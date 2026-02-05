Støvsuger med mopp FCV 4 Natural N
3-i-1 Xtra!Clean – støvsug, vask og tørk. Den smarte gulvvaskeren FCV 4 med 45 minutters batteritid, Dynamic!Control smuss-sensor og naturlig rengjøringsmiddel – selv på tepper.
Oppdag FCV 4 Natural N – alt-i-ett-maskinen som revolusjonerer måten du vasker gulv på, og som er spesielt miljøvennlig takket være det naturlige rengjøringsmiddelet RM 538N! Denne 3-i-1 gulvvaskeren med innovativ Xtra!Clean-funksjon både støvsuger, vasker og tørker. Den gjør rengjøring av harde gulv, tepper og til og med oppsamling av søl til en lek, samtidig som du sparer opptil 50 prosent tid*. Velg mellom fire rengjøringsmoduser: automatisk modus med Dynamic!Control smussensor, den smarte Stair!Assist-modusen for trapper, tørrmodus, og den kraftige Advanced!Power-modusen***. Maskinen håndterer alt smuss, enten det er støv, dyrehår eller gjenstridige flekker. Den ultimate Hygienic!Spin-teknologien, med opptil 500 omdreininger i minuttet, sikrer ikke bare perfekte vaskeresultater, men eliminerer også opptil 99 prosent av bakterier** for hygienisk renhet. Den kraftige BLDC-motoren og det holdbare batteriet med opptil 45 minutters driftstid rengjør opptil 200 kvadratmeter uten stans. Maskinen har også et 3,2-tommers Vision!Clean-display, auto-start/stopp-funksjon og en selvrensende funksjon, samt en vaskbar Pure!Roll-valse for maksimal bekvemmelighet – helt uten at du trenger åkomme i kontakt med smuss.
Egenskaper og fordeler
3-i-1 Xtra!Clean-funksjon: vask, oppsuging og tørkingHalverer rengjøringstiden* og gir perfekt renhet! Takket være integrert oppsugingsfunksjon som gjør støvsuging på forhånd unødvendig. Fire rengjøringsmoduser som takler alle typer smuss – selv gjenstridige flekker og store søl er ikke noe problem. Tilpasser seg ulike gulv for grundig rengjøring helt ut til kantene – også tepper og matter i tørrmodus.
Effektiv Hygienic!Spin-teknologiDokumentert å fjerne 99 %** av alle bakterier for et hygienisk og rent hjem. Rullen roterer opptil 500 omdreininger per minutt for perfekte vaskeresultater. Smart to-tanksystem som holder rent og skittent vann adskilt.
Intelligent rengjøring med Dynamic!Control og Vision!CleanIntelligent automodus med Dynamic!Control smuss-sensor justerer automatisk sugekraften og vannmengden etter smussgraden – for maksimal driftstid. Viktig informasjon som gjenværende driftstid eller rengjøringsmodus er alltid synlig på det store 3,2-tommers Vision!Clean-displayet. Intelligent nivåindikator med overfyllingsbeskyttelse og automatisk avstenging hvis skittenvannstanken ikke tømmes.
Smart Stair!Assist-trappemodus og auto start/stopp
- Pauser i rengjøringen er ikke noe problem takket være auto start/stopp-funksjonen – når som helst, hvor som helst.
- Rengjør trapper og trange steder enkelt og fra alle posisjoner, selv i 90° vinkel, takket være Stair!Assist-modusen med deaktivert auto-start/stopp-funksjon.
Ekstra kraftig Advanced!Power-modus
- Fjerner selv inntørket skitt med dobbelt sugestyrke og 20 % mer vannfordeling enn i auto-modus.
- Gulvene tørker på svært kort tid og kan brukes umiddelbart.
Kraftig BLDC-motor og effektiv Comfort!Cell-batteri
- Moderne børsteløs motorteknologi gir lang levetid, høy pålitelighet og imponerende sugekraft og vaskeytelse ved høye hastigheter.
- Maksimal bevegelsesfrihet med opptil 45 minutters driftstid – ideelt for områder opptil 200 m².
- Batteriet kan enkelt byttes ved service for lengre levetid – bra for både lommebok og miljø.
Effektivt to-trinns Duo!Pure-filtersystem
- Flertrinns filtersystem beskytter motoren effektivt mot fuktighet.
- Svært effektiv flatfoldsfilter gir utmerket filtrering – fanger opp selv de minste partiklene i luften.
- Tørrmodus er ideell for bruk på tepper og matter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Arealytelse per batterilading (m²)
|200
|Tankkapasitet, rentvann (ml)
|750
|Tankkapasitet, skittent vann (ml)
|450
|Nominell inngangseffekt (W)
|180
|Drift
|Børsteløs motor
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Rullebredde (mm)
|250
|Tørketid for gulv (min)
|min 2
|Batterispenning (V)
|18
|Batteritid (min)
|maks. 45
|Ladetid for batteri (min)
|240
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Farge
|svart
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|278 x 232 x 1130
* Kärcher gulvvaskere kan halvere rengjøringstiden, siden vanlig husholdningsskitt kan fjernes fra gulv i ett steg, uten behov for å støvsuge først.
** Basert på tester fra et uavhengig testlaboratorium. /
*** Advanced!Power-modus fjerner selv det mest gjenstridige inntørkede smusset med dobbelt sugestyrke og 20 prosent mer vannmengde sammenlignet med auto-modus.
Scope of supply
- Multioverflaterulle: 1 Stk
- Rengjøringsmidler: Naturlig gulvrens RM 538N, 500 ml
- Lade-, parkerings- og rengjøringsstasjon
- Rengjøringsbørste
- Flatfilter: 1 Stk
- Svampfilter: 1 Stk
Utstyr
- Totankssystem
- Dobbelt filtersystem
- Selvrensingsmodus
- Automatisk modus
- Trappemodus
- Powermodus
- Tørrmodus
- Nivåindikator for rentvannstank
- Nivåindikator for skittentvannstank
- Transporthjul
- Bærehåndtak
Videoer
Bruksområder
- Harde gulv
- På tepper med kort lugg
- Selv gjenstridig smuss
- Grovt smuss
- Fint smuss
- Tørt smuss
- Våt smuss
- Væsker
- Dyrehår
Tilbehør
Rengjøringsmidler
