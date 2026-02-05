Støvsuger med mopp FCV 3

FCV 3 – en allsidig 3-i-1 maskin som støvsuger, vasker og tørker. Med 30 minutters batteritid og kraftig Advanced!Power-modus er den perfekt for både harde gulv og tepper.

For gulv som blir så rene at de skinner – oppdag FCV 3. Denne allsidige 3-i-1 gulvvaskeren med innovativ Xtra!Clean-funksjon suger opp, vasker og tørker i én og samme operasjon. Slik gjør du rengjøringen enklere, raskere og mer effektiv – både på harde gulv, tepper og til og med ved væskesøl – med opptil 50 % tidsbesparelse*. Du kan velge mellom tre rengjøringsmoduser: standardmodus med vannfordeling, egen tørkemodus eller den kraftige Advanced!Power-modusen*** for de mer krevende oppgavene. Hygienic!Spin-teknologien med opptil 500 rulleomdreininger i minuttet gir ikke bare et skinnende rent resultat, men fjerner også opptil 99 % av bakteriene**, for hygienisk rene gulv. Det kraftige batteriet gir opptil 30 minutters driftstid, slik at du kan rengjøre opptil 130 m² uten avbrudd. FCV 3 har i tillegg en selvrensende funksjon og en vaskbar rulle, som gjør rengjøringen enklere enn noensinne – uten at du trenger å komme i kontakt med skitten.

Egenskaper og fordeler
Støvsuger med mopp FCV 3: 3-i-1 Xtra!Clean-funksjon: vask, oppsuging og tørking
3-i-1 Xtra!Clean-funksjon: vask, oppsuging og tørking
Halverer rengjøringstiden* og gir perfekt renhet! Takket være integrert oppsugingsfunksjon som gjør støvsuging på forhånd unødvendig. Tre rengjøringsmoduser som takler alle typer smuss – selv gjenstridige flekker og store søl er ikke noe problem. Tilpasser seg ulike gulv for grundig rengjøring helt ut til kantene – også tepper og matter i tørrmodus.
Støvsuger med mopp FCV 3: Effektiv Hygienic!Spin-teknologi
Effektiv Hygienic!Spin-teknologi
Dokumentert å fjerne 99 %** av alle bakterier for et hygienisk og rent hjem. Rullen roterer opptil 500 omdreininger per minutt for perfekte vaske­resultater. Smart to-tanksystem som holder rent og skittent vann adskilt.
Støvsuger med mopp FCV 3: Ekstra kraftig Advanced!Power-modus
Ekstra kraftig Advanced!Power-modus
Fjerner selv inntørket smuss med 60 % høyere sugestyrke og 20 % mer vannfordeling enn standardmodus. Gulvene tørker på svært kort tid og kan brukes umiddelbart.
Effektivt to-trinns Duo!Pure-filtersystem
  • Flertrinns filtersystem beskytter motoren effektivt mot fuktighet.
  • Svært effektiv flatfoldsfilter gir utmerket filtrering – fanger opp selv de minste partiklene i luften.
  • Tørrmodus er ideell for bruk på tepper og matter.
Effektivt Comfort!Cell litium-ion-batteri
  • Imponerende rengjøringsresultater takket være høye hastigheter, optimal sugestyrke og vaske­ytelse.
  • Maksimal bevegelsesfrihet med opptil 30 minutters driftstid – ideelt for områder opptil 130 m².
  • Batteriet kan enkelt byttes ved service for lengre levetid – bra for både lommebok og miljø.
Enkel rengjøring med LED-display
  • Viktig informasjon som gjenværende driftstid eller rengjøringsmodus er alltid synlig.
  • Intelligent nivåindikator med overfyllingsbeskyttelse og automatisk avstenging hvis skittenvannstanken ikke tømmes.
  • Enkel tømming og fylling av tank – uten kontakt med skitt.
Hygienisk System!Clean selvrensfunksjon
  • Effektiv selvrens med opptil 550 rulleomdreininger per minutt – for rask og enkel rengjøring uten kontakt med smuss.
  • Praktisk oppbevaring av maskin og tilbehør – også under lading.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Arealytelse per batterilading (m²) 130
Tankkapasitet, rentvann (ml) 800
Tankkapasitet, skittent vann (ml) 425
Nominell inngangseffekt (W) 160
Drift Børstemotor
Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50
Rullebredde (mm) 240
Tørketid for gulv (min) 2
Batterispenning (V) 21,6
Batteritid (min) maks. 30
Ladetid for batteri (min) 180
Batteritype Litium-ion-batteri
Farge Hvit
Vekt uten tilbehør (kg) 3,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 8
Mål (L x B x H) (mm) 1138 x 268 x 280

* Kärcher gulvvaskere kan halvere rengjøringstiden, siden vanlig husholdningsskitt kan fjernes fra gulv i ett steg, uten behov for å støvsuge først.
** Basert på tester fra et uavhengig testlaboratorium. /
** Basert på tester fra et uavhengig testlaboratorium. /
*** Advanced!Power-modus fjerner selv det mest gjenstridige inntørkede smusset med 60 prosent mer sugestyrke og 20 prosent mer vannmengde sammenlignet med standardmodus.

Scope of supply

  • Multioverflaterulle: 1 Stk
  • Rengjøringsmidler: Gulvrens Universal RM 536, 30 ml
  • Lade-, parkerings- og rengjøringsstasjon
  • Rengjøringsbørste
  • Flatfilter: 1 Stk
  • Svampfilter: 1 Stk

Utstyr

  • Totankssystem
  • Dobbelt filtersystem
  • Selvrensingsmodus
  • Standardmodus
  • Powermodus
  • Tørrmodus
  • Nivåindikator for skittentvannstank
  • Transporthjul
Støvsuger med mopp FCV 3
Støvsuger med mopp FCV 3
Støvsuger med mopp FCV 3

Videoer

Bruksområder
  • Harde gulv
  • På tepper med kort lugg
  • Selv gjenstridig smuss
  • Grovt smuss
  • Fint smuss
  • Tørt smuss
  • Våt smuss
  • Væsker
  • Dyrehår
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.