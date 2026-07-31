Sett med EasyFix mikrofiberkluter for rengjøring på kjøkkenet. Passer til EasyFix munnstykke. Ved å bruke mikrofiberkluter sammen med dampvasker på kjøkkenet vil du oppnå svært gode rengjøringsresultater. Det følger med 2 stk. mikrofiberkluter for gulvet, 1 stk. mikrofibertrekk til hånddysen, og 1 stk. mikrofiberklut til rustfritt stål. Gulvklutene har en liten flapp som gjør det raskt og enkelt å bytte klut uten å komme i kontakt med den skitne kluten. Ved å bruke microfibertrekket med slipende effekt sammen med hånddysen kan du enkelt fjerne svært fastsittende kalk- og såperester. Mikrofiberkluten for rustfritt stål er svært effektiv mot fingermerker og flekker på rustfritt stål, og hjelper deg å holde kjøleskap, fryser, stekeovn etc. rene, blanke og fine.