Trerengjøringsmiddel 3in1 RM 612, 1l

Kraftig trerengjøringsmiddel med unik 3-i-1-formel som gir eksepsjonell rengjøringsytelse takket være den aktive smussfjerneren, samt en UV-beskyttelsesformel og intensivpleie. For enestående rengjøringseffektivitet, pleie og beskyttelse i ett trinn. Kan brukes på alle behandlede og ubehandlede treoverflater utendørs.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 1
Forpakning (Stk) 6
Vekt (kg) 1
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,1
Mål (L x B x H) (mm) 100 x 100 x 215
Produkt
  • Kraftig, intensiv og skånsom
  • For rengjøring av alle sensitive treoverflater
  • Smussfjerner for rask og effektiv rengjøring av fett, fugleskitt og smuss fra utslipp
  • Effektiv UV-beskyttelse forsinker mørkere tre
  • Intensiv pleie for alle treoverflater som terrasser
  • Passer alle vannbestandige overflater.
  • Plug and clean systemet er den enkleste og raskeste måten å påføre rengjøringsmidler ved bruk av en Kärcher høytrykksspyler
  • Klar til bruk
Trerengjøringsmiddel 3in1 RM 612, 1l
Trerengjøringsmiddel 3in1 RM 612, 1l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • EUH 210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
Kompatible maskiner
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Bruksområder
  • Overflater i tre
  • Fasader i tre