RENGJØRING AV TERRASSEFLISER: EN TRINNVIS VEILEDNING

Hva skal du se etter når du rengjør terrassefliser?

Terrasser laget av betong eller naturstein er ikke bare pent å se på, men er også ukomplisert på vedlikehold. Sammenlignet med treterrasser, er terrassefliser med glatte overflater lettere å rengjøre. Det er imidlertid ganske normalt å se tegn på bruk på disse materialene: etter en stund blir det ikke bare flekker på steinflisene, men også alger, mose og ugress i fugene. I tillegg til at det ikke ser så pent ut, kan de være farlig, ettersom særlig mose og alger fort blir glatte. Men hva er den beste måten å rengjøre terrassefliser på?

For å rengjøre terrassefliser og betongterrassefliser, kan hageeiere bruke elektriske verktøy og kjemiske hjelpemidler samt miljøvennlige husholdningsprodukter. Følgende gjelder: for å beskytte terrasseflisene mot skader, bør den respektive rengjøringsmetoden alltid tilpasses materialet. Verktøy som fugeskrapere, høytrykksspylere, overflaterens eller terrasserens kan brukes, men det kan også velprøvde og testede husholdningsprodukter.