Gulvvasker FC 2-4
Effektiv gulvvask med utskiftbart batteri: FC 2-4 fjerner både tørt og vått smuss i ett trinn. Batteriet gir lang brukstid, og lades enkelt med den medfølgende laderen. Enkel, rask og pålitelig rengjøring av gulvene.
Få rene gulv enkelt og effektivt med gulvvaskeren FC 2-4: Den imponerer med sitt selvstående design, lav vekt på bare 2,2 kilogram og automatisk på- og avslåing. For å starte rengjøringen, trekker du enkelt håndtaket på gulvvaskeren bakover, og den fjerner både tørt og vått smuss på en praktisk måte i ett trinn. Batteriets maksimale driftstid er 20 minutter, noe som tilsvarer en rengjøringsflate på 70 kvadratmeter. Etter at enheten er aktivert, blir rullen automatisk fuktet med vann fra ferskvannstanken. Dette sikrer jevn og effektiv rengjøring av harde gulv. Videre har den funksjoner som rengjøring helt inntil kanten og enkel innsamling av hår takket være integrerte hårfiltere. Kontakt med skitt unngås også ved hjelp av den integrerte, hygieniske avfallsvanntanken. Denne kan fjernes og rengjøres direkte etter bruk av enheten. Den medfølgende utskiftbare 4 V Kärcher batteriet er kompatibelt med alle 4 V Kärcher-enheter.
Egenskaper og fordeler
Alt-i-ett: Fjerner all slags skitt i ett steg50 % tidsbesparelse: Teknologi for opptak av grovt smuss gjør det mulig å vaske uten å støvsuge først. Optimalt opplukk av hår med integrert hårfilter.
Resultatet blir 20%* renere enn med en vanlig moppUanstrengt: Ingen bøtte å dra rundt, ingen klut å vri opp for hånd, ingen skrubbing.
Automatisk bryterEnkel å skru av og på. Rask og intuitiv. Du slipper å bøye deg ned.
4V Kärcher batteri
- Litium-ion-celler sikrer langvarig og kraftig ytelse.
- Det utskiftbare batteriet kan også brukes i alle andre 4 V Kärcher Battery Power-enheter, noe som gir ekstra fleksibilitet og praktisk bruk.
Oppbevaringsposisjon
- Det er enkelt å sette fra seg maskinen hvis du avbrytes under bruk.
Kompakt maskin med lav vekt
Enkel rengjøring av enheten
- Enkel rengjøring av hårfilter med den medfølgende rengjøringsbørsten.
- Oppvaskmaskinsikker avløpstank kan tømmes uten å komme i kontakt med smuss.
Fleksibelt dobbelt ledd
- Håndtaket kan enkelt styres i alle retninger.
- Enkel å styre.
- Ekstrem manøvrerbarhet gjør det svært enkelt å flytte under møbler.
Svært stillegående
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|4 V Batteriplattform
|Rentvannstank (ml)
|200
|Skittenvannstank (ml)
|100
|Rullebredde (mm)
|180
|Tørketid for gulv (min)
|ca 2
|Lydnivå (dB)
|55
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|nominell 3,6 - 3,7 - maks. 4,2
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|1
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 70 (2,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|ca 20 (2,5 Ah)
|Batteriladetid med kraftlader 80 % / 100 % (min)
|130 / 150
|Ladestrøm (A)
|1
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|220 x 240 x 1200
* Kärchers gulvvaskere gir opptil 20 % bedre rengjøringsresultat sammenlignet med en vanlig mopp med klut i testkategorien "Vasking". Gjelder gjennomsnittlige testresultater for rengjøringseffektivitet, smussopptak og kantrengjøring.
** Kärchers gulvvaskere kan halvere rengjøringstiden, ettersom vanlig husholdningssmuss fjernes fra harde gulv i én operasjon, noe som gjør støvsuging før gulvvask overflødig.
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 2.5 Ah Battery Power batteri (1 stk.)
- Multioverflaterulle: 1 Stk
- Rengjøringsmidler: Gulvrens Universal RM 536, 30 ml
- Parkeringsstasjon
- Rengjøringsbørste
Utstyr
- Totankssystem
Bruksområder
- Harde gulv
- Selv gjenstridig smuss
- Grovt smuss
- Fint smuss
- Tørt smuss
- Våt smuss
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.