Hvorfor kan jeg ikke bruke en vanlig støvsuger?

Husholdningsstøvsugere egner seg ikke for å støvsuge peisen. De fine askepartiklene vil fort blokkere filteret og turbinen, noe som fører til tap av ytelse og i verste fall motorsvikt. Det er bedre å bruke en askestøvsuger som gjør jobben på en støvfri og praktisk måte.

Filtrene for askestøvsugere er utformet slik at selv fine askepartikler blir sugd opp. Dessuten må askestøvsugere oppfylle spesielle sikkerhetskrav: en metallsugeslange og flammebestandig fangstpanne forhindrer at rester av glør skader støvsugeren eller i verste fall starter en ulmebrann.

For å rengjøre filteret effektivt og forhindre blokkeringer, har askestøvsugere også en egen rengjøringsfunksjon. Det finnes modeller der du kan trykke på en knapp for å endre luftstrømmens retning, slik at filteret kan rengjøres effektivt. Dette skaper ikke støv for brukeren siden støvet føres rett tilbake i fangstpannen.