Gulvrens og -pleie for oljet, vokset tre RM 535, 500ml
Vaskemiddel RM 535 renser, pleier og beskytter oljede og voksede tregulv og etterlater en stripefri, silkematt glans uten behov for avtørking etterpå. Behagelig duft av bivoks.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (ml)
|500
|Forpakning (Stk)
|8
|Vekt (kg)
|0,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|65 x 655 x 210
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Voksede tregulv
- Tregulv med oljet eller vokset overflate