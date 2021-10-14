Fjerne flekker fra sofa

Flekker på sofaen eller bilsete er kjipt – uansett om de kommer fra sjokolade, rødvin, fett eller smuss utenfra. Vanligvis må man handle raskt.

Friske flekker er tross alt lettere å fjerne.

Gamle flekker er vanskeligere å finne.

Flekker kan spre seg utover hvis de får bli liggende for lenge.

For våte flekker er det vanligvis viktig å handle raskt og straks suge opp flekken med en ren, tørr klut. Ikke gni på flekken, ellers vil væsken trenge dypere inn i fibrene og stoffet kan bli skadet.

90 % av alle flekker er vannløselige. Du kan raskt teste dette med en hvit klut og lunkent vann. Hvis vannet begynner å løse opp flekken, kan du fjerne den fra fibrene ved å gjøre små roterende bevegelser med kluten fra topp til bunn.

For flekker som ikke er vannløselige, bruk en universell flekkfjerner: Spray flekkfjerneren på en klut som raskt viser farge og dabb på flekken til den løsner. Du kan deretter skylle området med en tekstilrenser for å fjerne vaskemiddelrester fra tekstilfibrene. Det er også tilfelle her at du bør teste det på et ubetydelig område for å sjekke egnetheten.