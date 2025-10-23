Mobil spyler

Uansett om du går tur, sykler eller er ute med hunden: Å være utendørs og i farten er helt enkelt moro! Og i blant skittent. Med en bærbar spyler lar du naturen være igjen ute, der den hører hjemme. 

Mobile spylere

Med integrert batteri og muliget for å lade i bilen kan du enkelt og greit fjerne unødvendig smuss og skitt fra deg selv, dyret ditt eller f.eks. sykkelen din før du setter snuten hjem etter en tur. Den er ekstremt praktisk og leveres med forskjellige tilbehørspakker avhengig av hva du skal rengjøre.

Oppbevaringsmuligheter

Slange og pistolgrep kan oppbevares under vanntanken slik at den mobile spyleren forblir kompakt og enkel å transportere.

Batteridrift

Det integrerte litium-ion batteriet gjør at de mobile spylerne ikke er avhengig av en strømkilde.

Vanntank

Vanntanken er på fire liter og er tilstrekkelig for inntil to sykler eller flere små gjenstander. 

Lavtrykk

Den flate strømmen med lavt trykk rengjør grundig og forsiktig. 

Tilbehør til Kärcher OC 3 mobil spyler

Den mobile spyleren kan utvides med en rekke tilbehør og tilbehørssett tilpasset dine rengjøringsoppgaver. 

Bruksområder for Kärcher OC 3 mobil spyler

Rengjøring av hageutstyr med mobil spyler
Rengjøring av hagemøbler med mobil spyler
Rengjøring av hund med mobil spyler
Rengjøring av turutstyr med mobil spyler
Rengjøring av sykkel med mobil spyler
Rengjøring av barnevogn med mobil spyler