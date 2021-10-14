Rengjøring av parkett og laminatgulv
Her får du en oversikt over de beste tipsene for et vakkert tregulv. Vi skal blant annet vise deg hva du burde være oppmerksom på under rengjøring og vedlikehold, samt hvordan du blir kvitt stygge merker uten å skade det dyre gulvet.
Uansett om det er i stuen eller soverommet, spisestuen eller gangen: tregulv laget av parkett eller laminat skaper en hjemmekoselig atmosfære, og sammenlignet med tekstilgulv er det veldig enkelt å rengjøre.
Rengjøring av parkett og laminat. Hva bør du være oppmerksom på når du vasker gulvet?
Når det gjelder tregulv, skilles det mellom parkett, gulvbrett og laminat. Parkett og gulvplanker er laget utelukkende av tre, mens laminat derimot består av en blanding av materialer med fiberplate. Disse dekktypene ser ganske like ut, men har noen særegenheter.
Parkett
Parkett er tilgjengelig i forskjellige varianter, for eksempel parkett i planker, mosaikkparkett eller parkett i fiskebensmønster. Et gulvbord er det samme som parkettgulv, men bordene eller plankene er laget av tre til en standardlengde og er derfor betydelig lengre enn trestykkene i et parkettgulv.
Uansett gulv er overflatebehandlingen avgjørende – den kan være vokset, oljet eller lakkert:
- Vokset parkett behandles med voks, hvilket gir treet en finish et sted mellom matt og høyglans.
- Oljet parkett behandles med olje, som beskytter vide fuger bedre mot fukt.
- Lakkert parkett reduserer penetrasjon av fukt og smuss, men forhindrer ikke vann i å komme inn i fugene eller dype riper. Parketten er derfor følsom for fuktighet.
Da ikke alle parketter forhindrer vann i å trekke inn, betyr det at man bør la så lite fuktighet som mulig forblir på gulvet når man rengjører. Tregulv kan dessuten svulme eller krympe, avhengig av fuktigheten.
Løsningen på dette er damprengjøring.
Laminat
Laminat legges vanligvis med et tremønster, men er også tilgjengelig med flis- eller steinmønster. Den består av fiberplate som underlag, et dekorlag og et klart melaminharpikslag øverst, noe som gjerne kalles overlegget. Overflaten er ripebestandig og lett å rengjøre. Kantene er imidlertid som regel følsomme for fuktighet – spesielt dersom laminatet er lagt feil.
Du bør derfor kun dampvaske denne typen gulvbelegg. Akkurat som med parkett, vil det si med minimal fuktighet.
Fjern støv først - enten med støvsuger eller støvkost
Før du starter med våtrengjøringen, bør du fjerne støv og annet løst smuss, som kjæledyrhår, fra parketten eller laminatet ved hjelp av en støvsuger, en kost eller en støvkost. Ellers blandes vannet med smusset, noe som kan forårsake striper eller sågar tynne riper i gulvet når du tørker det.
Det er viktig å bruke riktig munnstykke når du støvsuger tregulv. Mange støvsugere har et spesielt hardt gulvmunnstykke eller et ekstra parkettmunnstykke. Disse er vanligvis utstyrt med en liten børstekrone laget av naturlig hår, hvilket beskytter delikate tregulv mot riper.
Du kan deretter starte med vaskingen – enten det er den tradisjonelle måten med moppen, en mikrofiberklut eller ved hjelp av en gulvrenser. Når du arbeider med en mopp eller mikrofiberklut, er det viktig å vri den grundig ut før du tørker gulvet, slik at tregulvet ikke blir for fuktig.
Når du velger et stoff for rengjøring, er mikrofiber et godt valg: Disse fibrene binder smusset selv når det ikke brukes vaskemiddel. Ved oljet eller vokset parkett kan semsket skinn eller kluter laget av viskose eller bomull brukes til å beskytte de tørkede overflatene.
Slik vasker du med gulvvasker på parkett og laminat
Siden parkett og laminat er følsomme for fuktighet, er det viktig å bruke så lite vann som mulig når du rengjør dem. Bruker du for mye vann kan gulvbelegget svulme og bli permanent skadet. Gulvvaskere egner seg for skånsom, fuktig tørking. De etterlater minimal fuktighet som tørker opp på bare noen få minutter. Den kjedelige jobben med å skylle og vri moppen hører fortiden til.
Før du vasker med en gulvvasker, bør du fjerne støv og grovt smuss fra tregulvene. For modeller som også har sugefunksjon er det ikke nødvendig å bruke støvsugeren først.
Du kan så starte våtrengjøringen. Den beste måten å rengjøre på er å tilsette et vaskemiddel for tregulv i vannet. Under tørking skal gulvvaskeren sakte flyttes frem og tilbake i overlappende strøk. Dette sikrer at gulvet rengjøres jevnt og at det ikke er noen striper. Treoverflaten tørker vanligvis innen to minutter. Hvis du etter denne tiden fortsatt kan se våte områder, anbefaler vi å tørke dette manuelt med en myk klut.
6 gode tips for rengjøring med gulvvasker
- Det er best å jobbe bakover mot døren. Dette gjør at du ikke tråkker i områder som allerede er rengjort før de har fått sjansen til å tørke.
- Hvis det er rester av gammelt vaskemiddel, kan dette påvirke resultatet. Når du bruker gulvvaskeren for første gang, kan det være nødvendig å behandle gulvet mer intensivt. Du bør derfor tørke over gulvet uten vaskemiddel først, slik at eventuelle vaskemiddelrester løsner helt.
- Når du bytter til andre overflater, for eksempel fra laminat eller parkett til fliser, bør du først skylle rullene grundig eller til og med erstatte dem med et annet par ruller.
- Ikke bruk for lang tid på å rengjøre ett område, for da blir gulvet for vått.
- Når det gjelder oljede eller voksede tregulv, bør du også unngå å bruke for lenge på ett område, da det kan fjerne oljen eller voksen fra treet.
- Delikate gulv, som ubehandlede korkgulv, bør testes for vannmotstand i et ubetydelig område.
Vask av parkett og laminat med dampvasker
Parkett- og laminatgulv kan også vaskes med dampvasker:
- Bruk gulvmunnstykket med mikrofiberklut og beveg deg raskt frem og tilbake.
- Sprøyt ut damp i korte støt. Bruk kun akkurat så mye damp som trengs for å løsne smusset.
- Videre bør munnstykket ikke holdes over ett område for lenge for at det ikke skal danne seg pytter på tregulvet.
Hvis dampstrømmen kan reguleres på enheten, bør du velge den laveste dampinnstillingen. Generelt bør tregulv kun rengjøres med damp hvis de er lagt riktig og ingen fuktighet kan trenge inn i leddene og de ubeskyttede kantene. Ellers er det fare for at gulvet vil svulme.
Resultatet avhenger av vaskemiddelet
For å sikre at tregulvet ikke bare er rent, men også godt vedlikeholdt, bør et vaskemiddel som også inneholder en vedlikeholdskomponent brukes til rengjøringen. Riktig utstyr for et tregulv avhenger av hvordan tregulvets overflate har blitt behandlet:
Lakkerte tregulv: Et rengjøringsmiddel med fuktbeskyttelse er ideelt for grundig og skånsom rengjøring, oppfriskning og pleie av lakkerte tregulv (parkett, kork og laminat). Det har en impregnerende effekt, og gulvbelegget absorberer mindre fuktighet. Treet beskyttes dermed ikke bare mot hevelse, men også mot nytt smuss.
Oljede/voksede tregulv: Et rengjøringsmiddel med en spesiell vedlikeholdskomponent som etterlater seg en stripefri, halvmatt glans samtidig som den beskytter gulvet mot fuktighet, er perfekt for rengjøring og pleie av oljede eller voksede tregulv. Men i dette tilfellet bør du også være nøye med doseringen, siden det ved hyppig bruk av pleiemidler dannes et klebrig belegg på treet som binder støv. Du bør ikke bruke alkaliske vaskemidler, for eksempel universalrens, til oljede eller voksede tregulv, siden de fjerner for mye pleiemiddel fra treet.
Hvis det fortsatt er striper på gulvet etter at du har tørket det, kan du ha brukt for mye vaskemiddel. Områder som brukes sjeldnere blir grå først fordi et unødvendig tykt beskyttende belegg binder til seg støvet her. Disse områdene bør tørkes først og bare ved hjelp av vann. Bruk deretter tørkepleien til å rengjøre områdene som brukes oftere.
Tips:
Hvis du er usikker på hvilket vaskemiddel som passer til gulvet ditt, anbefaler vi at du tester det først i et område som ikke synes så godt. Ytterligere informasjon om rengjøring og vedlikehold av det respektive gulvdekket er ofte også inkludert i rengjørings- og pleieinstruksjonene fra gulvdekkets produsent.
Fjerne flekker fra parkett og laminat
Flekker på tregulv kan deles inn i to kategorier: Flekker på overflaten og flekker som allerede har trukket inn i treet.
Væsker som rødvin eller saft bør tørkes opp ved hjelp av en absorberende klut med engang. Overflateflekker, for eksempel matrester eller merker fra skosåler, kan som regel fjernes veldig enkelt ved hjelp av en litt fuktig mikrofiberklut.
For vanskelige flekker kan det berørte området behandles med et universelt rengjøringsmiddel. I tillegg til universelle rengjøringsmidler, kan man for eksempel også bruke husholdningsmidler som:
- Vann og oppvaskmiddel
- Nøytral såpe eller litt tøymykner
- Et smussviskelær
- Sprit til å fjerne fargestoffer.
Skitne områder bør alltid tørkes med trestrukturen og deretter tørkes med vann.
Flekker som har gjennomsyret treet er vanskelig å fjerne fordi voksen, oljen eller lakken ofte må fjernes først for å nå flekken. I dette tilfellet er ofte det eneste middelet å få gulvet rengjort av et spesialistfirma.