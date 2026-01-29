Gulvvasker FC 7 Cordless

Nyvaskede gulv uten at du trenger å støvsuge på forhånd: FC 7 Cordless gulvvasker fjerner alle typer tørt og vått smuss i en enkel håndvending.

Aldri mer støvsuging før gulvvasken! Takket være teknologien med fire motroterende valser fjerner vår FC 7 Cordless gulvrenser raskt og enkelt vått og tørt smuss fra alle typer harde gulv – og med den byttbare boost-funksjonen kan den også brukes til svært gjenstridig smuss, også helt inn i hjørnene. Selv hår plukkes opp, takket være hårfiltre. Dette gir en tidsbesparelse på opptil 50 %** sammenlignet med tradisjonelle rengjøringsmetoder og rundt 20 % bedre rengjøringsresultater sammenlignet med en vanlig mopp*. Med en brukstid på 45 minutter kan det kraftige batteriet rengjøre opptil 175 m² harde gulv og sprekker. Vannmengde og rotasjonshastighet kan stilles inn i to ulike vaskemoduser for å matche gulvtypen. Takket være separate tanker for rent og skittent vann slipper du å slepe rundt på en vaskebøtte.

Egenskaper og fordeler
Resultatet blir 20%* renere enn med en vanlig mopp
  • Uanstrengt: Ingen bøtte å dra rundt, ingen klut å vri opp for hånd, ingen skrubbing.
Svært stillegående
  • Behagelig støynivå på bare 59 dB.
To forskjellige vaskemoduser pluss boost-funksjon
  • Rotasjon på rullene og vannmengden kan justeres avhengig av smuss og gulv, ekstra Boost-funksjon for vanskelige flekker.
  • Passer til alle harde gulv - inkludert parkett, laminat, stein og keramiske fliser, PVC og vinyl.
  • Lav restfuktighet gjør at man kan gå på gulvet igjen etter ca. 2 minutter.
Batteritid på ca 45 minutter takket være det kraftige litium-ion batteriet
  • Batteridrevet maskin gir maksimal bevegelsesfrihet ved rengjøring.
  • Batterinivået indikeres i et tretrinns LED display.
Intilligent tanknivå-kontroll
  • Visuelt og akustisk signal for tom ferskvannstank og full skittenvannstank.
  • Overløpsbeskyttelse: Automatisk avstengning hvis avløpstank ikke tømmes.
Stasjon for oppbevaring og rensing
  • Enkel fjerning og tørking av ruller
  • Praktisk lagring av tilbehør inni stasjonen
Spesifikasjoner

Teknisk data

Arealytelse per batterilading (m²) ca 175
Tankkapasitet, rentvann (ml) 400
Tankkapasitet, skittent vann (ml) 200
Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Rullebredde (mm) 300
Tørketid for gulv (min) ca 2
Lydnivå (dB) 59
Batterispenning (V) 25
Batterikapasitet (Ah) 2,85
Batteritid (min) ca 45
Ladetid for batteri (t) 4
Batteritype Litium-ion-batteri
Farge Hvit
Vekt uten tilbehør (kg) 4,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 8
Mål (L x B x H) (mm) 310 x 230 x 1210

* Kärchers gulvvaskere gir opptil 20 % bedre rengjøringsresultat sammenlignet med en vanlig mopp med klut i testkategorien "Vasking". Gjelder gjennomsnittlige testresultater for rengjøringseffektivitet, smussopptak og kantrengjøring.
** Kärchers gulvvaskere kan halvere rengjøringstiden, ettersom vanlig husholdningssmuss fjernes fra harde gulv i én operasjon, noe som gjør støvsuging før gulvvask overflødig. /
** Kärchers gulvvaskere kan halvere rengjøringstiden, ettersom vanlig husholdningssmuss fjernes fra harde gulv i én operasjon, noe som gjør støvsuging før gulvvask overflødig.

Scope of supply

  • Multioverflaterulle: 4 Stk
  • Rengjøringsmidler: Gulvrens Universal RM 536, 30 ml
  • Rense- og oppbevaringsstasjon
  • Lader
  • Rengjøringsbørste

Utstyr

  • Rotasjonshastighet og vannvolum kan justeres
  • Totankssystem
  • Selvrensingsmodus
Bruksområder
  • Harde gulv
  • Selv gjenstridig smuss
  • Grovt smuss
  • Fint smuss
  • Tørt smuss
  • Våt smuss
