Renere gulv på bare to trinn

Den mest populære rengjøringsmetoden er å bruke en kombinasjon av støvsuging og våttørking. I det første arbeidstrinnet plukkes løs smuss, for eksempel støv og hår, opp med en standard støvsuger. Tørk deretter gulvet med en gulvnal eller mopp. Du bør helst regelmessig presse tørkekluten i en tørkeklutpresse, da dette forhindrer direkte kontakt med smuss så langt som mulig. Rengjør kanten av rommet først, og utfør så det forberedende arbeidet fra det innerste hjørnet til døren, i jevne strøk.

Med litt øvelse kan denne metoden brukes til å rengjøre veldig raskt, men prosessen har også noen ulemper: Gjenstridig smuss krever ytterligere behandling for å løsne. De fleste gulvnal bruker relativt store mengder vann ved rengjøring, noe som betyr at gulvet trenger litt tid for å tørke.