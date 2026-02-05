Oppdag FCV 4 Dry Extra – alt-i-ett-maskinen med Thermo!Dry tørkestasjon som vil revolusjonere måten du vasker gulv på! Denne 3-i-1 gulvvaskeren med innovativ Xtra!Clean-funksjon både støvsuger, vasker og tørker. Den gjør rengjøring av harde gulv, tepper og til og med oppsamling av søl til en lek, samtidig som du sparer opptil 50 prosent tid*. Velg mellom fire rengjøringsmoduser: automatisk modus med Dynamic!Control smussensor, den smarte Stair!Assist-modusen for trapper, tørrmodus, og den kraftige Advanced!Power-modusen***. Maskinen håndterer alt smuss, enten det er støv, dyrehår eller gjenstridige flekker. Den ultimate Hygienic!Spin-teknologien, med opptil 500 omdreininger i minuttet, sikrer ikke bare perfekte vaskeresultater, men eliminerer også opptil 99 prosent av bakterier** for hygienisk renhet. Den kraftige BLDC-motoren og det holdbare batteriet med opptil 45 minutters driftstid rengjør opptil 200 kvadratmeter uten stans. Maskinen har også et 3,2-tommers Vision!Clean-display, auto-start/stopp-funksjon og en effektiv selvrensende funksjon med Thermo!Dry varmetørking, samt to vaskbare Pure!Roll-valser for maksimal bekvemmelighet – helt uten at du trenger å komme i kontaktmedsmuss.