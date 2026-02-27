Høytrykkspyler K 4 Comfort Premium Car
Høytrykksspyleren K 4 Comfort Premium Car med en kapasitet på 30 m²/t, PremiumFlex-slange, slangetrommel og vannavkjølt motor er ideell for hjem og bil. Inkl. Car Cleaning Kit.
K 4 Comfort Premium Car er en kraftig og praktisk høytrykksspyler, ideell for fjerning av middels smuss rundt huset og fra bilen. Inkluderer Car Cleaning Kit med roterende vaskebørste og 1 liter bilsjampo. Dens slitesterke, vannavkjølte motor sikrer konstant ytelse, mens den praktiske slangetrommelen med PremiumFlex-slange sikrer maksimal fleksibilitet. G 180 Q COMFORT!Hold-spylepistolen reduserer holdekraften med opptil 50 prosent, noe som muliggjør arbeid uten at du blir sliten, og takket være Quick Connect-systemet kan høytrykksslangen kobles til raskt. Det innovative 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kombinerer 4 forskjellige strålemønstre som kan justeres ved å vri på hodet til strålerøret. Videre tilbyr 2-i-1 såpekonseptet ekstra brukervennlighet og perfekt påføring av rengjøringsmiddel tilpasset oppgaven. Kabler og tilbehør kan oppbevares enkelt og kompakt på maskinen, og teleskophåndtaket samt hjul med myk overflate gjør den enkel å transportere. Støtte gis via Kärcher Home & Garden-appen med bruksrådgiver samt tips og triks. Leveringsomfanget inkluderer 1 liter rengjøringsmiddel.
Egenskaper og fordeler
2-i-1 konsept for rengjøringsmiddel
- Innovativt konsept for rengjøringsmiddel gir maksimal fleksibilitet og optimal dosering for enhver rengjøringsoppgave.
- Rengjøringsmiddelet kan påføres via maskinen og Multi Jet-dysen, eller for mer skum, via skumdysen inkludert dosering av rengjøringsmiddel.
- Kärcher rengjøringsmidler (tilgjengelig som tilbehør) beskytter og pleier ikke bare overflaten, men gir også mer effektive og langvarige resultater.
PremiumFlex høytrykksslange
- Den fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring.
- Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
- Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
- Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
- Lavt tyngdepunkt for god stabilitet.
Enestående ytelse
- Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Home & Garden-app
- Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
- Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
- Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Bærekraftige egenskaper
- Design med 20 % resirkulert plast¹⁾.
- Opptil 80 % lavere vannforbruk sammenlignet med en vanlig hageslange.²⁾
- Emballasje laget av minst 80 % resirkulert papir.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk ( /bar/mPa)
|20 / maks. 130 / 2 - 13
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 420
|Arealytelse (m²/t)
|30
|Inngangstemperatur (°C)
|40
|Nominell inngangseffekt (kW)
|1,8
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|12,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|19,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Kun selve produktet, alle plastdeler eksklusive tilbehør. / ²⁾ Betingelser for interne tester: Høytrykksvaskerens vannmengde utgjør 40 % av en hageslanges, samtidig som rengjøringstiden halveres. Faktisk vannmengde, vann- og tidsbesparelse vil variere avhengig av maskinklasse, smussnivå og brukssted.
Scope of supply
- Rengjøringssett for bil: K 4: Roterende vaskebørste, utskiftbar innsats Car & Bike, 3-i-1 bilshampo, 1 l
- Rengjøringsmidler: Universalrengjøringsmiddel RM 626, 1 l
- Høytrykkspistol: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-i-1 Multi Jet
- Høytrykksslange: 8 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Trykkavlastning ved å holde inne avtrekkeren på spylepistolen
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: 2-i-1 konsept for rengjøringsmiddel
- Justering av rengjøringsmiddel i skumdyse-applikasjon
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Enkel å oppbevare
- Ledningskrok
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Hjul med myk overflate
Videoer
Bruksområder
- Områder rundt hjem og hage
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av mindre biler.
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.