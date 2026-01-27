Håndholdt spyler KHB 6

For effektiv mellomrengjøring av hagemøbler, leker og mer: KHB 6 er en praktisk håndholdt batteridrevet mellomtrykkspyler. Inkluderer 18 V utskiftbart batteri og batterilader.

Ingen strømtilkobling? Ikke noe problem! KHB 6 fra Kärcher 18 V batteri-plattformen rengjør praktisk talt alt uten behov for strømforsyning. Bare koble til slangen og den er klar til bruk. Med det skånsomme flatstrålemunnstykket kan gjenstridig smuss raskt fjernes fra hagemøbler, leker og mye mer. Er blomsterpottene dine farget med pollen og jord? Dette er en jobb for den effektive roterende dysen, som kan brukes til å enkelt fjerne selv gjenstridig smuss. Begge dysene, det utskiftbare batteriet og batteriladeren er inkludert i leveringsomfanget. Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle batteridrevne enheter i 18 V Kärcher Battery Power-plattformen. Takket være innovativ sanntidsteknologi viser batteriets LCD-skjerm gjenværende kapasitet under arbeid, lading og oppbevaring.

Egenskaper og fordeler
Håndholdt spyler KHB 6: 18 V Battery Power utskiftbart batteri
LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet. Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler. Kompatibel med alle enheter i Kärchers 18 V Battery Power plattform.
Håndholdt spyler KHB 6: Effektivt og optimalt tilpasset medium trykk
Maks 24 bar for effektiv, mobil og enkel rengjøring.
Håndholdt spyler KHB 6: Tilbehør for et bredt bruksområde
Håndholdte PS 20 for trapper og mindre områder. Håndholdte MJ 24 kombinerer 5 dyser og et strålerør for rengjøring og spyling. 360° ledd på håndholdte VJ 24 hjelper deg å komme til på områder som er vanskelige å nå.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Trykk (bar) maks. 24
Trykkområde Medium trykk
Gjennomstrømning (l/t) maks. 200
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Spenning (V) 18
Kapasitet (Ah) 2,5
Kjøretid per batterilading (min) 12 (2,5 Ah)
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farge svart
Vekt uten tilbehør (kg) 1,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,8
Mål (L x B x H) (mm) 302 x 89 x 265

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader inkludert
  • Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
  • Batterilader: 18 V Battery Power standard lader (1 stk.)
  • Adapter hageslange A3/4"
  • DB 24 Dirt Blaster

Utstyr

  • Vannoppsug
  • Flatstråledyse
  • Enkel å oppbevare
  • Enhetsfilter
Håndholdt spyler KHB 6
Videoer

Bruksområder
  • Blomsterpotter- og krukker
  • Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
  • Søppelkasser
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Sykler
  • Gjerder
  • Hagleker
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.