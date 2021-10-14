Rengjøringssirkelen: Grunnleggende om rengjøring
Hvorfor vasker du opp med varmt vann, og hvorfor legger du skitne tallerkener i bløt? Alt ved rengjøring handler om de fire grunnleggende faktorene tid, kraftpåvirkning, kjemi og temperatur. Hvis du forstår sammenhengen mellom disse, kan selv de vanskeligste rengjøringsproblemene løses enkelt.
Rengjøringssirkelen
Rengjøringssirkelen, oppkalt etter dr. Sinner og også kjent som «Sinners sirkel», beskriver hovedfaktorene som inngår i rengjøring. Dette er de fire grunnleggende faktorene som spiller en rolle når du rengjør: tid, kraftpåvirkning, kjemi og temperatur. Faktorene er gjensidig avhengige av hverandre: Hvis en eller to av de fire faktorene økes, reduseres de andre faktorene tilsvarende. Hvis en faktor reduseres, må andre faktorer økes. Prinsippet kan tydelig demonstreres om vi ser på oppvask.
De fire grunnleggende faktorene for rengjøring
Tid
Tidsfaktoren beskriver både kontakttid og arbeidstid. Med lengre kontakttid blir gjenstridig smuss myknet opp og er da lettere å løsne. Se for eksempel for deg en gryte med brente matrester. Hvis gryten legges i bløt over lengre tid, vil matrestene løsne mye lettere. Dette reduserer ikke bare arbeidstiden, med reduserer behovet for kraftpåvirkning og samt vaskemidler.
Temperatur
Alle som har prøvd å vaske opp med kaldt vann, kjenner igjen dette. Oljete, fettete og voksaktig smuss er lettere å løsne med varmt vann. Også andre former for smuss kan løsnes mer effektivt og raskere ved høye temperaturer. Kontakttiden og arbeidstiden reduseres, og det er betydelig enklere å vaske opp for hånd. Behovet for vaskemidler og kraftpåvirkning reduseres dermed.
Kraftpåvirkning
Med «kraftpåvirkning» mener vi kraften som kreves for å løsne smuss. Dette omfatter ulike faktorer: Slipeevnen (skrubbeeffekt), kontakttrykket og bevegelsesfrekvensen. En stålsvamp har gode slipeegenskaper, men vil lett skrape myke overflater. Hvis du derimot bruker en myk klut, trenger du mer kontakttrykk, og du må tørke over det skitne området flere ganger for å rengjøre det helt.
Kjemikalier
Å velge riktig vaskemiddel spiller en nøkkelrolle i mange rengjøringsoppgaver. Smuss kan ofte bare fjernes ved hjelp av et vaskemiddel, siden de tre andre faktorene ikke kan økes på ubestemt tid. Dersom rester brenner seg fast på et bakebrett, vil ikke lenger lang kontakttid eller arbeidskrevende skrubbing være til nytte. Det behøves et egnet vaskemiddel eller husholdningsmiddel for å gjenopprette brettet til fordums prakt. Kjemikalier kan også brukes til å fjerne vannløselig smuss. Overflatespenningen i vannet reduseres, noe som betyr at hele overflaten kan fuktes og rengjøringsløsningen kan trenge inn i selv de minste sprekker og porer.
Sinners sirkel i praksis
Sinners sirkel er en del av kjernekunnskapen til alle rengjørere, og den beskrevne handlingsmåten brukes regelmessig i profesjonell rengjøring. Imidlertid kan det grunnleggende prinsippet i rengjøringssirkelen også brukes på mange daglige rengjøringsoppgaver, og er derfor nyttig for egen husholdning.
Økovaskeprogram
Moderne vaskemaskiner har såkalte øko-programmer, hvor varigheten av vaskesyklusen økes, samtidig som temperaturen reduseres. De samme rengjøringsresultatene kan derfor oppnås, men med lavere energibruk.
Damprenser
Dampvaskere oppnår først og fremst rengjøringskraften med varm damp. De krever vanligvis svært lite kraftpåvirkning for å løsne smuss, og kjemiske vaskemidler kan som regel også unngås helt.
Høytrykksspyler
En høytrykksspyler skaper en stor kraftpåvirkning og oppnår i mange tilfeller gode rengjøringsresultater, selv uten de andre faktorene. Arbeidshastigheten regulerer «tidsfaktoren» – med lett smuss kan du jobbe raskere. Rengjøringskraften kan imidlertid også økes med spesielle vaskemidler.