Kärcher K 5 FJ høytrykksvasker er det perfekte verktøyet for effektiv rengjøring av moderat smuss på kjøretøy, terrasser og andre mellomstore flater rundt huset. Den har et ergonomisk pistolgrep og en 8 meter lang høytrykksslange for god rekkevidde. Med Vario Power sprøytelansen (VPS) kan du enkelt justere vanntrykket ved å vri på lansen, slik at du får en målrettet rengjøring som er skånsom mot overflaten. For fjerning av gjenstridig smuss har K 5 FJ en smussfjerner med roterende punktstråle som gir en eksepsjonell rengjøringsevne. Den innebygde skumdysen gir maksimal smussoppløsning for enda bedre resultater. I tillegg har høytrykksvaskeren et pålitelig vannfilter som beskytter pumpen mot skadelige smusspartikler. K 5 FJ er designet for enkel og praktisk bruk, med smart oppbevaring for alt tilbehør direkte på maskinen.