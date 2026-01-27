Gulvrens for stein RM 537, 500ml
Gulvrens for stein RM 537 gir stripefrie resultater på fliser, stein og naturstein. Fjerner effektivt og skånsomt gummimerker, og egner seg også for vinyl, PVC og linoleum.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (ml)
|500
|Forpakning (Stk)
|8
|Vekt (kg)
|0,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|65 x 65 x 210
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Fliser
- Steinoverflater
- PVC Gulv
- Linoleum
- Vinyl