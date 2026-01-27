Gjør smuss på biler, trapper, hageredskaper og utemøbler til en saga blott: K 2 Premium FJ høytrykkspyler med Single Spray Lance og Dirt Blaster med roterende punktstråle er den ideelle løsningen for lettere rengjøringsoppgaver rundt eiendommen. De lettgående hjulene gjør den enkel å frakte dit du trenger den. Quick Connect-systemet gjør det raskt og enkelt å koble den 4 meter lange høytrykkslangen til og fra både maskin og spylepistol. Alt medfølgende tilbehør kan oppbevares direkte på enheten for enkel tilgang. Skumdyse er inkludert – for godt heftende skum og maksimal smussløsende effekt.