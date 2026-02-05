Støvsuger med mopp FCV 2
3-i-1 Xtra!Clean – støvsuging, gulvvask og tørking: Den kompakte gulvvaskeren FCV 2 med opptil 25 min batteritid, to rengjøringsmoduser og naturlig rengjøringsmiddel – ideell for harde gulv og tepper.
FCV 2 Natural N: Så enkelt – og miljøvennlig – kan rengjøring være, takket være det naturlige middelet RM 538N! Denne 3-i-1-maskinen med innovativ Xtra!Clean-funksjon både støvsuger, vasker og tørker. Den forenkler rengjøringen av harde gulv og tepper betraktelig, og fjerner også væskesøl, noe som sparer deg for opptil 50 prosent tid*. Velg mellom to moduser – standardmodus med vann eller tørrmodus – og håndter alt fra støv og dyrehår til gjenstridige flekker. Hygienic!Spin-teknologien, med opptil 500 omdreininger i minuttet, sørger for perfekte resultater og eliminerer opptil 99 prosent av bakterier**. Batteriet gir opptil 25 minutters driftstid, nok til å rengjøre 110 kvadratmeter sammenhengende. Den integrerte selvrensingsfunksjonen gjør vedlikeholdet enkelt og hygienisk – du slipper å komme i kontakt med smusset.
Egenskaper og fordeler
3-i-1 Xtra!Clean-funksjon: vask, oppsuging og tørkingHalverer rengjøringstiden* og gir perfekt renhet! Takket være integrert oppsugingsfunksjon som gjør støvsuging på forhånd unødvendig. To rengjøringsmoduser som takler alle typer smuss – selv gjenstridige flekker og store søl er ikke noe problem. Tilpasser seg ulike gulv for grundig rengjøring helt ut til kantene – også tepper og matter i tørrmodus.
Effektiv Hygienic!Spin-teknologiDokumentert å fjerne 99 %** av alle bakterier for et hygienisk og rent hjem. Rullen roterer opptil 500 omdreininger per minutt for perfekte vaskeresultater. Smart to-tanksystem som holder rent og skittent vann adskilt.
Effektivt to-trinns Duo!Pure-filtersystemFlertrinns filtersystem beskytter motoren effektivt mot fuktighet. Svært effektiv flatfoldsfilter gir utmerket filtrering – fanger opp selv de minste partiklene i luften. Tørrmodus er ideell for bruk på tepper og matter.
Effektivt Comfort!Cell litium-ion-batteri
- Imponerende rengjøringsresultater takket være høye hastigheter, optimal sugestyrke og vaskeytelse.
- Maksimal bevegelsesfrihet med opptil 25 minutters driftstid – ideelt for områder opptil 110 m².
- Batteriet kan enkelt byttes ved service for lengre levetid – bra for både lommebok og miljø.
Enkel rengjøring med LED-display
- Viktig informasjon som gjenværende driftstid eller rengjøringsmodus er alltid synlig.
- Intelligent nivåindikator med overfyllingsbeskyttelse og automatisk avstenging hvis skittenvannstanken ikke tømmes.
- Enkel tømming og fylling av tank – uten kontakt med skitt.
Hygienisk System!Clean selvrensfunksjon
- Effektiv selvrens med opptil 550 rulleomdreininger per minutt – for rask og enkel rengjøring uten kontakt med smuss.
- Praktisk oppbevaring av maskin og tilbehør – også under lading.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arealytelse per batterilading (m²)
|110
|Tankkapasitet, rentvann (ml)
|800
|Tankkapasitet, skittent vann (ml)
|425
|Nominell inngangseffekt (W)
|160
|Drift
|Børstemotor
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Rullebredde (mm)
|240
|Tørketid for gulv (min)
|2
|Batterispenning (V)
|21,6
|Batteritid (min)
|maks. 25
|Ladetid for batteri (min)
|160
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|1138 x 268 x 280
* Kärcher gulvvaskere kan halvere rengjøringstiden, siden vanlig husholdningsskitt kan fjernes fra gulv i ett steg, uten behov for å støvsuge først.
** Basert på tester fra et uavhengig testlaboratorium. /
Scope of supply
- Multioverflaterulle: 1 Stk
- Rengjøringsmidler: Naturlig gulvrens RM 538N, 500 ml
- Lade-, parkerings- og rengjøringsstasjon
- Rengjøringsbørste
- Flatfilter: 1 Stk
- Svampfilter: 1 Stk
Utstyr
- Totankssystem
- Dobbelt filtersystem
- Selvrensingsmodus
- Standardmodus
- Tørrmodus
- Nivåindikator for skittentvannstank
- Transporthjul
Bruksområder
- Harde gulv
- Tepper med kort luv
- Selv gjenstridig smuss
- Grovt smuss
- Fint smuss
- Tørt smuss
- Våt smuss
- Væsker
- Dyrehår
Tilbehør
Rengjøringsmidler
