- Møbler med trekk vil fortsette å se bra ut, og levetiden forlenges.
Det samme gjelder også for bilseter, som også bør rengjøres regelmessig.
For overflatesmuss: Støvsuging
Overflatesmuss på møbeltrekk, for eksempel løst smuss eller smuler, kan enkelt fjernes med en støvsuger. Det riktige valget av tilbehør spiller også en rolle her. Bruk en luftdrevet turbomunnstykke laget for møbeltrekk for en spesielt grundig rengjøring. Det fjerner gjenstridig smuss, dyrehår og sågar skadelige midd uten vanskeligheter. Midd kan fort samle seg opp i madrasser og i møbeltrekk.
For vanskelige flekker: tekstilrenser
Møbeltrekk, bilseter og madrasser kan rengjøres dypt ned i fibrene med en tekstilrenser, som kan fjerne selv de vanskeligste flekker. Prinsippet bak er enkelt: vann og vaskemiddel sprøytes på med tekstilrenseren (sprayekstraksjonsmaskinen) og suges så rett ut av fibrene igjen sammen med smusset. Denne metoden er spesielt grundig, og tørketiden er mye kortere sammenlignet med vask for hånd.
Slik fungerer det:
- Fjern først grov smuss fra møbeltrekket eller bilsetet med støvsugeren.
- Fyll vann i tanken på tekstilrenseren og tilsett vaskemiddel for tepper og møbeltrekk i henhold til doseringsinstruksjonene.
- Spray vannet og vaskemiddelet på jevnt mens du holder gulvmunnstykket 10 cm fra møbeltrekket. La blandingen virke i noen minutter.
- Plasser gulvmunnstykket på møbeltrekket, og sug sakte og jevnt opp fuktigheten.
- Væt alltid tilkoblede polstrede overflater helt med vann og vaskemiddel for å unngå vannmerker under tørking.
- Gjenta prosedyren til du ikke lenger kan trekke smuss eller vaskemiddel ut fra stoffet.
- Hvis du trenger det, skyll en eller to ganger med klart vann (temperaturen avhenger av materialet).
- La det være god tid for møbeltrekket til å tørke, og sørg for at du ventilerer rommet eller bilen godt i mellomtiden.
- Støvsug grundig en gang til når trekket er tørt, helst neste dag.
- Påfør til slutt tekstilimpregnering på stoffet – det vil sikre at møbeltrekket forblir rent lenger.
Med denne metoden kan selv en gammel sofa eller bilseter med betydelig smuss rengjøres. Du bør imidlertid alltid sjekke materialets vannmotstand, helst på et lite synlig sted, før du begynner med tekstilrenseren. En tekstilrenser (sprayekstraksjonsmaskin) kan også brukes til å påføre vaskemiddel og samtidig suge det opp igjen med smuss i et enkelt trinn.
Tips
Du kan også bruke en tekstilrenser (sprayekstraksjonsmaskin) til å fjerne vaskemiddelrester fra møbeltrekk – for eksempel dersom flekker allerede har blitt behandlet manuelt eller dersom det fortsatt ligger vaskemiddel i fibrene fra forrige gang de ble rengjort.
Fjerne flekker fra sofa
Flekker på sofaen eller bilsete er kjipt – uansett om de kommer fra sjokolade, rødvin, fett eller smuss utenfra. Vanligvis må man handle raskt.
- Friske flekker er tross alt lettere å fjerne.
- Gamle flekker er vanskeligere å finne.
- Flekker kan spre seg utover hvis de får bli liggende for lenge.
For våte flekker er det vanligvis viktig å handle raskt og straks suge opp flekken med en ren, tørr klut. Ikke gni på flekken, ellers vil væsken trenge dypere inn i fibrene og stoffet kan bli skadet.
90 % av alle flekker er vannløselige. Du kan raskt teste dette med en hvit klut og lunkent vann. Hvis vannet begynner å løse opp flekken, kan du fjerne den fra fibrene ved å gjøre små roterende bevegelser med kluten fra topp til bunn.
For flekker som ikke er vannløselige, bruk en universell flekkfjerner: Spray flekkfjerneren på en klut som raskt viser farge og dabb på flekken til den løsner. Du kan deretter skylle området med en tekstilrenser for å fjerne vaskemiddelrester fra tekstilfibrene. Det er også tilfelle her at du bør teste det på et ubetydelig område for å sjekke egnetheten.
Tips: Bruk damp for å bekjempe flekker
Dampvasker er også nyttig når sofaer og lignende skal rengjøres. Plasser helt enkelt detaljmunnstykket vinklet mot polstring og hold mikrofiberkluten ved siden av, og start så dampingen. Dampstrålen "sprenger" flekken inn i mikrofiberkluten, så å si.
Anbefaling: Kontroller først på et lite synlig sted om stoffet reagerer på temperaturen. I så fall er ikke rengjøringsmetoden egnet.
De beste husholdningsmidlene for å fjerne flekker
Hvis du foretrekker å unngå kjemiske vaskemidler og ikke har en sprøyteekstraksjonsmaskin for hånden, kan du bruke velprøvde husholdningsmidler for å fjerne flekker.
Rense sofa med natron
Natron kan brukes til så mangt, blant annet til å fjerne flekker fra møbeltrekk, for eksempel sånne som er forårsaket av kaffe eller rødvin. Dryss pulveret på flekken, la det virke over natten og suge det bort neste dag.
Alternativt kan det brukes til våtrengjøring. Støvsug da først møbeltrekket med en støvsuger. Avhengig av hvor mye du trenger, bland 1 spiseskje pulver med 1 spiseskje vann og påfør natron-pastaen på flekken. Gni forsiktig med en fuktig svamp eller klut og la tørke. Den tørkede pastaen kan suges bort fra møbeltrekket etterpå.
Bekjemp rødvinsflekker med mineralvann og salt
Mineralvann hjelper mot rødvinsflekker. Hell forsiktig på flekken og tørk deretter forsiktig med kjøkkenrull. Salt og maismel kan også brukes til å absorbere væsken. Ta på flekken, la virke og fjern så med støvsuger. Hvis flekkene allerede har tørket ut, kan sitronsaft eller eddik være til hjelp: Bare dypp i en bomullsklut, fukt flekken, la virke i rundt 15 minutter og tørk deretter med kjøkkenrull. Sprøyt til slutt kaldt vann på området og tørk igjen.
Bruke sitronsaft til å fjerne blodflekker
Selv små skader kan føre til at noe blod ender opp på madrassen eller sofaen. Hvis blodflekkene er svært nylige, kan de generelt vaskes ut med kaldt vann. Tips: Ikke bruk varmt vann siden fører til at proteinet i blod koagulerer, noe som binder det til stoffibrene.
Hvis flekkene allerede har tørket ut, kan sitronsaft hjelpe. Bland sammen salt og sitronsaft til en pasta og la det virke i rundt 30 minutter. Fjern deretter pastaen med kjøkkenrull, sprøyt kaldt vann på området og tørk igjen med papir. En annen mulighet er vann og bakepulver, et velkjent husholdningsmiddel.
Fjern fettflekker med oppvaskmiddel eller -såpe
Varmt vann og fettfjerningsmiddel eller -såpe er ofte tilstrekkelig for å fjerne fettflekker fra møbeltrekk. Tørk forsiktig på friske flekker og fukt gamle flekker med litt vann. Bland deretter oppvaskmiddel eller -såpe med vann og fordel forsiktig på fettflekken. Start på kanten av flekken og masser blandingen forsiktig inn. Når flekken er borte, tørk forsiktig på ny med rent, varmt vann for å fjerne oppvaskmiddelrester.
Gode råd for vask av skinnmøbler
Rengjøring og vedlikehold av skinnmøbler krever en annen prosess enn sofaer, lenestoler og bilseter med stofftrekk. Støv og smuler kan fjernes med en støvklut eller forsiktig suges av med en støvsuger. Det er ofte nok å tørke skinnets overflate med en fuktig klut. Vaskemidler som oppvaskmiddel bør ikke brukes, da dette kan tørke ut skinnet. Det er bedre å oppløse ren hard såpe (nøytral såpe) i lunkent vann.
Som hovedregel bør skinn aldri gjøres fuktig ved rengjøring. Om man søler drikke, bør det vaskes bort så raskt som mulig. Videre anbefales regelmessig skinnpleie med egnede produkter.
Tips
Rengjør med destillert vann eller vann som har blitt kokt. Dette forhindrer kalkflekker.