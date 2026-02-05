Høytrykksspyleren K 5 Comfort Premium Car & Home er ideell for å fjerne middels smuss rundt hjemmet og fra bilen. Utstyrt med en robust, vannavkjølt motor leverer maskinen en jevnt høy rengjøringsytelse. Inkluderer Home Kit med T 5 terrassevasker og 1 liter stein- og fasaderens, samt Car Cleaning Kit med roterende vaskebørste med utskiftbart tilbehør, mikrofiberklut og 1 liter bilsjampo. Den integrerte slangetrommelen med den fleksible PremiumFlex-slangen gir praktisk håndtering og sikrer god bevegelsesfrihet. G 180 Q COMFORT!Hold-spylepistolen reduserer holdekraften betraktelig og sikrer dermed en rengjøringsopplevelse uten at du blir sliten. Quick Connect-systemet gjør det også mulig å koble høytrykksslangen til og fra raskt. 4-i-1 Multi Jet-strålerøret bytter mellom 4 strålemønstre ved å vri på hodet til strålerøret, slik at det tilpasses ulike rengjøringsoppgaver. 2-i-1 såpekonseptet sikrer komfort og perfekt påføring av rengjøringsmiddel avhengig av bruksområdet. Kabler og tilbehør kan oppbevares kompakt på maskinen. Støtte gis via Kärcher Home & Garden-appen med integrert bruksrådgiver og nyttige tips og triks.