Praktisk og effektiv rengjøring: Med FC 4-4 gulvvasker kan du enkelt fjerne både tørt og vått smuss på en gang, uten behov for å støvsuge først. Den lange batteritiden på opptil 30 minutter gjør det mulig å rengjøre områder på opptil 90 kvadratmeter uten problemer. Den medfølgende Duo-hurtigladeren sørger for rask opplading på bare 70 minutter. En tydelig indikator viser når ferskvannstanken må fylles og skittenvannstanken må tømmes. Når du aktiverer enheten, blir de to rullene automatisk fuktet med vann fra ferskvannstanken. Vannmengden kan justeres etter gulvtypen ved hjelp av de to rengjøringsmodusene. FC 4-4 rengjør selv vanskelig tilgjengelige områder og samler enkelt opp hår og smuss. Den integrerte skittenvannstanken sørger for en hygienisk rengjøring uten direkte kontakt med smusset. Tanken kan enkelt fjernes og rengjøres etter bruk. FC 4-4 kan stå oppreist og har et avtakbart håndtak, noe som gjør den enkel å oppbevare og tar minimalt med plass. Denne gulvvaskeren er egnet for alle harde gulvflater. De utskiftbare 4 V Kärcher-batteriene er kompatible med alle 4 V Kärcher-enheter.