Høytrykkspyler K 5 FJ

K 5 FJ er den ideelle hjelperen for regelmessig rengjøring av moderat smuss på biler, samt stier og andre overflater rundt huset. Inkluderer skumdyse.

Kärcher K 5 FJ høytrykksvasker er det perfekte verktøyet for effektiv rengjøring av moderat smuss på kjøretøy, terrasser og andre mellomstore flater rundt huset. Den har et ergonomisk pistolgrep og en 8 meter lang høytrykksslange for god rekkevidde. Med Vario Power sprøytelansen (VPS) kan du enkelt justere vanntrykket ved å vri på lansen, slik at du får en målrettet rengjøring som er skånsom mot overflaten. For fjerning av gjenstridig smuss har K 5 FJ en smussfjerner med roterende punktstråle som gir en eksepsjonell rengjøringsevne. Den innebygde skumdysen gir maksimal smussoppløsning for enda bedre resultater. I tillegg har høytrykksvaskeren et pålitelig vannfilter som beskytter pumpen mot skadelige smusspartikler. K 5 FJ er designet for enkel og praktisk bruk, med smart oppbevaring for alt tilbehør direkte på maskinen.

Egenskaper og fordeler
Integrert sugeslange for rengjøringsmiddel
  • Praktisk og enkel bruk av rengjøringsmidler.
  • Kärcher rengjøringsmidler (tilgjengelig som tilbehør) beskytter og pleier ikke bare overflaten, men gir også mer effektive og langvarige resultater.
Praktisk oppbevaring
  • Oppbevar slange, strålerør, spraypistol og kabel på en plassbesparende og ryddig måte.
Store hjul
  • For trygg og praktisk transport, selv på ujevnt underlag som f.eks. belegningsstein.
  • Enkel å styre.
Quick Connect hurtigkoblingssystem
  • Høytrykksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Trykk (bar) 20 - maks. 145
Gjennomstrømning (l/t) maks. 500
Arealytelse (m²/t) 40
Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilkoblingsbelastning (W) 2100
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 6,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 10,8
Mål (L x B x H) (mm) 302 x 346 x 872

Scope of supply

  • Skumdyse: 0.3 l
  • Rengjøringsmidler: Bilshampo 3-i-1 RM 610
  • Høytrykkspistol: G 180 Q
  • VarioPower-strålerør
  • Rotojetdyse/Turbodyse
  • Høytrykksslange: 8 m
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Påføring av rengjøringsmiddel med: Oppsug
  • Pumpemateriale: Aluminium
  • Enkel å oppbevare
  • Vannoppsug
