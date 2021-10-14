Rengjøring av PVC og linoleumsgulv
I lang tid har PVC og linoleum vært blant de mest populære gulvdekkene. Etter å ha vært borte fra rampelyset en stund, opplever de nå et realt comeback som designergulv. Generelt er disse gulvdekkene veldig enkle å rengjøre, men det er noen få ting man bør ha i mente når man rengjører.
Riktig rengjøring av motstandsdyktig gulvdekke
Det finnes flere motstandsdyktige gulvdekker, og ved første øyekast kan det være vanskelig å skille materialene fra hverandre. De tre mest brukte er PVC, linoleum og elastomer-gulvdekke. Gulvdekkene rengjøres generelt på en lignende måte, men de varierer hovedsakelig når det gjelder følsomhet for ulike rengjøringsmidler.
PVC-gulv
PVC består av polyvinylklorid og er tilgjengelig som ark, fliser eller klikkfliser. Dette materialet er svært robust og motstandsdyktig mot sterke alkalier og ytre belastning. I motsetning til dette kan sure vaskemidler føre til fargeendringer. Det må også utvises forsiktighet ved bruk av organiske løsemidler. Relaterte stoffer som skopuss, sot, blekk, osv. kan trekke inn i gulvdekket. PVC er følsomt for sigarettaske og flygende gnister.
Linoleum
Linoleum er et miljøvennlig alternativ til PVC-gulv fordi materialet er produsert av naturlige råvarer som linolje, malt kork eller tremel og naturlig harpiks. Gulvbelegget leder varme sakte og er derfor varmere under foten. I motsetning til PVC er linoleum følsomt for sterke alkaliske rengjøringsmidler (pH-verdi >10) og ytre belastning. Det er derfor relativt motstandsdyktig mot organiske løsemidler og sigarettaske. Linoleum har fuktighetsregulerende egenskaper, men er følsom for overdreven fuktighet.
Gulvdekker i elastomer eller gummi
Elastomer-gulvdekker finnes sjelden i private rom, men brukes ofte fellesområder som oppganger og vaskerom. Gulvdekket er ekstremt slitesterkt, men er følsomt for sterke alkaliske vaskemidler (pH-verdi >10). Sure rengjøringsmidler kan forårsake misfarging, men gummigulvdekker er relativt motstandsdyktige mot sigarettaske eller flygende gnister.
Identifisere gulvdekke med binderstesten
Hvis du er usikker på hvilket materiale gulvet er laget av, kan den såkalte binderstesten hjelpe deg. Finn et lite synlig område i rommet. Rett ut en metallbinders og varme tuppen i ca. fem sekunder med en lighter. Trykk den varme metallspissen inn i gulvdekket i ca. tre sekunder, og trekk den så ut igjen. Du kan nå fastslå gulvtypen ved å se på hullet, lukten og hvordan bindersen trenger inn.
PVC-gulv
- Den varme bindersen trenger relativt enkelt inn i materialet.
- Et PVC-gulv smelter på overflaten.
- Det danner seg et hull med buler.
- Når det er varmt, kan det følge med tråder når den trekkes ut.
- Restene på bindersen brenner og danner sot.
- Det er en skarp lukt.
Linoleum
- Den varme bindersen trenger relativt enkelt inn i gulvet.
- Linoleum smelter ikke på overflaten.
- Overflaten er forkulles og det oppstår ingen buler.
- Det lukter brent tre eller linolje.
Rengjøring av elastomer-gulvdekke (gummi-gulvdekke)
- Den varme bindersen trenger knapt inn i gulvdekket.
- Overflaten på elastomer-gulvdekket smelter ikke.
- Det er et lite hullsted uten buler.
- Vanligvis lukter det brent gummi.
Renere gulv på bare to trinn
Den mest populære rengjøringsmetoden er å bruke en kombinasjon av støvsuging og våttørking. I det første arbeidstrinnet plukkes løs smuss, for eksempel støv og hår, opp med en standard støvsuger. Tørk deretter gulvet med en gulvnal eller mopp. Du bør helst regelmessig presse tørkekluten i en tørkeklutpresse, da dette forhindrer direkte kontakt med smuss så langt som mulig. Rengjør kanten av rommet først, og utfør så det forberedende arbeidet fra det innerste hjørnet til døren, i jevne strøk.
Med litt øvelse kan denne metoden brukes til å rengjøre veldig raskt, men prosessen har også noen ulemper: Gjenstridig smuss krever ytterligere behandling for å løsne. De fleste gulvnal bruker relativt store mengder vann ved rengjøring, noe som betyr at gulvet trenger litt tid for å tørke.
Rengjør raskere med elektrisk gulvvasker
Et moderne alternativ er elektriske gulvvaskere, for eksempel fra Kärcher FC-serien. Rullebørstene i mikrofiber roterer med 500 omdreininger i minuttet og løsner gjenstridig smuss uten problemer. Dette er især fordelaktig for de strukturerte overflatene på moderne PVC- og designergulv. Det skitne vannet samles i en separat tank slik at du alltid bruker nytt vann når du tørker.
Et universelt rengjøringsmiddel egner seg for PVC-, linoleum- og elastomer-gulvdekker. Siden apparatene fungere med bare litt vann fra springen, er et lite volum vaskemiddel også tilstrekkelig. For strukturerte gulvdekker anbefaler vi å arbeide på langs og deretter krysse over overflaten en gang for også å nå dypt inn i overflatestrukturen. For gulvdekke i tre bør du alltid jobbe langs trestrukturen.
Hygienisk rengjøring med dampvasker
Som et alternativ til den mekaniske gulvviskeren kan en dampvasker også brukes. Dampvaskeren produserer varm damp og er derfor spesielt hygienisk. De høye temperaturene fjerner 99,99 % av bakterier og virus, uten behov for kjemiske rengjøringsmidler. Dampvaskere er derfor også spesielt gode for allergikere og småbarnsfamilier som ikke bør komme i kontakt med aggressive rengjøringsmidler på gulvet. Når vannet gjøres om til damp forsvinner alle mineraler, så dampen etterlater ingen kalkrester eller striper etter rengjøring. Varmen gjør at gulvet tørker raskt og kan tas fortere i bruk igjen.
Egnede tørkeklutdeksler til gulvmunnstykket brukes til å rengjøre gulv. Beveg gulvmunnstykket raskt fra side til side i overlappende baner når damp slippes ut. Slik frigjøres kun den mengden damp som kreves for å løsne smusset. For strukturerte gulvbelegg anbefaler vi å tørke diagonalt for å rengjøre i dybden på strukturen. Du bør regelmessig skifte ut skitne deksler.
Fjerne smuss som ofte oppstår på PVC-gulv og linoleum
Rester etter engangskluter
Hvis du over en lengre periode bruker for mange våte engangskluter, kan det bygge seg opp et lag. Over tid vil smusspartikler sette seg i disse lagene, noe som ikke ser særlig pent ut. Den beste måten å eliminere lag fra engangskluter er å bruke en elektrisk gulvvasker og varmt vann (maksimalt 60 °C). For å gjøre dette, arbeid på langs og tvers over overflaten flere ganger uten vaskemiddel. Gjenta denne prosessen til det ikke lenger dannes skum i avløpsvanntanken.
Rengjøring på byggeplasser
Hvis rommet har blitt malt eller renovert, må forurensningen fjernes. Under bygging brukes ofte blyantmerker som orienteringshjelp, disse kan enkelt fjernes med et viskelær. Fargeflekker etter maling kan fjernes med en trekile eller varmt vann og en hvit svamp som ikke riper. Lakkflekker og limrester kan fjernes fra linoleum og elastomer ved hjelp av organiske løsemidler, for eksempel en universell flekkfjerner. Under visse omstendigheter reagerer PVC følsomt på slike fjernere, så det bør først testes i et område som ikke er synlig.
Fjern smuss som trekker inn
Dette gjelder særlig for PVC-gulv, men også for andre gulvtyper. Stoffer som skopuss, blekk eller matfarging kan trekke inn i gulvdekket. Så lenge det ikke har gått for lang tid, kan flekken forsiktig fjernes ved hjelp av et løsemiddel, som en universell flekkfjerner. En 3 % løsning av hydrogenperoksid egner seg som husholdningsblekemiddel. I mange tilfeller er det ikke lenger mulig å fjerne smusset som har trukket inn.
Fjerne voksflekker
Ulike flekker kan gjøre det generelle utseendet til gulvdekket mattere, og må ofte behandles enkeltvis. Voksflekker kan smeltes og suges opp med et kjøkkenhåndkle. Den beste måten å gjøre dette på er å helle varmt vann over det og bruke en hårføner eller en dampvasker. Obs: PVC er ikke varmebestandig: Du bør derfor først utføre en test i et lite synlig område.