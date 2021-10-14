Vaske stekeovn: De beste tipsene og husholdningsmidlene
Fett og størknede matrester i stekeovnen, komfyren og kjøkkenviften kan ødelegge gleden ved matlaging og baking. Smusset er ofte gjenstridig og vanskelig å fjerne. Disse tipsene og produktene legger til rette for utmerket rengjøring av stekeovnen.
Damprengjøring av stekeovnen
Ikke vent for lenge med å rengjøre stekeovnen. Jo lenger den brente maten og fettet får bli i stekeovnen, desto vanskeligere vil det være å fjerne.
- Tørk først bort eventuelle løse matrester og annet som lett kan fjernes med en fuktig klut.
- Deretter fjerner du de gjenstridige restene ved hjelp av en dampvasker som forhindrer skade på overflaten.
- Ta på den runde børsten eller håndmunnstykket og rengjør hele stekeovnen, også døren, med den varme dampen. Varmen smelter det størknede smusset slik at det enkelt kan tørkes av med en ren klut. Gjenstridig fastbrent mat kan fjernes med vanlig stålull.
- Plasser stålullen over den runde børsten og gni området samtidig du damper, helt til smusset har blitt flytende. Når du vasker med håndmunnstykket eller den runde børsten, anbefaler vi at du går over området med en mikrofiberklut, slik at smusset tørkes opp av kluten med en gang. Bløtlegging med oppvaskmiddel før du bruker dampvaskeren gjør det også lettere å fjerne smuss.
Tips:
Hvis du har en pyrolytisk selvrensende ovn, behøver du ikke å grue deg til skrubbejobben. Temperaturer på over 500 °C brenner fett og matrester til aske, som så bare må tørkes opp.
De beste husholdningsmidlene til vask av stekeovn
Vanlige husholdningsmidler være et godt alternativ til kjemiske rengjøringsmidler du kjøper på butikken. Vi har samlet flere gode kjerringråd til vask av komfyr, slik at du enkelt kan komme i gang med vaskingen - med midler du kanskje har liggende i huset.
Natron
Dette allsidige husholdningsmiddelet er også en stor hjelp når betydelig ansamlinger av smuss skal fjernes fra komfyren eller stekeovnen.
- Bland natron med vann i et 1:1-forhold.
- Påfør pastaen på de brente områdene.
- La det virke i rundt 30 minutter. Når du løsner brent mat, vil natronet først begynne å skumme, og så tørke ut gradvis.
- Til slutt må det tørkede pulveret simpelthen fjernes fra komfyren eller stekeovnen. Hvis du ikke har natron for hånden, kan også bakepulver brukes. Det har samme effekt.
Eddik
Eddik fungerer også godt. Du kan bruke kjøkkeneddik eller eddikessens. For lett smuss kan kjøkkeneddik blandes med litt oppvaskmiddel og deretter gnis ut over det berørte området ved hjelp av en svamp. La det virke en kort stund, og tørk deretter bort smussrestene med en fuktig klut.
Dersom smusset er gjenstridig, anbefaler vi å fylle en ildfast form med vann og tilsette 2–3 ss eddikessens. La deretter formen stå i ovnen i ca. 45 minutter ved 150 °C. Dampen vil løsne smusset. La ovnen kjøle seg ned en kort stund, og tørk den deretter med en fuktig klut. Vann med sitronsaft kan også brukes i stedet for eddikessens.
Salt
Brente flekker i ovnen eller på stekeplaten kan også fjernes ved hjelp av salt.
- Fukt bunnen av ovnen eller stekeplaten med en klut.
- Dryss nok salt over flekkene og den brente maten til de er dekket av et hvitt lag.
- Varm ovnen til 50 °C. Slå av ovnen så snart saltet blir brunt. Etter at det er avkjølt, kan saltet bare feies forsiktig ut av ovnen.
Oppvasktabletter
Som et siste tips innenfor husholdningsprodukter kan du ta i bruk oppvasktabletter for å vaske stekeovnen, som løsner effektivt størknet matfett. Alt du trenger å gjøre er å:
- Ta to oppvasktabletter og bland de ut i ca. 4 dl vann.
- Vent til de er helt oppløst.
- Hell blandingen i en sprayflaske og spray i hele ovnen, også glassdøren om det trengs.
- La det virke, og deretter skrubb og vask.
Hvis du ønsker å rengjøre ovnen med et annet vaskemiddel, kan du bruke kjemiske ovnsrensere fra butikken, også kjent som grillrensere. De komme i form av væske, gelé eller rengjøringsskum. De er vanligvis svært alkaliske og inneholder ekstra fettfjernemidler.
Vaske kjøkkenvifta
En kjøkkenvifte, eller avtrekksvifte, har en viktig rolle på kjøkkenet. Viften trekker ut dampene som produseres ved matlaging og steking, og absorberer fettpartiklene i luften.
Hyppig matlaging fører imidlertid til at en klebrig fettfilm legger seg på selve avtrekksviften over tid. Dette er gjelder spesielt for avtrekksvifter i rustfritt stål. De kan raskt og enkelt rengjøres med en dampvasker.
Plasser den aktuelle mikrofiberrengjøringskluten over håndmunnstykket. Fortsett å frigjøre damp og gni overflaten på avtrekksviften med mikrofiberdekselet til varmen løser opp olje- og fettavsetningene. Hvis fettfilmen allerede har vært der en stund, vil den sikkert trenge gniding og trykk over lengre tid.
Hvis du har en avtrekksvifte laget av rustfritt stål med mønster, må du følge mønsteret når du rengjør. Fettet vil samle seg i kluten, noe som betyr at den bør skiftes ut midtveis i rengjøringen. Du kan polere det rensede området med en mikrofiberklut for en stripefri finish.
Alternativt kan du bruke en alkalisk overflaterenser eller vann og oppvaskmiddel til å rengjøre avtrekksviften. Hvis du har ventet litt lenger med å rengjøre avtrekksviften og smusset ikke lar seg fjerne så lett, kan du med hell bruke natron. Bland vann og natron til en pasta og påfør dette på avtrekksviften. La det virke en kort stund og tørk av overflaten igjen med vann. Tørk så avtrekkshetten grundig.
Tips: Rengjøre fettfilteret
Hvis dere lager mye mat i hjemmet, anbefales det å rengjøre avtrekksviftens fettfilter fra tid til annen, helst hver 6.–8. uke. Dette filteret er ofte laget av metall og kan helt enkelt settes i oppvaskmaskinen eller rengjøres i såpevann.
Det finnes også modeller med aktive karbonfiltre – et spesielt filter som kreves for avtrekksvifter med resirkulert luft, som filtrerer luftpartiklene ut av matlagingsdampen. Disse filtrene bør byttes ut med jevne mellomrom.
Vaske komfyren: Slik bruker du damp til å løsne brente matrester
Vi kjenner alle følelsen. Se vekk fra komfyren i et øyeblikk, og plutselig er det pasta, saus eller melk over hele kokeplaten. Matrestene brenner seg fast på koketoppen og kan ikke lenger bare fjernes med en fuktig klut. Vår tips er å bruke en dampvasker til å fjerne brente matrester og væsker raskt og enkelt fra stekeplaten. Sett vanlig stålull fra butikken på dampvaskeren sin runde børste og rengjør hele komfyren samtidig som du damper området kontinuerlig. Dampen danner et smørelag av luft under skureputen som forhindrer riper på glassoverflaten.
Fuger og kanter kan rengjøres uten skureputen ved å bruke detaljmunnstykket med en rund børste festet til seg. Pass på at du bruker en børste med plasthår, da disse ikke skaper riper på komfyren. Damp bør imidlertid ikke påføres direkte på silikonfuger. Disse trenger bare å tørkes forsiktig. Tørk deretter overflaten med en klut. Du kan bruke samme fremgangsmåte til å rengjøre stekebrett og grillstativer.
Rester fra smeltet plast eller grovt brent mat kan forsiktig skrapes av overflaten ved hjelp av en spesiell skrape for keramiske kokeplater med en så flat vinkel som mulig.
Vask av komfyren med husholdningsmidler
Vanlige husholdningsmidler egner seg godt til å rengjøre kokeplater, i stedet for ovnrens eller andre kjemiske midler for keramiske kokeplater. Her er noen lure kjerringråd for vask av komfyr:
- Tilsett først 2 teskjeer bakepulver i 100 ml lunkent vann.
- Påfør den resulterende tyktflytende løsningen på kokeplaten.
- La den virke en stund og poler deretter med en ren mikrofiberklut.
Andre gode tips er å dyppe en klut i eddikessens og plassere den over smusset, eller å massere inn eddik og bakepulver med en klut.
For å forhindre at det danner seg harde rester i utgangspunktet, bør komfyrens overflate rengjøres raskt etter hver bruk.
Fjern alltid rester umiddelbart. Som regel er det nok å tørke over med en fuktig klut og deretter tørke. Påfør litt oppvaskmiddel på kluten for å fjerne fett. Pass på at komfyren er helt avkjølt før rengjøring. En annen ting som kan spare deg for slitsom skrubbing, er en vibrerende vindusvasker som renser komfyren på ett arbeidstrinn og fjerner smuss uten problemer.
Som for alle flate overflater kan også en vindusvasker fjerne væske forsiktig fra de keramiske kokeplatene når du rengjør kjøkkenet.