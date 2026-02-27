Høytrykkspyler K 4 Comfort Premium Car

Høytrykksspyleren K 4 Comfort Premium Car med en kapasitet på 30 m²/t, PremiumFlex-slange, slangetrommel og vannavkjølt motor er ideell for hjem og bil. Inkl. Car Cleaning Kit.

K 4 Comfort Premium Car er en kraftig og praktisk høytrykksspyler, ideell for fjerning av middels smuss rundt huset og fra bilen. Inkluderer Car Cleaning Kit med roterende vaskebørste og 1 liter bilsjampo. Dens slitesterke, vannavkjølte motor sikrer konstant ytelse, mens den praktiske slangetrommelen med PremiumFlex-slange sikrer maksimal fleksibilitet. G 180 Q COMFORT!Hold-spylepistolen reduserer holdekraften med opptil 50 prosent, noe som muliggjør arbeid uten at du blir sliten, og takket være Quick Connect-systemet kan høytrykksslangen kobles til raskt. Det innovative 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kombinerer 4 forskjellige strålemønstre som kan justeres ved å vri på hodet til strålerøret. Videre tilbyr 2-i-1 såpekonseptet ekstra brukervennlighet og perfekt påføring av rengjøringsmiddel tilpasset oppgaven. Kabler og tilbehør kan oppbevares enkelt og kompakt på maskinen, og teleskophåndtaket samt hjul med myk overflate gjør den enkel å transportere. Støtte gis via Kärcher Home & Garden-appen med bruksrådgiver samt tips og triks. Leveringsomfanget inkluderer 1 liter rengjøringsmiddel.

Egenskaper og fordeler
2-i-1 konsept for rengjøringsmiddel
  • Innovativt konsept for rengjøringsmiddel gir maksimal fleksibilitet og optimal dosering for enhver rengjøringsoppgave.
  • Rengjøringsmiddelet kan påføres via maskinen og Multi Jet-dysen, eller for mer skum, via skumdysen inkludert dosering av rengjøringsmiddel.
  • Kärcher rengjøringsmidler (tilgjengelig som tilbehør) beskytter og pleier ikke bare overflaten, men gir også mer effektive og langvarige resultater.
PremiumFlex høytrykksslange
  • Den fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring.
  • Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
  • Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
  • Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
  • Lavt tyngdepunkt for god stabilitet.
Enestående ytelse
  • Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Home & Garden-app
  • Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
  • Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
  • Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Bærekraftige egenskaper
  • Design med 20 % resirkulert plast¹⁾.
  • Opptil 80 % lavere vannforbruk sammenlignet med en vanlig hageslange.²⁾
  • Emballasje laget av minst 80 % resirkulert papir.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Trykk ( /bar/mPa) 20 / maks. 130 / 2 - 13
Gjennomstrømning (l/t) maks. 420
Arealytelse (m²/t) 30
Inngangstemperatur (°C) 40
Nominell inngangseffekt (kW) 1,8
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 12,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 19,4
Mål (L x B x H) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Kun selve produktet, alle plastdeler eksklusive tilbehør. / ²⁾ Betingelser for interne tester: Høytrykksvaskerens vannmengde utgjør 40 % av en hageslanges, samtidig som rengjøringstiden halveres. Faktisk vannmengde, vann- og tidsbesparelse vil variere avhengig av maskinklasse, smussnivå og brukssted.

Scope of supply

  • Rengjøringssett for bil: K 4: Roterende vaskebørste, utskiftbar innsats Car & Bike, 3-i-1 bilshampo, 1 l
  • Rengjøringsmidler: Universalrengjøringsmiddel RM 626, 1 l
  • Høytrykkspistol: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4-i-1 Multi Jet
  • Høytrykksslange: 8 m, PremiumFlex
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Trykkavlastning ved å holde inne avtrekkeren på spylepistolen
  • Integrert trommel for høytrykksslange
  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Påføring av rengjøringsmiddel med: 2-i-1 konsept for rengjøringsmiddel
  • Justering av rengjøringsmiddel i skumdyse-applikasjon
  • Teleskophåndtak
  • Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
  • Enkel å oppbevare
  • Ledningskrok
  • Oppbevaringsplass for tilbehør
  • Hjul med myk overflate
Høytrykkspyler K 4 Comfort Premium Car
Høytrykkspyler K 4 Comfort Premium Car

Videoer

Bruksområder
  • Områder rundt hjem og hage
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • For rengjøring av mindre biler.
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.