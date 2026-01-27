Gulvrens for stein RM 537, 500ml

Gulvrens for stein RM 537 gir stripefrie resultater på fliser, stein og naturstein. Fjerner effektivt og skånsomt gummimerker, og egner seg også for vinyl, PVC og linoleum.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (ml) 500
Forpakning (Stk) 8
Vekt (kg) 0,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 65 x 65 x 210
Bruksområder
  • Fliser
  • Steinoverflater
  • PVC Gulv
  • Linoleum
  • Vinyl