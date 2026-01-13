Høytrykkspyleren K 2 er utstyrt med blant annet praktiske hjul, høytrykkspistol, 4 meter slange og strålerør. Den leveres med rotojet-dyse for fjerning av fastsittende skitt. Vannfilter beskytter inntakspumpen mot smuss ved bruk av f.eks. oppsamlet regnvann. En K 2 høytrykkspyler er beregnet for varierte rengjøringsoppgaver, og er velegnet til fjerning av lettere skittdannelser fra f.eks. sykler, hageredskaper, utemøbler m.m. Med rotojetdyse fjerner du effektivt fastsittende skitt, men denne må ikke brukes på gjenstander med skjøre overflater som f.eks. bil. Ypperlig for deg som har behov for en høytrykkspyler fra tid til annen, og ikke krever en maskin for hyppig bruk.