Høytrykkspyler K 2 Premium FJ
Si farvel til smuss: Hold eiendommen, hagemøbler og mindre hageflater rene og pene med K 2 Premium FJ høytrykkspyler. Skumdyse medfølger.
Gjør smuss på biler, trapper, hageredskaper og utemøbler til en saga blott: K 2 Premium FJ høytrykkspyler med Single Spray Lance og Dirt Blaster med roterende punktstråle er den ideelle løsningen for lettere rengjøringsoppgaver rundt eiendommen. De lettgående hjulene gjør den enkel å frakte dit du trenger den. Quick Connect-systemet gjør det raskt og enkelt å koble den 4 meter lange høytrykkslangen til og fra både maskin og spylepistol. Alt medfølgende tilbehør kan oppbevares direkte på enheten for enkel tilgang. Skumdyse er inkludert – for godt heftende skum og maksimal smussløsende effekt.
Egenskaper og fordeler
Praktisk oppbevaringOppbevar slange, strålerør, spraypistol og kabel på en plassbesparende og ryddig måte.
Store hjulFor trygg og praktisk transport, selv på ujevnt underlag som f.eks. belegningsstein. Enkel å styre.
Quick Connect hurtigkoblingssystemHøytrykksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Strømforsyning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Trykk (bar/mPa)
|maks. 110 / maks. 11
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 360
|Arealytelse (m²/t)
|20
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|1,4
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|242 x 285 x 790
Scope of supply
- Skumdyse: 0.3 l
- Rengjøringsmidler: Bilshampo RM 562
- Høytrykkspistol: G 120 Q
- Enveis strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 4 m
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Sugeslange
- Enkel å oppbevare
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.