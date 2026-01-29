Gulvvasker FC 7 Cordless
Nyvaskede gulv uten at du trenger å støvsuge på forhånd: FC 7 Cordless gulvvasker fjerner alle typer tørt og vått smuss i en enkel håndvending.
Aldri mer støvsuging før gulvvasken! Takket være teknologien med fire motroterende valser fjerner vår FC 7 Cordless gulvrenser raskt og enkelt vått og tørt smuss fra alle typer harde gulv – og med den byttbare boost-funksjonen kan den også brukes til svært gjenstridig smuss, også helt inn i hjørnene. Selv hår plukkes opp, takket være hårfiltre. Dette gir en tidsbesparelse på opptil 50 %** sammenlignet med tradisjonelle rengjøringsmetoder og rundt 20 % bedre rengjøringsresultater sammenlignet med en vanlig mopp*. Med en brukstid på 45 minutter kan det kraftige batteriet rengjøre opptil 175 m² harde gulv og sprekker. Vannmengde og rotasjonshastighet kan stilles inn i to ulike vaskemoduser for å matche gulvtypen. Takket være separate tanker for rent og skittent vann slipper du å slepe rundt på en vaskebøtte.
Egenskaper og fordeler
Resultatet blir 20%* renere enn med en vanlig mopp
- Uanstrengt: Ingen bøtte å dra rundt, ingen klut å vri opp for hånd, ingen skrubbing.
Svært stillegående
- Behagelig støynivå på bare 59 dB.
To forskjellige vaskemoduser pluss boost-funksjon
- Rotasjon på rullene og vannmengden kan justeres avhengig av smuss og gulv, ekstra Boost-funksjon for vanskelige flekker.
- Passer til alle harde gulv - inkludert parkett, laminat, stein og keramiske fliser, PVC og vinyl.
- Lav restfuktighet gjør at man kan gå på gulvet igjen etter ca. 2 minutter.
Batteritid på ca 45 minutter takket være det kraftige litium-ion batteriet
- Batteridrevet maskin gir maksimal bevegelsesfrihet ved rengjøring.
- Batterinivået indikeres i et tretrinns LED display.
Intilligent tanknivå-kontroll
- Visuelt og akustisk signal for tom ferskvannstank og full skittenvannstank.
- Overløpsbeskyttelse: Automatisk avstengning hvis avløpstank ikke tømmes.
Stasjon for oppbevaring og rensing
- Enkel fjerning og tørking av ruller
- Praktisk lagring av tilbehør inni stasjonen
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arealytelse per batterilading (m²)
|ca 175
|Tankkapasitet, rentvann (ml)
|400
|Tankkapasitet, skittent vann (ml)
|200
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Rullebredde (mm)
|300
|Tørketid for gulv (min)
|ca 2
|Lydnivå (dB)
|59
|Batterispenning (V)
|25
|Batterikapasitet (Ah)
|2,85
|Batteritid (min)
|ca 45
|Ladetid for batteri (t)
|4
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8
|Mål (L x B x H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Kärchers gulvvaskere gir opptil 20 % bedre rengjøringsresultat sammenlignet med en vanlig mopp med klut i testkategorien "Vasking". Gjelder gjennomsnittlige testresultater for rengjøringseffektivitet, smussopptak og kantrengjøring.
** Kärcher gulvrengjøringsmiddel reduserer rengjøringstiden med opptil 50% siden vanlig husholdningsskitt kan fjernes fra harde gulv i ett trinn, og fjerner behovet for å støvsuge før det vaskes.
Scope of supply
- Multioverflaterulle: 4 Stk
- Rengjøringsmidler: Gulvrens Universal RM 536, 30 ml
- Rense- og oppbevaringsstasjon
- Lader
- Rengjøringsbørste
Utstyr
- Rotasjonshastighet og vannvolum kan justeres
- Totankssystem
- Selvrensingsmodus
Bruksområder
- Harde gulv
- Selv gjenstridig smuss
- Grovt smuss
- Fint smuss
- Tørt smuss
- Våt smuss
