Høytrykksspyleren K 5 Comfort Premium Car & Home med en kapasitet på 40 m²/t, vannavkjølt motor, PremiumFlex-slange og slangetrommel. Inkl. Car Cleaning Kit og Home Kit.

Høytrykksspyleren K 5 Comfort Premium Car & Home er ideell for å fjerne middels smuss rundt hjemmet og fra bilen. Utstyrt med en robust, vannavkjølt motor leverer maskinen en jevnt høy rengjøringsytelse. Inkluderer Home Kit med T 5 terrassevasker og 1 liter stein- og fasaderens, samt Car Cleaning Kit med roterende vaskebørste med utskiftbart tilbehør, mikrofiberklut og 1 liter bilsjampo. Den integrerte slangetrommelen med den fleksible PremiumFlex-slangen gir praktisk håndtering og sikrer god bevegelsesfrihet. G 180 Q COMFORT!Hold-spylepistolen reduserer holdekraften betraktelig og sikrer dermed en rengjøringsopplevelse uten at du blir sliten. Quick Connect-systemet gjør det også mulig å koble høytrykksslangen til og fra raskt. 4-i-1 Multi Jet-strålerøret bytter mellom 4 strålemønstre ved å vri på hodet til strålerøret, slik at det tilpasses ulike rengjøringsoppgaver. 2-i-1 såpekonseptet sikrer komfort og perfekt påføring av rengjøringsmiddel avhengig av bruksområdet. Kabler og tilbehør kan oppbevares kompakt på maskinen. Støtte gis via Kärcher Home & Garden-appen med integrert bruksrådgiver og nyttige tips og triks.

Egenskaper og fordeler
2-i-1 konsept for rengjøringsmiddel
  • Innovativt konsept for rengjøringsmiddel gir maksimal fleksibilitet og optimal dosering for enhver rengjøringsoppgave.
  • Rengjøringsmiddelet kan påføres via maskinen og Multi Jet-dysen, eller for mer skum, via skumdysen inkludert dosering av rengjøringsmiddel.
  • Kärcher rengjøringsmidler (tilgjengelig som tilbehør) beskytter og pleier ikke bare overflaten, men gir også mer effektive og langvarige resultater.
PremiumFlex høytrykksslange
  • Den fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring.
  • Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
  • Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
  • Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
  • Lavt tyngdepunkt for god stabilitet.
Enestående ytelse
  • Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Home & Garden-app
  • Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
  • Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
  • Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Bærekraftige egenskaper
  • Design med 25 % resirkulert plast¹⁾.
  • Opptil 80 % lavere vannforbruk sammenlignet med en vanlig hageslange.²⁾
  • Emballasje laget av minst 80 % resirkulert papir.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Trykk (bar/mPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Gjennomstrømning (l/t) maks. 500
Arealytelse (m²/t) 40
Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Nominell inngangseffekt (kW) 2,1
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 13,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 23,3
Mål (L x B x H) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Kun selve produktet, alle plastdeler eksklusive tilbehør. / ²⁾ Betingelser for interne tester: Høytrykksvaskerens vannmengde utgjør 40 % av en hageslanges, samtidig som rengjøringstiden halveres. Faktisk vannmengde, vann- og tidsbesparelse vil variere avhengig av maskinklasse, smussnivå og brukssted.

Scope of supply

  • Rengjøringssett for hus og hjem: T 5 overflatevasker, stein- og fasadevaskemiddel, 3-i-1, 1 l
  • Rengjøringssett for bil: K 5: Roterende vaskebørste, utskiftbar innsats Car & Bike, mikrofiberklut, 3-i-1 bilshampo, 1 l
  • Rengjøringsmidler: Universalrengjøringsmiddel RM 626, 1 l
  • Høytrykkspistol: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4-i-1 Multi Jet
  • Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Trykkavlastning ved å holde inne avtrekkeren på spylepistolen
  • Integrert trommel for høytrykksslange
  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Påføring av rengjøringsmiddel med: 2-i-1 konsept for rengjøringsmiddel
  • Justering av rengjøringsmiddel i skumdyse-applikasjon
  • Teleskophåndtak
  • Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
  • Pumpemateriale: Aluminium
  • Enkel å oppbevare
  • Vannoppsug
  • Oppbevaringsplass for tilbehør
  • 2 ledningskroker: med hurtigfjerning
  • Hjul med myk overflate
Bruksområder
  • Sykler
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Områder rundt hjem og hage
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • For rengjøring av mindre biler.
  • Utendørs trapper og heller
  • For rengjøring av middels store kjøretøy og stasjonsvogner.
  • Hage- og steinmurer
  • Fasade
