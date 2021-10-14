Rengjøring av parkett og laminatgulv

Fjern støv først - enten med støvsuger eller støvkost

Før du starter med våtrengjøringen, bør du fjerne støv og annet løst smuss, som kjæledyrhår, fra parketten eller laminatet ved hjelp av en støvsuger, en kost eller en støvkost. Ellers blandes vannet med smusset, noe som kan forårsake striper eller sågar tynne riper i gulvet når du tørker det.

Det er viktig å bruke riktig munnstykke når du støvsuger tregulv. Mange støvsugere har et spesielt hardt gulvmunnstykke eller et ekstra parkettmunnstykke. Disse er vanligvis utstyrt med en liten børstekrone laget av naturlig hår, hvilket beskytter delikate tregulv mot riper.

Du kan deretter starte med vaskingen – enten det er den tradisjonelle måten med moppen, en mikrofiberklut eller ved hjelp av en gulvrenser. Når du arbeider med en mopp eller mikrofiberklut, er det viktig å vri den grundig ut før du tørker gulvet, slik at tregulvet ikke blir for fuktig.

Når du velger et stoff for rengjøring, er mikrofiber et godt valg: Disse fibrene binder smusset selv når det ikke brukes vaskemiddel. Ved oljet eller vokset parkett kan semsket skinn eller kluter laget av viskose eller bomull brukes til å beskytte de tørkede overflatene.