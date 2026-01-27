Gulvrens og -pleie for forseglet tre RM 534, 500ml
For grundig og skånsom rengjøring, oppfriskning og stell av lakkerte tregulv. Med effektiv fuktbeskyttelse mot svelling av gulvet. Med frisk sitronduft.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (ml)
|500
|Forpakning (Stk)
|8
|Vekt (kg)
|0,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|65 x 65 x 210
Bruksområder
- Lakkert parkett
- Laminatgulv
- Korkgulv