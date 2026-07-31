Håndmunnstykke
Håndmunnstykke med ekstra børster for rengjøring av små områder som dusjkabinetter, veggfliser, med mer. Egner seg for bruk med eller uten trekk.
Dette håndmunnstykket med ekstra børster er ideelt for rengjøring av små områder. Håndverktøyet kan brukes med eller uten rengjøringstrekk. De harde børstene fjerner gjenstridig smuss. Rengjøringen kan deretter fullføres med trekk for enkel fjerning av smuss. Håndmunnstykket er perfekt for veggfliser, speil, dusjkabinetter, kjøkkenvifter, komfyrer, med mer.
Egenskaper og fordeler
Rengjøringsbørster
- For å fjerne grovt smuss
Hendig størrelse
- Optimalt for små områder, vinduer osv.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|165 x 200 x 60
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Bruksområder
- Arbeidsflater på kjøkkenet
- Veggfliser
- Dusjkabinett/badekar
- Hobs
- Exhaust hoods
- Fryser (innvendig/ utvendig)
- Stekeovn
- Kjøkken