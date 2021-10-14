Fjerne mugg fra fuge

I rom med høy luftfuktighet kan mugg lett danne seg. Det trives spesielt på den grove, porøse overflaten til fugene. Dette er ikke bare lite pent, men kan medføre helseproblemer for allergikere og personer med svekket immunforsvar. For å fjerne mugg kan du bruke vaskemidler som inneholder alkohol, eller desinfeksjonsmiddel (isopropylalkohol). For å gjøre dette børstes alkoholoppløsningen inn i fugene med en børste eller en klut, og deretter fordampes den. Denne metoden fjerner vanligvis ikke flekkene som er igjen, fordi alkohol ikke inneholder blekemidler. Hvis du vil rengjøre fugene grundig, er hydrogenperoksid et husholdningsmiddel som ofte brukes. En løsning på 3 % er tilstrekkelig til å takle muggsporer på en effektiv måte. Et gjennomvætet kjøkkenrull kan plasseres på skjøten for å forlenge kontakttiden. Etter en halvtime må løsningen skylles bort med tilstrekkelig vann.

Hvis muggen allerede har trengt dypt inn i fugen, er den eneste løsningen å skifte ut materialet. Derfor bør muggdannelse forhindres aktivt og preventivt. Det hjelper virkelig å ventilere rommet regelmessig. Hvis det ikke er vinduer, kan en avtrekksvifte hjelpe med dette. Vi anbefaler også å bruke nal på alle våte overflater etter hver dusj, for å raskt transportere fukten bort.