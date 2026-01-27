Håndholdt spyler KHB 5 Battery set
Håndholdt batteridrevet spyler med mange bruksområder. Ideell for rask og spontan rengjøring da det ikke er behov for strømuttak. Passer Kärcher 18 V utskiftbart batteri. Batteri følger med.
Håndholdt batteridrevet spyler ideell for rask, spontan rengjøring av hagemøbler, hageredskaper, sykler, og andre lignende gjenstander i hjemmet. Den er fleksibel og rask å gjøre i stand, det er bare å koble til hageslangen så er den klar til bruk. Batteridrift sørger for at du kan vaske med mer trykk enn i hageslangen uten å være koblet til strøm, slik som en høytrykkspyler. KHB 5 rengjør med opptil 24 bar trykk. Sensitive overflater kan enkelt rengjøres med den effektive, men skånsom rengjøringsstrålen. KHB 5 er kompatibel med Kärcher 18 Volt batterier. Batteriet kan brukes i alle Kärcher maskiner som inngår i vår nye 18 V Kärcher Battery Power batteriplattform. Du kan vaske non-stop i 10 minutter (med et 18 V 2,6 Ah batteri). Gjenværende batterilevetid vises på batteriet.
Egenskaper og fordeler
18 V Battery Power utskiftbart batteriLCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet. Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler. Kompatibel med alle enheter i Kärchers 18 V Battery Power plattform.
Effektivt og optimalt tilpasset medium trykkMaks 24 bar for effektiv, mobil og enkel rengjøring. Inkluderer skånsom flat dyse og roterende dyse for vanskelig skitt.
Innovativt designSørger for optimal bevegelsesfrihet og fleksibilitet. Batteridrevet håndholdt spyler har mange bruksområder i hjemmet. Kärcher sugeslange tilgjengelig som tilleggsutstyr.
Tilbehør for et bredt bruksområde
- Håndholdte PS 20 for trapper og mindre områder.
- Håndholdte MJ 24 kombinerer 5 dyser og et strålerør for rengjøring og spyling.
- 360° ledd på håndholdte VJ 24 hjelper deg å komme til på områder som er vanskelige å nå.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Trykk (bar)
|maks. 24
|Trykkområde
|Medium trykk
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 200
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Kjøretid per batterilading (min)
|10 (2,5 Ah)
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|svart
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4
|Mål (L x B x H) (mm)
|365 x 105 x 295
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
- Batterilader: 18 V Battery Power standard lader (1 stk.)
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Vannoppsug
- Flatstråledyse
- Enkel å oppbevare
Bruksområder
- Balkong
- Blomsterpotter- og krukker
- Utendørs pyntegjenstander
- Sykler
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hagleker
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Søppelkasser
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.