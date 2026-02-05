Høytrykkspyler K 5 Premium Smart Control Flex Home

K 5 Premium Smart Control Flex er en kraftig høytrykkspyler, perfekt for å takle skikkelig skitt rundt huset. Leveres med slangetrommel og Home Kit for en komplett vaskeopplevelse!

Med K 5 Premium Smart Control Flex Home høytrykksspyler kan du koble den til Kärcher Home & Garden-appen via Bluetooth. Det gir deg supergod hjelp rett på telefonen, enten du vasker bilen, terrassen eller noe annet – og gir deg enda bedre resultater. Appen har mange nyttige funksjoner, som veiledning med tips og triks, monteringshjelp, vedlikeholdstips, og tilgang til Kärcher Service-portalen. Høytrykksspyleren har også en boost-modus for ekstra kraft, en G 180 Q Smart Control-spylepistol med LCD-skjerm og en 3-i-1 Multi Jet-sprøyte. Du kan justere trykket direkte på pistolen, eller sette det via appen. LCD-skjermen viser hvilket trykk du har valgt. Andre smarte detaljer inkluderer slangetrommel, Plug 'n' Clean rengjøringsmiddel-system, PremiumFlex høytrykksslange, et solid teleskopisk håndtak i aluminium og en praktisk parkeringsposisjon for tilbehøret. Den leveres også med et Home Kit som inneholder T 5 Terrasse og 1 liter Steins- og Fasaderengjøring.

Egenskaper og fordeler
Høytrykkspyler K 5 Premium Smart Control Flex Home: Smart Control-pistol med boost-modus og 3-i-1 Multi Jet-spraylanse
Spylepistol med LCD-display og knapper for trykkregulering og dosering av rengjøringsmiddel. Inkluderer boost-modus for ekstra kraft for å takle gjenstridig skitt. Den roterende 3-i-1 multijet har tre forskjellige munnstykker for enkel endring. Quick Connect adapter for enkel festing av høytrykksslange og tilbehør.
Høytrykkspyler K 5 Premium Smart Control Flex Home: PremiumFlex høytrykksslange
Den fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring. Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Høytrykkspyler K 5 Premium Smart Control Flex Home: Bluetooth-tilkobling for Home & Garden-appen
Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert. Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater. Appen overfører det optimale trykket til høytrykksspyleren via Bluetooth.
Plug 'n' Clean – Kärchers vaskemiddelsystem
  • Ved hjelp av praktisk Plug'n' Clean-system kan rengjøringsmiddel skiftes raskt i én håndvending.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
  • Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
  • Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
  • Lavt tyngdepunkt for god stabilitet.
Enestående ytelse
  • Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Trykk (bar/mPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Gjennomstrømning (l/t) maks. 500
Arealytelse (m²/t) 40
Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilkoblingsbelastning (kW) 2,1
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 13,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 19,8
Mål (L x B x H) (mm) 417 x 306 x 584

Scope of supply

  • Rengjøringssett for hus og hjem: T 5 overflatevasker, stein- og fasadevaskemiddel, 3-i-1, 1 l
  • Høytrykkspistol: G 180 Q Smart kontroll
  • 3-i-1 Multijet
  • Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Integrert trommel for høytrykksslange
  • Integrert oppbevaringsnett
  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
  • Teleskophåndtak
  • Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
  • Enkel å oppbevare
  • Vannoppsug
  • Tilkobling med Bluetooth
  • styres ved hjelp av app
  • Smarte funksjoner og tjenester i appen
Høytrykkspyler K 5 Premium Smart Control Flex Home
Bruksområder
  • Sykler
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Områder rundt hjem og hage
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • For rengjøring av mindre biler.
  • Utendørs trapper og heller
  • For rengjøring av middels store kjøretøy og stasjonsvogner.
  • Hage- og steinmurer
Tilbehør
Rengjøringsmidler
