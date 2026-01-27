Gulvrens og -pleie for forseglet tre RM 534, 500ml

For grundig og skånsom rengjøring, oppfriskning og stell av lakkerte tregulv. Med effektiv fuktbeskyttelse mot svelling av gulvet. Med frisk sitronduft.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (ml) 500
Forpakning (Stk) 8
Vekt (kg) 0,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 65 x 65 x 210
Gulvrens og -pleie for forseglet tre RM 534, 500ml

Videoer

Bruksområder
  • Lakkert parkett
  • Laminatgulv
  • Korkgulv