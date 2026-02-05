Gulvvasker FC 8 Smart Signature Line
Nyvaskede gulv uten behov for å støvsuge først: FC 8 Smart Signature Line gulvvasker med LED-lys gjør det mulig. Med tiltalende LCD-skjerm og app-tilkobling.
Kun våre mest nyskapende og kraftfulle produkter bærer signaturen til teknologipioneren og grunnleggeren Alfred Kärcher som et spesielt designelement, slik som FC 8 Smart Signature Line, som umiddelbart gjør den gjenkjennelig som den beste maskinen i sin kategori. Den batteridrevne gulvvaskeren gir gulvet ditt en skikkelig WOW-faktor – og det på halve tiden sammenlignet med vanlig rengjøring. Med 4-rullers-teknologi fjerner den all slags tørr og våt hverdagslig skitt uten behov for støvsuging på forhånd. LED-belysningen gjør at du ikke etterlater et støvkorn ubemerket. Vår toppmodell har en tiltalende LCD-skjerm og tilkobling til en app som gir smart støtte til rengjøringsoppgavene dine. Enkle, trinnvise instruksjoner på skjermen forteller deg raskt alt du trenger å vite om maskinen din. Gjennom appen kan ulike rengjøringsmoduser, tilpasset forskjellige gulvtyper, overføres til maskinen og velges på skjermen. Du kan også individuelt tilpasse vannmengden og rullehastigheten via appen.
Egenskaper og fordeler
Signature Line-fordelerSignaturen til selskapets grunnlegger Alfred Kärcher gjør at produktet er lett gjenkjennelig som den beste Kärcher-enheten i sin kategori. Andre eksklusive fordeler inkluderer app-støtte og utvidet garanti.
Attractive LCD displaySimple device application with step-by-step instructions. Avoidance of application errors through warnings and error messages on the display. Intuitiv betjening.
Countless options for cleaning modesFrequently required cleaning modes are preset on the device: two cleaning modes with different water volumes and roller speeds, and a boost function for stubborn dirt. With app connection: transmission of a large number of additional cleaning modes to the device, optimised for different floor types, as well as configuration of your own individual cleaning modes. Passer til alle harde gulv - inkludert parkett, laminat, stein og keramiske fliser, PVC og vinyl.
Resultatet blir 20%* renere enn med en vanlig mopp
- Uanstrengt: Ingen bøtte å dra rundt, ingen klut å vri opp for hånd, ingen skrubbing.
Svært stillegående
- Behagelig støynivå på bare 59 dB.
Approximately 60 minutes of battery runtime from the powerful lithium-ion battery
- Attractive LCD display shows the battery level in percent, minutes or as a status bar.
Gulvmunnstykke med integrerte LED-lys
- Enkel fjerning og tørking av ruller
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arealytelse per batterilading (m²)
|ca 230
|Tankkapasitet, rentvann (ml)
|400
|Tankkapasitet, skittent vann (ml)
|200
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Rullebredde (mm)
|300
|Tørketid for gulv (min)
|ca 2
|Lydnivå (dB)
|59
|Batterispenning (V)
|25
|Batterikapasitet (Ah)
|2,85
|Batteritid (min)
|ca 60
|Ladetid for batteri (t)
|4
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Kärchers gulvvaskere gir opptil 20 % bedre rengjøringsresultat sammenlignet med en vanlig mopp med klut i testkategorien "Vasking". Gjelder gjennomsnittlige testresultater for rengjøringseffektivitet, smussopptak og kantrengjøring.
** Kärchers gulvvaskere kan halvere rengjøringstiden, ettersom vanlig husholdningssmuss fjernes fra harde gulv i én operasjon, noe som gjør støvsuging før gulvvask overflødig.
** Kärcher gulvrengjøringsmiddel reduserer rengjøringstiden med opptil 50% siden vanlig husholdningsskitt kan fjernes fra harde gulv i ett trinn, og fjerner behovet for å støvsuge før det vaskes.
Scope of supply
- Multioverflaterulle: 4 Stk
- Rengjøringsmidler: Gulvrens Universal RM 536, 30 ml
- Rense- og oppbevaringsstasjon
- Lader
- Rengjøringsbørste
Utstyr
- Rotasjonshastighet og vannvolum kan justeres
- Totankssystem
- Gulvmunnstykke med integrerte LED-lys
- Tilkobling med Bluetooth
- Smarte funksjoner og tjenester i appen
- LCD-display
- Selvrensingsmodus
Bruksområder
- Harde gulv
- Selv gjenstridig smuss
- Grovt smuss
- Fint smuss
- Tørt smuss
- Våt smuss
