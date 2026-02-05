Gulvvasker FC 4-4 Battery Set 4B Duo
Presis rengjøring: FC 4-4 fjerner både tørr og våt hverdagskitt raskt og effektivt med sine to rengjøringsmoduser. Leveres med fire utskiftbare batterier og en Duo hurtiglader.
Med gulvvaskeren FC 4-4 slipper du å støvsuge før du vasker, og du kan enkelt fjerne både tørr og våt hverdagskitt i én operasjon. Med en driftstid på opptil 30 minutter per batterilading kan områder på opptil 90 kvadratmeter rengjøres uten anstrengelse. Den medfølgende Duo-hurtigladeren lader to batterier på bare 70 minutter. Takket være de to ekstra batteriene kan du fortsette rengjøringen mens batteriene lades. En visuell indikator varsler når det er på tide å fylle opp rentvannstanken eller tømme skittenvannstanken. Når maskinen aktiveres, fuktes begge rullene automatisk med vann fra rentvannstanken. Vannmengden kan justeres etter gulvtypen ved hjelp av de to rengjøringsmodusene. FC 4-4 rengjør også vanskelig tilgjengelige steder og fjerner hår uten problemer. Direkte kontakt med skitt unngås takket være den hygieniske og integrerte skittenvannstanken, som enkelt kan fjernes og rengjøres etter bruk. De utskiftbare 4 V Kärcher Battery Power-batteriene gir enda mer fleksibilitet og er kompatible med alle Kärcher-enheter i samme batteriserie.
Egenskaper og fordeler
Alt-i-ett: Fjerner all slags skitt i ett steg50 % tidsbesparelse: Teknologi for opptak av grovt smuss gjør det mulig å vaske uten å støvsuge først. Optimalt opplukk av hår med integrert hårfilter. Rengjør helt inntil kantene.
Resultatet blir 20%* renere enn med en vanlig mopp2-tanksystem: Konstant fukting av rullene fra ferskvannstanken mens smuss samles opp i avløpstanken. Uanstrengt: Ingen bøtte å dra rundt, ingen klut å vri opp for hånd, ingen skrubbing. Rullene kan vaskes i maskinen på 60 °C.
To ulike rengjøringsmoduserRullenes rotasjon og vannmengde kan enkelt justeres for å tilpasses type smuss og gulv. Dette gjør rengjøringen effektiv og skånsom, uansett overflaten. Enheten passer til alle harde gulv, inkludert parkett, laminat, stein, keramiske fliser, PVC og vinyl. Den lave restfuktigheten gjør at gulvene kan brukes igjen allerede etter omtrent 2 minutter.
4V Kärcher batteri
- Litium-ion-celler sikrer langvarig og kraftig ytelse.
- Det utskiftbare batteriet kan også brukes i alle andre 4 V Kärcher Battery Power-enheter, noe som gir ekstra fleksibilitet og praktisk bruk.
Selvstående og enkel å manøvre
- Praktisk under avbrudd: Gulvvaskeren står av seg selv.
- Praktisk rengjøring under møbler og rundt gjenstander.
Intilligent tanknivå-kontroll
- En visuell indikator varsler når rentvannstanken er tom og skittenvannstanken er full.
- Systemet er balansert slik at skittenvannstanken er full samtidig som rentvannstanken er tømt, noe som forenkler vedlikehold og tømming.
Enkel rengjøring av enheten
- Rengjøringsfunksjon for enhet og ruller
- Enkel rengjøring av hårfilter med den medfølgende rengjøringsbørsten.
- Oppvaskmaskinsikker avløpstank kan tømmes uten å komme i kontakt med smuss.
Avtagbart håndtak
- Den justerbare oppbevaringshøyden gjør det enkelt å spare plass, med en reduksjon på ca. 30 cm.
- Rullene kan oppbevares ryddig direkte på parkeringsstasjonen, noe som sikrer praktisk og organisert lagring.
Svært stillegående
- Med et behagelig støynivå på kun 57 dB er enheten stillegående og komfortabel i bruk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|4 V Batteriplattform
|Rentvannstank (ml)
|400
|Skittenvannstank (ml)
|200
|Rullebredde (mm)
|300
|Tørketid for gulv (min)
|ca 2
|Lydnivå (dB)
|57
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|nominell 7,2 - 7,4 - maks. 8,4
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|2
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 90 (2,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|ca 30 (2,5 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|50 / 70
|Ladestrøm (A)
|2 x 2,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|225 x 310 x 1200
* Kärchers gulvvaskere gir opptil 20 % bedre rengjøringsresultat sammenlignet med en vanlig mopp med klut i testkategorien "Vasking". Gjelder gjennomsnittlige testresultater for rengjøringseffektivitet, smussopptak og kantrengjøring.
** Kärchers gulvvaskere kan halvere rengjøringstiden, ettersom vanlig husholdningssmuss fjernes fra harde gulv i én operasjon, noe som gjør støvsuging før gulvvask overflødig.
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader medfølger
- Batteri: 2.5 Ah Battery Power battery (4 pc.)
- Batterilader: 4 V Battery Power fast charger (1 pc.)
- Multioverflaterulle: 2 Stk
- Rengjøringsmidler: Gulvrens Universal RM 536, 30 ml
- Rengjøringsbørste
Utstyr
- Totankssystem
- Rotasjonshastighet og vannvolum kan justeres
- Rense- og oppbevaringsstasjon med plass til ruller
- Selvrensingsmodus
Videoer
Bruksområder
- Harde gulv
- Selv gjenstridig smuss
- Grovt smuss
- Fint smuss
- Tørt smuss
- Våt smuss
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.