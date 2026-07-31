Dette håndmunnstykket med ekstra børster er ideelt for rengjøring av små områder. Håndverktøyet kan brukes med eller uten rengjøringstrekk. De harde børstene fjerner gjenstridig smuss. Rengjøringen kan deretter fullføres med trekk for enkel fjerning av smuss. Håndmunnstykket er perfekt for veggfliser, speil, dusjkabinetter, kjøkkenvifter, komfyrer, med mer.