Gulvvasker FC 7 Cordless Plus Stone
Nyvaskede gulv uten behov for støvsuging i forkant: Gulvvaskeren FC 7 Cordless Stone fjerner alle typer tørt og vått hverdagssmuss i én enkelt operasjon.
Slutt på å støvsuge før du vasker gulvet! Takket være teknologien med fire motroterende ruller, fjerner vår FC 7 Cordless Stone gulvvasker raskt og uanstrengt både tørt og vått hverdagssmuss fra alle harde gulv. Med den innkoblingsbare boost-funksjonen kan den også brukes på svært gjenstridig smuss og rengjøre helt inn til kantene. Takket være hårfilteret fanger den til og med opp hår. Dette gir en tidsbesparelse på opptil 50 %** sammenlignet med konvensjonelle rengjøringsmetoder, og ca. 20 % bedre rengjøringsresultat sammenlignet med en vanlig mopp*. Det kraftige batteriet har en driftstid på 45 minutter, noe som rekker til rengjøring av opptil 175 m² med harde gulv og fuger. Vannmengden og rotasjonshastigheten til de automatisk fuktede rullene kan justeres i to nivåer for å passe til gulvtypen, og du slipper å dra rundt på bøtter takket være de separate tankene for rent og skittent vann.
Egenskaper og fordeler
Resultatet blir 20%* renere enn med en vanlig mopp
- Uanstrengt: Ingen bøtte å dra rundt, ingen klut å vri opp for hånd, ingen skrubbing.
Svært stillegående
- Behagelig støynivå på bare 59 dB.
To forskjellige vaskemoduser pluss boost-funksjon
- Rotasjon på rullene og vannmengden kan justeres avhengig av smuss og gulv, ekstra Boost-funksjon for vanskelige flekker.
- Passer til alle harde gulv - inkludert parkett, laminat, stein og keramiske fliser, PVC og vinyl.
- Lav restfuktighet gjør at man kan gå på gulvet igjen etter ca. 2 minutter.
Batteritid på ca 45 minutter takket være det kraftige litium-ion batteriet
- Batteridrevet maskin gir maksimal bevegelsesfrihet ved rengjøring.
- Batterinivået indikeres i et tretrinns LED display.
Intilligent tanknivå-kontroll
- Visuelt og akustisk signal for tom ferskvannstank og full skittenvannstank.
- Overløpsbeskyttelse: Automatisk avstengning hvis avløpstank ikke tømmes.
Stasjon for oppbevaring og rensing
- Enkel fjerning og tørking av ruller
- Praktisk lagring av tilbehør inni stasjonen
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arealytelse per batterilading (m²)
|ca 175
|Tankkapasitet, rentvann (ml)
|400
|Tankkapasitet, skittent vann (ml)
|200
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Rullebredde (mm)
|300
|Tørketid for gulv (min)
|ca 2
|Lydnivå (dB)
|59
|Batterispenning (V)
|25
|Batterikapasitet (Ah)
|2,85
|Batteritid (min)
|ca 45
|Ladetid for batteri (t)
|4
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|9
|Mål (L x B x H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Kärchers gulvvaskere gir opptil 20 % bedre rengjøringsresultat sammenlignet med en vanlig mopp med klut i testkategorien "Vasking". Gjelder gjennomsnittlige testresultater for rengjøringseffektivitet, smussopptak og kantrengjøring.
** Kärchers gulvvaskere kan halvere rengjøringstiden, ettersom vanlig husholdningssmuss fjernes fra harde gulv i én operasjon, noe som gjør støvsuging før gulvvask overflødig. /
Scope of supply
- Multioverflaterulle: 4 Stk
- Steinrulle: 4 Stk
- Rengjøringsmidler: Gulvrens Universal RM 536, 500 ml, RM 537 gulvrengjøring for stein, 30 ml
- Rense- og oppbevaringsstasjon
- Lader
- Rengjøringsbørste
Utstyr
- Rotasjonshastighet og vannvolum kan justeres
- Totankssystem
- Selvrensingsmodus
Bruksområder
- Harde gulv
- Selv gjenstridig smuss
- Grovt smuss
- Fint smuss
- Tørt smuss
- Våt smuss
