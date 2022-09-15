RENGJØRING AV TERRASSEFLISER: EN TRINNVIS VEILEDNING
Spesielt i de varmere månedene brukes en uteplass ofte som en ekstra stue og spisestue. Der er det god plass til å sitte sammen, spise eller sole seg. For at uteplassen virkelig skal se best mulig ut, må terrasseflisene rengjøres grundig minst to ganger i året. Med disse tipsene og triksene vil uteplassen skinne igjen.
Hva skal du se etter når du rengjør terrassefliser?
Terrasser laget av betong eller naturstein er ikke bare pent å se på, men er også ukomplisert på vedlikehold. Sammenlignet med treterrasser, er terrassefliser med glatte overflater lettere å rengjøre. Det er imidlertid ganske normalt å se tegn på bruk på disse materialene: etter en stund blir det ikke bare flekker på steinflisene, men også alger, mose og ugress i fugene. I tillegg til at det ikke ser så pent ut, kan de være farlig, ettersom særlig mose og alger fort blir glatte. Men hva er den beste måten å rengjøre terrassefliser på?
For å rengjøre terrassefliser og betongterrassefliser, kan hageeiere bruke elektriske verktøy og kjemiske hjelpemidler samt miljøvennlige husholdningsprodukter. Følgende gjelder: for å beskytte terrasseflisene mot skader, bør den respektive rengjøringsmetoden alltid tilpasses materialet. Verktøy som fugeskrapere, høytrykksspylere, overflaterens eller terrasserens kan brukes, men det kan også velprøvde og testede husholdningsprodukter.
Fjern grov skitt fra terrasseflisene
Før terrassen kan rengjøres grundig, bør grov skitt først fjernes fra overflaten. Dette betyr ekstra arbeid, men det forhindrer at skitten sprer seg videre mens terrasseflisene rengjøres. Løs rusk som blader eller kvister fjernes best med en kost laget av halm eller plast. Metallraker er ikke bare støyende, noe som kan forstyrre naboene, men kan også skade overflaten. De med en spesielt stor uteplass bør ha en feiemaskin for å gjøre arbeidet for dem. Dette sparer ikke bare tid, men også mye energi.
Tips
For å forhindre dannelse av mose og alger, bør terrasseflisene rengjøres regelmessig, helst flere ganger i året.
Rengjør terrassefugene
Når overflaten er rengjort, er det på tide å rengjøre fugene. En fugeskrape er godt egnet til å fjerne ugress. Skrap langs fugene og løsne skitt, ugress eller mose. Dette er veldig tidkrevende og krever litt tålmodighet, men innsatsen er verdt det. Hvis du ikke har en fugeskrape, kan du bruke en hagespade. En trådløs ugressfjerner er mer effektiv og bedre for ryggen.
Når terrassefugene er rengjort og alt løst rusk er fjernet fra terrassen, er det på tide å rengjøre terrasseflisene grundig.
Rengjøring av terrassefliser: fjerne flekker og misfarginger
Rødvin, sauseflekker rundt bordet eller fettsprut under grillen; hvis heftige sommerkvelder har gjort terrassen skitten, gjelder det å handle raskt. Dette skyldes at væsker, spesielt på terrassefliser med porøse overflater, suges raskt inn og kan føre til misfarging som er vanskelig å fjerne etterpå. Spesielt etterlater fett og olje vanskelige flekker på betong- eller steingulv. Rengjøringsprodukter for steinoverflater eller spesielle betongrensere er en god måte å fjerne denne typen flekker på. Det skilles mellom rengjøringsprodukter som påføres direkte og de som må fortynnes. For sistnevnte er det viktig å bruke riktig forhold. Rengjøringsproduktet påføres de berørte områdene og bør virke i ca. 2 til 5 minutter. Skyll deretter områdene med rent vann. Alternativt kan terrassen rengjøres med husholdningsprodukter. Du kan for eksempel bruke såpe fortynnet i varmt vann eller lage ditt eget rengjøringsmiddel. Alt du trenger er litt natron eller eddik. Men før du setter i gang, er det lurt å teste rengjøringsmiddelet på et lite synlig område av terrassen. Hvis materialet blir misfarget, er det best å bruke profesjonelle hjelpemidler og rengjøringsprodukter.
Hvis husholdningsproduktet er egnet, gjør du følgende: For det første, tynn ut med vann og fordel det sjenerøst over terrassens overflate. Eddik kan påføres direkte eller i et 1:1-forhold med vann. Når det gjelder natron, oppløs 1 til 5 ss i 10 liter vann, avhengig av hvor skittent det er. Blandingen må virke i 15 til 20 minutter. Terrassen rengjøres deretter med en skrubbebørste og skylles til slutt med rent vann.
Ren uteplass med høytrykksspyler
For å fjerne skitt grundig fra hele overflaten på terrassen, er en høytrykksspyler ideell. Fordi vannet treffer bakken med et trykk på opptil 180 bar, rengjør den overflater svært godt, en praktisk og tidsbesparende måte å rengjøre terrassen på. Men vær forsiktig: avhengig av type materiale kan den direkte vannstrålen gjøre terrasseflisene grovere eller til og med skade dem. Harde typer stein kan rengjøres med høyt trykk uten betenkeligheter, mens bare lavt trykk skal påføres mykere naturstein. For å rengjøre terrassefliser godt med lite trykk, anbefales det å bruke høytrykksspyleren sammen med en terrassevasker, der avstanden fra dysene til overflaten kan økes og dermed rengjøres mer skånsomt. Alternativt, for mindre overflater, kan en håndholdt spyler med en tilhørende skrubbebørste brukes.
Rengjøring med elektrisk terrassebørste
I tillegg til høytrykksspyleren er en elektrisk terrassebørste også egnet for rengjøring av terrassefliser. Takket være kombinasjonen av to roterende og utskiftbare valsebørstene for tre- eller steinoverflater samt den integrerte vannforsyningen, kan selv hardsittende skitt og grønske løsnes. Du kan justere mengden vann som brukes, avhengig av overflaten som må rengjøres. Bruk bare den mengden vann som trengs.
Og slik rengjør du terrassen på bare noen få trinn:
- Trinn 1: Før du setter i gang, må terrassebørsten først kobles til en vannforsyning. En vanlig hageslange passer fint til dette.
- Trinn 2: Når slangen er koblet til, åpner du vanntilførselen på håndtaket. Her kan ønsket mengde vann til rengjøringen justeres. For materialer som betong trenger du ofte mindre, for tre eller stein er det nødvendig med litt mer vann.
- Trinn 3: Slå på enheten for å starte. For å rengjøre terrasseflisene optimalt, bør terrassevaskeren beveges jevnt frem og tilbake over overflaten. Skitt løsnes av de bakoverroterende valsene og vaskes bort umiddelbart av den integrerte vannstrålen.
- Trinn 4: Bare skyll overflaten raskt med hageslangen, så er terrasseflisene rene.
Hvordan rengjøre terrassefliser laget av naturstein?
Terrasser laget av naturstein, som granitt, marmor, sandstein eller kalkstein, er robuste, slitesterke og beholder sin opprinnelige farge. Ulempen er at det naturlige materialet har små groper der skitt og grønske samler seg. Men før du finner frem høytrykksspyleren eller en elektrisk terrassebørste, må du først gjøre deg kjent med steinens hardhet. Svært harde materialer som granitt eller basalt kan rengjøres med høyt trykk uten problemer. Med mykere naturstein er det best å bruke lavt trykk eller rengjøre for hånd. For å rengjøre mindre overflater kan man bruke en pH-nøytral såpe, litt vann og en børste. Hvis du vil rengjøre større områder med naturstein effektivt, kan du finne frem den elektriske terrassebørsten eller jobbe med høytrykksspyleren og en terrassevasker.
Hvordan rengjøre en betongterrasse?
Betong er slitesterkt og robust, men den høye oppsugingsevnen er en ulempe. Væsker trenger gjennom de åpne porene raskere enn med naturstein. Derfor anbefales det å rengjøre betongterrassefliser med en liten mengde vann. For mindre flekker eller skitt, er skuresand nyttig. Dette fungerer som sandpapir og oppløser tørket skitt effektivt.
Grønske og alger fjernes med varmt vann og en skrubber. For miljøvennlig rengjøring er en biologisk nedbrytbar såpe best. For å gjøre dette, oppløses først såpen i lunkent vann, påfør den deretter på overflaten og la blandingen virke i 20 til 30 minutter. Skrubb deretter overflaten med en skrubbebørste eller en håndbørste. Etterpå skal terrassen skylles grundig med rent vann for å fjerne alle såperester.