Sett med EasyFix mikrofiberkluter til kjøkken

Sett med EasyFix mikrofiberkluter av høy kvalitet for dampvask på kjøkkenet. Består av 2 stk kluter til gulv, et trekk med slipende effekt til hånddysen, og en klut for rustrfritt stål.

Sett med EasyFix mikrofiberkluter for rengjøring på kjøkkenet. Passer til EasyFix munnstykke. Ved å bruke mikrofiberkluter sammen med dampvasker på kjøkkenet vil du oppnå svært gode rengjøringsresultater. Det følger med 2 stk. mikrofiberkluter for gulvet, 1 stk. mikrofibertrekk til hånddysen, og 1 stk. mikrofiberklut til rustfritt stål. Gulvklutene har en liten flapp som gjør det raskt og enkelt å bytte klut uten å komme i kontakt med den skitne kluten. Ved å bruke microfibertrekket med slipende effekt sammen med hånddysen kan du enkelt fjerne svært fastsittende kalk- og såperester. Mikrofiberkluten for rustfritt stål er svært effektiv mot fingermerker og flekker på rustfritt stål, og hjelper deg å holde kjøleskap, fryser, stekeovn etc. rene, blanke og fine.

Egenskaper og fordeler
Mikrofiber i høy kvalitet
  • Optimal smussløsning og et høyt nivå av smussopptak for grundige rengjøringsresultater på alle harde overflater.
  • Kan vaskes i maskin på 60 °C uten skyllemiddel.
Mikrofibertrekk med elastisk strikk
  • Gjør det enkelt å feste og fjerne lokket.
  • Gulvet blir ikke glatt når du vasker.
Praktisk borrelåssystem
  • Gulvkluten sitter godt, og løsner ikke under rengjøring.
Fotlapp på gulvklut
  • Du slipper å komme i kontakt med skitten
Gulvkluten dekker hele gulvmunnstykket perfekt.
Mikrofiberkluter i høy kvalitet for rustfritt stål
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Hvit
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 345 x 112 x 18
Bruksområder
  • Harde gulv
  • Arbeidsflater på kjøkkenet
  • Vask
  • Exhaust hoods
  • Hobs
  • Rustfritt stål
  • Fryser (innvendig/ utvendig)
  • Innvendig rengjøring av skap og skuffer
  • Veggfliser