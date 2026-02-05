Støvsuger med mopp FCV 4
FCV 4 en smart 3-i-1 maskin som støvsuger, vasker og tørker på én gang. Med opptil 45 min batteritid, smussensor og hygienisk selvrens, gir den skinnende rene gulv på rekordtid.
Oppdag FCV 4 – alt-i-ett-maskinen som revolusjonerer måten du rengjør gulvene på. Med den innovative 3-i-1 Xtra!Clean-funksjonen støvsuger, vasker og tørker den i én og samme operasjon. Resultatet er rene gulv på kortere tid – opptil 50 % raskere*. FCV 4 har fire rengjøringsmoduser: auto med Dynamic!Control smussensor, Stair!Assist for trapper, egen tørkemodus og en kraftfull Advanced!Power-modus for gjenstridige flekker. Hygienic!Spin-teknologien med 500 rulleomdreininger per minutt fjerner opptil 99 % av bakterier**, og gir skinnende rent resultat hver gang. Med opptil 45 minutters driftstid kan du rengjøre opptil 200 m² uten stopp. Den kraftige BLDC-motoren, Vision!Clean-displayet, auto start/stopp og selvrensende funksjon gir maksimal brukervennlighet. I tillegg kan Pure!Roll-rullen vaskes, slik at du slipper å komme i kontakt med skitt.
Egenskaper og fordeler
3-i-1 Xtra!Clean-funksjon: vask, oppsuging og tørkingHalverer rengjøringstiden* og gir perfekt renhet! Takket være integrert oppsugingsfunksjon som gjør støvsuging på forhånd unødvendig. Fire rengjøringsmoduser som takler alle typer smuss – selv gjenstridige flekker og store søl er ikke noe problem. Tilpasser seg ulike gulv for grundig rengjøring helt ut til kantene – også tepper og matter i tørrmodus.
Effektiv Hygienic!Spin-teknologiDokumentert å fjerne 99 %** av alle bakterier for et hygienisk og rent hjem. Rullen roterer opptil 500 omdreininger per minutt for perfekte vaskeresultater. Smart to-tanksystem som holder rent og skittent vann adskilt.
Intelligent rengjøring med Dynamic!Control og Vision!CleanIntelligent auto-modus med Dynamic!Control smusssensor justerer automatisk sugestyrke og vannmengde etter graden av tilsmussing – for maksimal driftstid. Viktig informasjon som gjenværende driftstid eller rengjøringsmodus er alltid synlig på det store 3,2-tommers Vision!Clean-displayet. Intelligent nivåindikator med overfyllingsbeskyttelse og automatisk avstenging hvis skittenvannstanken ikke tømmes.
Smart Stair!Assist-trappemodus og auto start/stopp
- Pauser i rengjøringen er ikke noe problem takket være auto start/stopp-funksjonen – når som helst, hvor som helst.
- Rengjør trapper og trange områder enkelt, fra alle vinkler, selv i 90°-vinkel, med Stair!Assist-modus med deaktivert auto start/stopp.
Ekstra kraftig Advanced!Power-modus
- Fjerner selv inntørket skitt med dobbelt sugestyrke og 20 % mer vannfordeling enn i auto-modus.
- Gulvene tørker på svært kort tid og kan brukes umiddelbart.
Kraftig BLDC-motor og effektiv Comfort!Cell-batteri
- Moderne børsteløs motorteknologi gir lang levetid, høy pålitelighet og imponerende sugekraft og vaskeytelse ved høye hastigheter.
- Maksimal bevegelsesfrihet med opptil 45 minutters driftstid – ideelt for områder opptil 200 m².
- Batteriet kan enkelt byttes ved service for lengre levetid – bra for både lommebok og miljø.
Effektivt to-trinns Duo!Pure-filtersystem
- Flertrinns filtersystem beskytter motoren effektivt mot fuktighet.
- Svært effektiv flatfoldsfilter gir utmerket filtrering – fanger opp selv de minste partiklene i luften.
- Tørrmodus er ideell for bruk på tepper og matter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Arealytelse per batterilading (m²)
|200
|Tankkapasitet, rentvann (ml)
|750
|Tankkapasitet, skittent vann (ml)
|450
|Nominell inngangseffekt (W)
|180
|Drift
|Børsteløs motor
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Rullebredde (mm)
|250
|Tørketid for gulv (min)
|min 2
|Batterispenning (V)
|18
|Batteritid (min)
|maks. 45
|Ladetid for batteri (min)
|240
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Farge
|svart
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|7
|Mål (L x B x H) (mm)
|278 x 232 x 1130
* Kärcher gulvvaskere kan halvere rengjøringstiden, siden vanlig husholdningsskitt kan fjernes fra gulv i ett steg, uten behov for å støvsuge først.
** Basert på tester fra et uavhengig testlaboratorium. /
*** Advanced!Power-modus fjerner selv det mest gjenstridige inntørkede smusset med dobbelt sugestyrke og 20 prosent mer vannmengde sammenlignet med auto-modus.
Scope of supply
- Multioverflaterulle: 1 Stk
- Rengjøringsmidler: Gulvrens Universal RM 536, 30 ml
- Lade-, parkerings- og rengjøringsstasjon
- Rengjøringsbørste
- Flatfilter: 1 Stk
- Svampfilter: 1 Stk
Utstyr
- Totankssystem
- Dobbelt filtersystem
- Selvrensingsmodus
- Automatisk modus
- Trappemodus
- Powermodus
- Tørrmodus
- Nivåindikator for rentvannstank
- Nivåindikator for skittentvannstank
- Transporthjul
- Bærehåndtak
Bruksområder
- Harde gulv
- På tepper med kort lugg
- Selv gjenstridig smuss
- Grovt smuss
- Fint smuss
- Tørt smuss
- Våt smuss
- Væsker
- Dyrehår
Tilbehør
Rengjøringsmidler
