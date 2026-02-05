Støvsuger med mopp FCV 4

FCV 4 en smart 3-i-1 maskin som støvsuger, vasker og tørker på én gang. Med opptil 45 min batteritid, smussensor og hygienisk selvrens, gir den skinnende rene gulv på rekordtid.

Oppdag FCV 4 – alt-i-ett-maskinen som revolusjonerer måten du rengjør gulvene på. Med den innovative 3-i-1 Xtra!Clean-funksjonen støvsuger, vasker og tørker den i én og samme operasjon. Resultatet er rene gulv på kortere tid – opptil 50 % raskere*. FCV 4 har fire rengjøringsmoduser: auto med Dynamic!Control smussensor, Stair!Assist for trapper, egen tørkemodus og en kraftfull Advanced!Power-modus for gjenstridige flekker. Hygienic!Spin-teknologien med 500 rulleomdreininger per minutt fjerner opptil 99 % av bakterier**, og gir skinnende rent resultat hver gang. Med opptil 45 minutters driftstid kan du rengjøre opptil 200 m² uten stopp. Den kraftige BLDC-motoren, Vision!Clean-displayet, auto start/stopp og selvrensende funksjon gir maksimal brukervennlighet. I tillegg kan Pure!Roll-rullen vaskes, slik at du slipper å komme i kontakt med skitt.

Egenskaper og fordeler
Støvsuger med mopp FCV 4: 3-i-1 Xtra!Clean-funksjon: vask, oppsuging og tørking
Halverer rengjøringstiden* og gir perfekt renhet! Takket være integrert oppsugingsfunksjon som gjør støvsuging på forhånd unødvendig. Fire rengjøringsmoduser som takler alle typer smuss – selv gjenstridige flekker og store søl er ikke noe problem. Tilpasser seg ulike gulv for grundig rengjøring helt ut til kantene – også tepper og matter i tørrmodus.
Støvsuger med mopp FCV 4: Effektiv Hygienic!Spin-teknologi
Dokumentert å fjerne 99 %** av alle bakterier for et hygienisk og rent hjem. Rullen roterer opptil 500 omdreininger per minutt for perfekte vaske­resultater. Smart to-tanksystem som holder rent og skittent vann adskilt.
Støvsuger med mopp FCV 4: Intelligent rengjøring med Dynamic!Control og Vision!Clean
Intelligent auto-modus med Dynamic!Control smusssensor justerer automatisk sugestyrke og vannmengde etter graden av tilsmussing – for maksimal driftstid. Viktig informasjon som gjenværende driftstid eller rengjøringsmodus er alltid synlig på det store 3,2-tommers Vision!Clean-displayet. Intelligent nivåindikator med overfyllingsbeskyttelse og automatisk avstenging hvis skittenvannstanken ikke tømmes.
Smart Stair!Assist-trappemodus og auto start/stopp
  • Pauser i rengjøringen er ikke noe problem takket være auto start/stopp-funksjonen – når som helst, hvor som helst.
  • Rengjør trapper og trange områder enkelt, fra alle vinkler, selv i 90°-vinkel, med Stair!Assist-modus med deaktivert auto start/stopp.
Ekstra kraftig Advanced!Power-modus
  • Fjerner selv inntørket skitt med dobbelt sugestyrke og 20 % mer vannfordeling enn i auto-modus.
  • Gulvene tørker på svært kort tid og kan brukes umiddelbart.
Kraftig BLDC-motor og effektiv Comfort!Cell-batteri
  • Moderne børsteløs motorteknologi gir lang levetid, høy pålitelighet og imponerende sugekraft og vaske­ytelse ved høye hastigheter.
  • Maksimal bevegelsesfrihet med opptil 45 minutters driftstid – ideelt for områder opptil 200 m².
  • Batteriet kan enkelt byttes ved service for lengre levetid – bra for både lommebok og miljø.
Effektivt to-trinns Duo!Pure-filtersystem
  • Flertrinns filtersystem beskytter motoren effektivt mot fuktighet.
  • Svært effektiv flatfoldsfilter gir utmerket filtrering – fanger opp selv de minste partiklene i luften.
  • Tørrmodus er ideell for bruk på tepper og matter.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Arealytelse per batterilading (m²) 200
Tankkapasitet, rentvann (ml) 750
Tankkapasitet, skittent vann (ml) 450
Nominell inngangseffekt (W) 180
Drift Børsteløs motor
Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50
Rullebredde (mm) 250
Tørketid for gulv (min) min 2
Batterispenning (V) 18
Batteritid (min) maks. 45
Ladetid for batteri (min) 240
Batteritype Litium-ion-batteri
Farge svart
Vekt uten tilbehør (kg) 4,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 7
Mål (L x B x H) (mm) 278 x 232 x 1130

* Kärcher gulvvaskere kan halvere rengjøringstiden, siden vanlig husholdningsskitt kan fjernes fra gulv i ett steg, uten behov for å støvsuge først.
** Basert på tester fra et uavhengig testlaboratorium. /
*** Advanced!Power-modus fjerner selv det mest gjenstridige inntørkede smusset med dobbelt sugestyrke og 20 prosent mer vannmengde sammenlignet med auto-modus.

Scope of supply

  • Multioverflaterulle: 1 Stk
  • Rengjøringsmidler: Gulvrens Universal RM 536, 30 ml
  • Lade-, parkerings- og rengjøringsstasjon
  • Rengjøringsbørste
  • Flatfilter: 1 Stk
  • Svampfilter: 1 Stk

Utstyr

  • Totankssystem
  • Dobbelt filtersystem
  • Selvrensingsmodus
  • Automatisk modus
  • Trappemodus
  • Powermodus
  • Tørrmodus
  • Nivåindikator for rentvannstank
  • Nivåindikator for skittentvannstank
  • Transporthjul
  • Bærehåndtak
Videoer

Bruksområder
  • Harde gulv
  • På tepper med kort lugg
  • Selv gjenstridig smuss
  • Grovt smuss
  • Fint smuss
  • Tørt smuss
  • Våt smuss
  • Væsker
  • Dyrehår
Tilbehør
Rengjøringsmidler
