Gulvvasker FC 4-4
Presis rengjøring: gulvvaskeren FC 4-4 fjerner tørt og vått smuss på en nøyaktig og rask måte med sine to rengjøringsmoduser. Inkluderer utskiftbare batterier og duo hurtiglader.
Praktisk og effektiv rengjøring: Med FC 4-4 gulvvasker kan du enkelt fjerne både tørt og vått smuss på en gang, uten behov for å støvsuge først. Den lange batteritiden på opptil 30 minutter gjør det mulig å rengjøre områder på opptil 90 kvadratmeter uten problemer. Den medfølgende Duo-hurtigladeren sørger for rask opplading på bare 70 minutter. En tydelig indikator viser når ferskvannstanken må fylles og skittenvannstanken må tømmes. Når du aktiverer enheten, blir de to rullene automatisk fuktet med vann fra ferskvannstanken. Vannmengden kan justeres etter gulvtypen ved hjelp av de to rengjøringsmodusene. FC 4-4 rengjør selv vanskelig tilgjengelige områder og samler enkelt opp hår og smuss. Den integrerte skittenvannstanken sørger for en hygienisk rengjøring uten direkte kontakt med smusset. Tanken kan enkelt fjernes og rengjøres etter bruk. FC 4-4 kan stå oppreist og har et avtakbart håndtak, noe som gjør den enkel å oppbevare og tar minimalt med plass. Denne gulvvaskeren er egnet for alle harde gulvflater. De utskiftbare 4 V Kärcher-batteriene er kompatible med alle 4 V Kärcher-enheter.
Egenskaper og fordeler
Alt-i-ett: Fjerner all slags skitt i ett steg50 % tidsbesparelse: Teknologi for opptak av grovt smuss gjør det mulig å vaske uten å støvsuge først. Optimalt opplukk av hår med integrert hårfilter. Rengjør helt inntil kantene.
Resultatet blir 20%* renere enn med en vanlig mopp2-tanksystem: Konstant fukting av rullene fra ferskvannstanken mens smuss samles opp i avløpstanken. Uanstrengt: Ingen bøtte å dra rundt, ingen klut å vri opp for hånd, ingen skrubbing. Rullene kan vaskes i maskinen på 60 °C.
To ulike rengjøringsmoduserRullenes rotasjon og vannmengde kan enkelt justeres for å tilpasses type smuss og gulv. Dette gjør rengjøringen effektiv og skånsom, uansett overflaten. Enheten passer til alle harde gulv, inkludert parkett, laminat, stein, keramiske fliser, PVC og vinyl. Den lave restfuktigheten gjør at gulvene kan brukes igjen allerede etter omtrent 2 minutter.
4V Kärcher batteri
- Litium-ion-celler sikrer langvarig og kraftig ytelse.
- Det utskiftbare batteriet kan også brukes i alle andre 4 V Kärcher Battery Power-enheter, noe som gir ekstra fleksibilitet og praktisk bruk.
Selvstående og enkel å manøvre
- Praktisk under avbrudd: Gulvvaskeren står av seg selv.
- Praktisk rengjøring under møbler og rundt gjenstander.
Intilligent tanknivå-kontroll
- En visuell indikator varsler når rentvannstanken er tom og skittenvannstanken er full.
- Systemet er balansert slik at skittenvannstanken er full samtidig som rentvannstanken er tømt, noe som forenkler vedlikehold og tømming.
Enkel rengjøring av enheten
- Rengjøringsfunksjon for enhet og ruller
- Enkel rengjøring av hårfilter med den medfølgende rengjøringsbørsten.
- Oppvaskmaskinsikker avløpstank kan tømmes uten å komme i kontakt med smuss.
Avtagbart håndtak
- Den justerbare oppbevaringshøyden gjør det enkelt å spare plass, med en reduksjon på ca. 30 cm.
- Rullene kan oppbevares ryddig direkte på parkeringsstasjonen, noe som sikrer praktisk og organisert lagring.
Svært stillegående
- Med et behagelig støynivå på kun 57 dB er enheten stillegående og komfortabel i bruk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|4 V Batteriplattform
|Rentvannstank (ml)
|400
|Skittenvannstank (ml)
|200
|Rullebredde (mm)
|300
|Tørketid for gulv (min)
|ca 2
|Lydnivå (dB)
|57
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|nominell 7,2 - 7,4 - maks. 8,4
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|2
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 90 (2,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|ca 30 (2,5 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|50 / 70
|Ladestrøm (A)
|2 x 2,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|225 x 310 x 1200
* Kärchers gulvvaskere gir opptil 20 % bedre rengjøringsresultat sammenlignet med en vanlig mopp med klut i testkategorien "Vasking". Gjelder gjennomsnittlige testresultater for rengjøringseffektivitet, smussopptak og kantrengjøring.
** Kärchers gulvvaskere kan halvere rengjøringstiden, ettersom vanlig husholdningssmuss fjernes fra harde gulv i én operasjon, noe som gjør støvsuging før gulvvask overflødig.
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader medfølger
- Batterilader: 4 V Battery Power fast charger (1 pc.)
- Multioverflaterulle: 2 Stk
- Rengjøringsmidler: Gulvrens Universal RM 536, 30 ml
- Rengjøringsbørste
Utstyr
- Totankssystem
- Rotasjonshastighet og vannvolum kan justeres
- Rense- og oppbevaringsstasjon med plass til ruller
- Selvrensingsmodus
Bruksområder
- Harde gulv
- Selv gjenstridig smuss
- Grovt smuss
- Fint smuss
- Tørt smuss
- Våt smuss
