PS 20 Håndholdt overflatevasker
PS 20 Håndholdt overflatevasker er en skrubbekost som kobles på spyleren og vasker med trykk. Ideell for rangjøring av små områder og trapper.
Egenskaper og fordeler
Kompakt design
To forlengerrør
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|729 x 198 x 768
Bruksområder
- Terrasse
- Balkong
- Trapper
- Stier
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
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