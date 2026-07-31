PS 20 Håndholdt overflatevasker

PS 20 Håndholdt overflatevasker er en skrubbekost som kobles på spyleren og vasker med trykk. Ideell for rangjøring av små områder og trapper.

Egenskaper og fordeler
Kompakt design
To forlengerrør
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,1
Mål (L x B x H) (mm) 729 x 198 x 768
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
  • Terrasse
  • Balkong
  • Trapper
  • Stier
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
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