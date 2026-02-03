Mobil spyler KMB 6-18 Plus Battery Set
Batteridrevet lavtrykkspyler med Home & Garden-app, 18 V utskiftbart batteri og lader. Portabel for rengjøring uten tilgang til strøm eller vann.
Kompakt rengjøring – uansett hvor du er, helt uten strøm- eller vannuttak. OC 6-18 Premium batteridrevet lavtrykkspyler er perfekt for rask rengjøring ute eller hjemme. Den skånsomme flatstråledysen fjerner effektivt skitt fra sykler, camping- og hagemøbler, leker og mye mer. En 12-liters vanntank med uttrekkbart teleskophåndtak fungerer som mobil base, men har du vannuttak kan enheten også brukes direkte uten tank. Med sugeslange (ekstrautstyr) kan du hente vann fra brønner, bøtter eller naturlige vannkilder. Spylehåndtak og lanse kan festes på tanken for enkel transport. Med tilbehør som skumdyse eller vaskebørste (kjøpes separat) blir OC 6-18 Premium enda mer allsidig. Batteriet er utskiftbart, følger med i pakken og passer til alle maskiner i Kärcher Battery Power 18 V-serien. LCD-displayet viser gjenværende kapasitet i sanntid. Via Home & Garden-appen får du nyttige tips om bruk og vedlikehold.
Egenskaper og fordeler
Praktisk oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Slange, spylepistol og lanse kan oppbevares trygt og plassbesparende på enheten.
- Tilbehørsrom på baksiden gir plass til ekstra utstyr.
- Alt tilbehør er alltid tilgjengelig – også når du er på farten.
Effektivt og optimalt tilpasset medium trykk
- Opptil 24 bar vanntrykk for effektiv og grundig rengjøring.
- Rengjør selv sensitive overflater trygt og pålitelig.
Home & Garden-app
- Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Trykk (bar)
|maks. 24
|Trykkområde
|Medium trykk
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 200
|Batteritype
|Avtakbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 12 (2,5 Ah)
|Ladetid med standard lader (min)
|300
|Ladestrøm (A)
|0,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|Grå
|Vekt uten tilbehør (kg)
|5,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|349 x 321 x 586
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
- Batterilader: 18 V Battery Power standard lader (1 stk.)
- Flatstråledyse
- Enkel å oppbevare
- Adapter hageslange A3/4"
- Hjul
- Teleskophåndtak
Utstyr
- Vannoppsug
- Volum vanntank: 12 l
- Slangetype: Fleksibel lavtrykkslange
- Trykkavtrekkerpistol: Lavtrykks spylepistol
- Spylelanse: Kort og lang
Videoer
Bruksområder
- Sykler
- Telt/ Campingutstyr
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Blomsterpotter- og krukker
- Kant
- Søppelkasser
- Persienner/rullegardiner
- Hagleker
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.