K 4 Comfort Premium Car er en kraftig og praktisk høytrykksspyler, ideell for fjerning av middels smuss rundt huset og fra bilen. Inkluderer Car Cleaning Kit med roterende vaskebørste og 1 liter bilsjampo. Dens slitesterke, vannavkjølte motor sikrer konstant ytelse, mens den praktiske slangetrommelen med PremiumFlex-slange sikrer maksimal fleksibilitet. G 180 Q COMFORT!Hold-spylepistolen reduserer holdekraften med opptil 50 prosent, noe som muliggjør arbeid uten at du blir sliten, og takket være Quick Connect-systemet kan høytrykksslangen kobles til raskt. Det innovative 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kombinerer 4 forskjellige strålemønstre som kan justeres ved å vri på hodet til strålerøret. Videre tilbyr 2-i-1 såpekonseptet ekstra brukervennlighet og perfekt påføring av rengjøringsmiddel tilpasset oppgaven. Kabler og tilbehør kan oppbevares enkelt og kompakt på maskinen, og teleskophåndtaket samt hjul med myk overflate gjør den enkel å transportere. Støtte gis via Kärcher Home & Garden-appen med bruksrådgiver samt tips og triks. Leveringsomfanget inkluderer 1 liter rengjøringsmiddel.