Støvsuger med mopp FCV 2

3-i-1 Xtra!Clean – støvsuging, gulvvask og tørking: Den kompakte gulvvaskeren FCV 2 med opptil 25 min batteritid, to rengjøringsmoduser og naturlig rengjøringsmiddel – ideell for harde gulv og tepper.

FCV 2 Natural N: Så enkelt – og miljøvennlig – kan rengjøring være, takket være det naturlige middelet RM 538N! Denne 3-i-1-maskinen med innovativ Xtra!Clean-funksjon både støvsuger, vasker og tørker. Den forenkler rengjøringen av harde gulv og tepper betraktelig, og fjerner også væskesøl, noe som sparer deg for opptil 50 prosent tid*. Velg mellom to moduser – standardmodus med vann eller tørrmodus – og håndter alt fra støv og dyrehår til gjenstridige flekker. Hygienic!Spin-teknologien, med opptil 500 omdreininger i minuttet, sørger for perfekte resultater og eliminerer opptil 99 prosent av bakterier**. Batteriet gir opptil 25 minutters driftstid, nok til å rengjøre 110 kvadratmeter sammenhengende. Den integrerte selvrensingsfunksjonen gjør vedlikeholdet enkelt og hygienisk – du slipper å komme i kontakt med smusset.

Egenskaper og fordeler
Støvsuger med mopp FCV 2: 3-i-1 Xtra!Clean-funksjon: vask, oppsuging og tørking
Halverer rengjøringstiden* og gir perfekt renhet! Takket være integrert oppsugingsfunksjon som gjør støvsuging på forhånd unødvendig. To rengjøringsmoduser som takler alle typer smuss – selv gjenstridige flekker og store søl er ikke noe problem. Tilpasser seg ulike gulv for grundig rengjøring helt ut til kantene – også tepper og matter i tørrmodus.
Støvsuger med mopp FCV 2: Effektiv Hygienic!Spin-teknologi
Dokumentert å fjerne 99 %** av alle bakterier for et hygienisk og rent hjem. Rullen roterer opptil 500 omdreininger per minutt for perfekte vaske­resultater. Smart to-tanksystem som holder rent og skittent vann adskilt.
Støvsuger med mopp FCV 2: Effektivt to-trinns Duo!Pure-filtersystem
Flertrinns filtersystem beskytter motoren effektivt mot fuktighet. Svært effektiv flatfoldsfilter gir utmerket filtrering – fanger opp selv de minste partiklene i luften. Tørrmodus er ideell for bruk på tepper og matter.
Effektivt Comfort!Cell litium-ion-batteri
  • Imponerende rengjøringsresultater takket være høye hastigheter, optimal sugestyrke og vaske­ytelse.
  • Maksimal bevegelsesfrihet med opptil 25 minutters driftstid – ideelt for områder opptil 110 m².
  • Batteriet kan enkelt byttes ved service for lengre levetid – bra for både lommebok og miljø.
Enkel rengjøring med LED-display
  • Viktig informasjon som gjenværende driftstid eller rengjøringsmodus er alltid synlig.
  • Intelligent nivåindikator med overfyllingsbeskyttelse og automatisk avstenging hvis skittenvannstanken ikke tømmes.
  • Enkel tømming og fylling av tank – uten kontakt med skitt.
Hygienisk System!Clean selvrensfunksjon
  • Effektiv selvrens med opptil 550 rulleomdreininger per minutt – for rask og enkel rengjøring uten kontakt med smuss.
  • Praktisk oppbevaring av maskin og tilbehør – også under lading.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Arealytelse per batterilading (m²) 110
Tankkapasitet, rentvann (ml) 800
Tankkapasitet, skittent vann (ml) 425
Nominell inngangseffekt (W) 160
Drift Børstemotor
Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50
Rullebredde (mm) 240
Tørketid for gulv (min) 2
Batterispenning (V) 21,6
Batteritid (min) maks. 25
Ladetid for batteri (min) 160
Batteritype Litium-ion-batteri
Farge Hvit
Vekt uten tilbehør (kg) 3,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 8,4
Mål (L x B x H) (mm) 1138 x 268 x 280

* Kärcher gulvvaskere kan halvere rengjøringstiden, siden vanlig husholdningsskitt kan fjernes fra gulv i ett steg, uten behov for å støvsuge først.
** Basert på tester fra et uavhengig testlaboratorium.

Scope of supply

  • Multioverflaterulle: 1 Stk
  • Rengjøringsmidler: Naturlig gulvrens RM 538N, 500 ml
  • Lade-, parkerings- og rengjøringsstasjon
  • Rengjøringsbørste
  • Flatfilter: 1 Stk
  • Svampfilter: 1 Stk

Utstyr

  • Totankssystem
  • Dobbelt filtersystem
  • Selvrensingsmodus
  • Standardmodus
  • Tørrmodus
  • Nivåindikator for skittentvannstank
  • Transporthjul
Bruksområder
  • Harde gulv
  • Tepper med kort luv
  • Selv gjenstridig smuss
  • Grovt smuss
  • Fint smuss
  • Tørt smuss
  • Våt smuss
  • Væsker
  • Dyrehår
