Med K 5 Premium Smart Control Flex Home høytrykksspyler kan du koble den til Kärcher Home & Garden-appen via Bluetooth. Det gir deg supergod hjelp rett på telefonen, enten du vasker bilen, terrassen eller noe annet – og gir deg enda bedre resultater. Appen har mange nyttige funksjoner, som veiledning med tips og triks, monteringshjelp, vedlikeholdstips, og tilgang til Kärcher Service-portalen. Høytrykksspyleren har også en boost-modus for ekstra kraft, en G 180 Q Smart Control-spylepistol med LCD-skjerm og en 3-i-1 Multi Jet-sprøyte. Du kan justere trykket direkte på pistolen, eller sette det via appen. LCD-skjermen viser hvilket trykk du har valgt. Andre smarte detaljer inkluderer slangetrommel, Plug 'n' Clean rengjøringsmiddel-system, PremiumFlex høytrykksslange, et solid teleskopisk håndtak i aluminium og en praktisk parkeringsposisjon for tilbehøret. Den leveres også med et Home Kit som inneholder T 5 Terrasse og 1 liter Steins- og Fasaderengjøring.