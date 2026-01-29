Gulvvasker FC 7 Signature Line
FC 7 Signature Line med LED-lys for nyvaskede gulv uten at du trenger å støvsuge på forhånd. 500 ml universalvaskemiddel, 30 ml gulvvask for stein og et ekstra sett valser for steingulv.
Bare våre mest innovative produkter med den høyeste ytelsen bærer signaturen til selskapets grunnlegger, teknologipioneren Alfred Kärcher. Den nye FC 7 Signature Line er umiddelbart gjenkjennelig som den beste enheten i sin kategori. FC 7 Signature Line gir gulvet ditt ekte wow-faktor – og det på halvparten av normal tid!** Takket være teknologien med fire valser og to vaskemoduser samt boost-funksjonen fjerner den all slags smuss uten at du trenger å støvsuge på forhånd. LED-lys i rensehodet gjør at ingen støvkorn slipper unna, og spesielle filtre sikrer effektiv hårfjerning. Vår toppmodell er fullt utstyrt med ekstra valser til bruk på steingulv for å takle flekker og smuss på alle typer gulv.
Egenskaper og fordeler
Signature Line-fordelerSignaturen til selskapets grunnlegger Alfred Kärcher gjør at produktet er lett gjenkjennelig som den beste Kärcher-enheten i sin kategori. Andre eksklusive fordeler inkluderer app-støtte og utvidet garanti.
Gulvmunnstykke med integrerte LED-lysEnkel fjerning og tørking av ruller
Alt-i-ett: Fjerner all slags skitt i ett steg50 prosent tidsbesparelse **: Fire-valseteknologi gjør det mulig å vaske uten den kjedelige jobben med å støvsuge på forhånd. Optimalt opplukk av hår med integrert hårfilter. Rengjør helt inntil kantene.
Resultatet blir 20%* renere enn med en vanlig mopp
- 2-tanksystem: Konstant fukting av rullene fra ferskvannstanken mens smuss samles opp i avløpstanken.
- Uanstrengt: Ingen bøtte å dra rundt, ingen klut å vri opp for hånd, ingen skrubbing.
- Rullene kan vaskes i maskinen på 60 °C.
Selvstående og enkel å manøvre
- Praktisk under avbrudd: Gulvvaskeren står av seg selv.
- Praktisk rengjøring under møbler og rundt gjenstander.
- Fire motroterende ruller sørger for skånsom og uanstrengt vask av gulvet.
To forskjellige vaskemoduser pluss boost-funksjon
- Rotasjon på rullene og vannmengden kan justeres avhengig av smuss og gulv, ekstra Boost-funksjon for vanskelige flekker.
- Passer til alle harde gulv - inkludert parkett, laminat, stein og keramiske fliser, PVC og vinyl.
- Lav restfuktighet gjør at man kan gå på gulvet igjen etter ca. 2 minutter.
Batteritid på ca 45 minutter takket være det kraftige litium-ion batteriet
- Rengjøringsfunksjon for enhet og ruller
- Batteridrevet maskin gir maksimal bevegelsesfrihet ved rengjøring.
- Batterinivået indikeres i et tretrinns LED display.
Intilligent tanknivå-kontroll
- Visuelt og akustisk signal for tom ferskvannstank og full skittenvannstank.
- Overløpsbeskyttelse: Automatisk avstengning hvis avløpstank ikke tømmes.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arealytelse per batterilading (m²)
|ca 175
|Tankkapasitet, rentvann (ml)
|400
|Tankkapasitet, skittent vann (ml)
|200
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Rullebredde (mm)
|300
|Tørketid for gulv (min)
|ca 2
|Lydnivå (dB)
|59
|Batterispenning (V)
|25
|Batterikapasitet (Ah)
|2,85
|Batteritid (min)
|ca 45
|Ladetid for batteri (t)
|4
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|9,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Kärchers gulvvaskere gir opptil 20 % bedre rengjøringsresultat sammenlignet med en vanlig mopp med klut i testkategorien "Vasking". Gjelder gjennomsnittlige testresultater for rengjøringseffektivitet, smussopptak og kantrengjøring.
** Kärchers gulvvaskere kan halvere rengjøringstiden, ettersom vanlig husholdningssmuss fjernes fra harde gulv i én operasjon, noe som gjør støvsuging før gulvvask overflødig. /
** Kärcher gulvrengjøringsmiddel reduserer rengjøringstiden med opptil 50% siden vanlig husholdningsskitt kan fjernes fra harde gulv i ett trinn, og fjerner behovet for å støvsuge før det vaskes.
Scope of supply
- Multioverflaterulle: 4 Stk
- Steinrulle: 4 Stk
- Rengjøringsmidler: Gulvrens Universal RM 536, 500 ml, RM 537 gulvrengjøring for stein, 30 ml
- Rense- og oppbevaringsstasjon
- Lader
- Rengjøringsbørste
Utstyr
- Rotasjonshastighet og vannvolum kan justeres
- Totankssystem
- Gulvmunnstykke med integrerte LED-lys
- Selvrensingsmodus
Bruksområder
- Harde gulv
- Selv gjenstridig smuss
- Grovt smuss
- Fint smuss
- Tørt smuss
- Våt smuss
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.