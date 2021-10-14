Vaske kjøkkenvifta

En kjøkkenvifte, eller avtrekksvifte, har en viktig rolle på kjøkkenet. Viften trekker ut dampene som produseres ved matlaging og steking, og absorberer fettpartiklene i luften.

Hyppig matlaging fører imidlertid til at en klebrig fettfilm legger seg på selve avtrekksviften over tid. Dette er gjelder spesielt for avtrekksvifter i rustfritt stål. De kan raskt og enkelt rengjøres med en dampvasker.

Plasser den aktuelle mikrofiberrengjøringskluten over håndmunnstykket. Fortsett å frigjøre damp og gni overflaten på avtrekksviften med mikrofiberdekselet til varmen løser opp olje- og fettavsetningene. Hvis fettfilmen allerede har vært der en stund, vil den sikkert trenge gniding og trykk over lengre tid.

Hvis du har en avtrekksvifte laget av rustfritt stål med mønster, må du følge mønsteret når du rengjør. Fettet vil samle seg i kluten, noe som betyr at den bør skiftes ut midtveis i rengjøringen. Du kan polere det rensede området med en mikrofiberklut for en stripefri finish.

Alternativt kan du bruke en alkalisk overflaterenser eller vann og oppvaskmiddel til å rengjøre avtrekksviften. Hvis du har ventet litt lenger med å rengjøre avtrekksviften og smusset ikke lar seg fjerne så lett, kan du med hell bruke natron. Bland vann og natron til en pasta og påfør dette på avtrekksviften. La det virke en kort stund og tørk av overflaten igjen med vann. Tørk så avtrekkshetten grundig.