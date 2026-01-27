Gulvrens og -pleie for oljet, vokset tre RM 535, 500ml

Vaskemiddel RM 535 renser, pleier og beskytter oljede og voksede tregulv og etterlater en stripefri, silkematt glans uten behov for avtørking etterpå. Behagelig duft av bivoks.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (ml) 500
Forpakning (Stk) 8
Vekt (kg) 0,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,8
Mål (L x B x H) (mm) 65 x 655 x 210
Bruksområder
  • Voksede tregulv
  • Tregulv med oljet eller vokset overflate