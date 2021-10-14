Vaske peis
Ild i en åpen peis er det perfekte bakteppet for mang en koselig stund i hjemmet. De slikkende flammende gjør at roen virkelig senker seg. Det er imidlertid en stor ulempe ved peiser: før man kan tenne på igjen, må ildstedet rengjøres og gammel aske fjernes.
Fjerne gammel aske
Det er både lite renslig og tungvint å feie ut aske fra ildstedet med kost og feiebrett siden aske er veldig lett og raskt virvles opp. Derfor er det fornuftig å bruke en støvsuger for å fjerne asken. Konvensjonelle støvsugere takler imidlertid ikke denne jobben og bør ikke brukes her.
Hvorfor kan jeg ikke bruke en vanlig støvsuger?
Husholdningsstøvsugere egner seg ikke for å støvsuge peisen. De fine askepartiklene vil fort blokkere filteret og turbinen, noe som fører til tap av ytelse og i verste fall motorsvikt. Det er bedre å bruke en askestøvsuger som gjør jobben på en støvfri og praktisk måte.
Filtrene for askestøvsugere er utformet slik at selv fine askepartikler blir sugd opp. Dessuten må askestøvsugere oppfylle spesielle sikkerhetskrav: en metallsugeslange og flammebestandig fangstpanne forhindrer at rester av glør skader støvsugeren eller i verste fall starter en ulmebrann.
For å rengjøre filteret effektivt og forhindre blokkeringer, har askestøvsugere også en egen rengjøringsfunksjon. Det finnes modeller der du kan trykke på en knapp for å endre luftstrømmens retning, slik at filteret kan rengjøres effektivt. Dette skaper ikke støv for brukeren siden støvet føres rett tilbake i fangstpannen.
Arbeid trygt med askestøvsugeren
Før arbeidet påbegynnes, bør asken avkjøles til en temperatur under 40 °C. Bruk en rake til å undersøke om det fortsatt er glør. Støvsug først når du er sikker på at det ikke er skjulte glør i peisen. Kun metallhåndrøret brukes til støvsuging her – ikke fest på et munnstykke.
Når asken er støvsugd inn i fangstpannen, må den tømmes ut igjen. Sørg derfor for at du kjøper modeller som enkelt kan åpnes og tømmes med så lite kontakt som mulig. Brukervennlige quick release-mekanismer forenkler for eksempel fjerning av sugehodet. Et overlegg plasseres deretter over hele fangstpannen, før den forsiktig snus opp ned. Dette forhindrer at støvet unnslipper.
Andre bruksområder
En askestøvsuger kan brukes til mer enn bare støvsuging av aske fra peisen. Rengjøring av en pelletovn eller ovn er like enkelt og praktisk. Askestøvsugeren kan enkelt fjerne kald aske og sot fra branngroper og kullgriller.
En rekke askestøvsugere er utstyrt med et ekstra hardt gulvmunnstykke, noe som gjør at spon, små trestykker og smuss rundt peisen også kan støvsuges. En slik enhet er et praktisk hjelpemiddel for renoveringsarbeid – den håndterer det meste, både grovt smuss eller fint støv.
Rengjøring av gjenstridig smuss fra sotglass på peisen
Hvis peisen har en glassrute, må denne også rengjøres regelmessig. Grundig rengjøring er ofte ikke så enkelt siden åpen ild etterlater seg spesielt gjenstridige rester på glass. Konvensjonelle rengjøringsmetoder, som tørking og skrubbing med børste og vann, avis eller kjemiske rengjøringsmidler, er vanligvis ikke helt vellykket, samtidig som det er tungt og tidkrevende.
Du kan oppnå et bedre resultat med dampvasker. Den varme dampen, sammen med den fysiske effekten av kluter og et børstefeste, er veldig effektiv. Tørk deretter av glasset med en tørr klut. Med denne fremgangsmåten kan ekstra vaskemidler droppes helt.
Tips for å redusere sotdannelse
Tre som ikke er klar til bruk når det kjøpes, må lagres og tørkes før det kan brennes i en peis. Fuktig tre reduserer energiverdien, noe som resulterer i økt røyk- og sotdannelse: Peisen og dens omgivelser blir skitnere og må rengjøres oftere. Det maksimale fuktighetsinnholdet ved brenning av ved er til og med nedfelt i loven – det skal ikke være mer enn 25 prosent.
For å sjekke dette kan man bruke et triks som for eksempel negletesten. Den krever imidlertid noe erfaring for å bruke. Hvis du kan gjøre et liten inntrykk med neglen i kuttflaten der treringene er synlige, bør veden tørke i noen måneder til. Et ideelt oppbevaringssted er et sted beskyttet mot elementene med god luftsirkulasjon, for eksempel stablet mot skuret eller garasjen i hagen.