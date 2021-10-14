Kjemikalier

Å velge riktig vaskemiddel spiller en nøkkelrolle i mange rengjøringsoppgaver. Smuss kan ofte bare fjernes ved hjelp av et vaskemiddel, siden de tre andre faktorene ikke kan økes på ubestemt tid. Dersom rester brenner seg fast på et bakebrett, vil ikke lenger lang kontakttid eller arbeidskrevende skrubbing være til nytte. Det behøves et egnet vaskemiddel eller husholdningsmiddel for å gjenopprette brettet til fordums prakt. Kjemikalier kan også brukes til å fjerne vannløselig smuss. Overflatespenningen i vannet reduseres, noe som betyr at hele overflaten kan fuktes og rengjøringsløsningen kan trenge inn i selv de minste sprekker og porer.