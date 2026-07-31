Sett med EasyFix mikrofiberkluter til kjøkken
Sett med EasyFix mikrofiberkluter av høy kvalitet for dampvask på kjøkkenet. Består av 2 stk kluter til gulv, et trekk med slipende effekt til hånddysen, og en klut for rustrfritt stål.
Sett med EasyFix mikrofiberkluter for rengjøring på kjøkkenet. Passer til EasyFix munnstykke. Ved å bruke mikrofiberkluter sammen med dampvasker på kjøkkenet vil du oppnå svært gode rengjøringsresultater. Det følger med 2 stk. mikrofiberkluter for gulvet, 1 stk. mikrofibertrekk til hånddysen, og 1 stk. mikrofiberklut til rustfritt stål. Gulvklutene har en liten flapp som gjør det raskt og enkelt å bytte klut uten å komme i kontakt med den skitne kluten. Ved å bruke microfibertrekket med slipende effekt sammen med hånddysen kan du enkelt fjerne svært fastsittende kalk- og såperester. Mikrofiberkluten for rustfritt stål er svært effektiv mot fingermerker og flekker på rustfritt stål, og hjelper deg å holde kjøleskap, fryser, stekeovn etc. rene, blanke og fine.
Egenskaper og fordeler
Mikrofiber i høy kvalitet
- Optimal smussløsning og et høyt nivå av smussopptak for grundige rengjøringsresultater på alle harde overflater.
- Kan vaskes i maskin på 60 °C uten skyllemiddel.
Mikrofibertrekk med elastisk strikk
- Gjør det enkelt å feste og fjerne lokket.
- Gulvet blir ikke glatt når du vasker.
Praktisk borrelåssystem
- Gulvkluten sitter godt, og løsner ikke under rengjøring.
Fotlapp på gulvklut
- Du slipper å komme i kontakt med skitten
Gulvkluten dekker hele gulvmunnstykket perfekt.
Mikrofiberkluter i høy kvalitet for rustfritt stål
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Hvit
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Harde gulv
- Arbeidsflater på kjøkkenet
- Vask
- Exhaust hoods
- Hobs
- Rustfritt stål
- Fryser (innvendig/ utvendig)
- Innvendig rengjøring av skap og skuffer
- Veggfliser