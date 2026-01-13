Høytrykkspyler K 2
K 2 er en liten og kompakt høytrykkspyler for rengjøring av og til og av mindre uteområder, fjerning av moderate skittdannelser fra hagemøbler, hageredskaper og sykkel o.l.
Høytrykkspyleren K 2 er utstyrt med blant annet praktiske hjul, høytrykkspistol, 4 meter slange og strålerør. Den leveres med rotojet-dyse for fjerning av fastsittende skitt. Vannfilter beskytter inntakspumpen mot smuss ved bruk av f.eks. oppsamlet regnvann. En K 2 høytrykkspyler er beregnet for varierte rengjøringsoppgaver, og er velegnet til fjerning av lettere skittdannelser fra f.eks. sykler, hageredskaper, utemøbler m.m. Med rotojetdyse fjerner du effektivt fastsittende skitt, men denne må ikke brukes på gjenstander med skjøre overflater som f.eks. bil. Ypperlig for deg som har behov for en høytrykkspyler fra tid til annen, og ikke krever en maskin for hyppig bruk.
Egenskaper og fordeler
Ryddig og praktisk med opphengskrokStor kabelkrok sørger for ryddig oppbevaring av kabel på maskinen.
Fullverdig rengjøringAlt av Kärchers rengjøringsutstyr til høytrykkspylere har integrert oppsugingsmekanisme for rengjøringsmidler.
3-stemplet aksialpumpeVedlikeholdsfri
Sikkerhetsventil og automatisk stopp av motor
- Sikker beskyttelse mot overbelastning.
- Motorutkobling ved stopp av høytrykkspistol.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Strømforsyning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 360
|Arealytelse (m²/t)
|20
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|1,4
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|242 x 280 x 783
Scope of supply
- Høytrykkspistol: G 120 Q
- Enveis strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 4 m
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Oppsug
- Enkel å oppbevare
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.