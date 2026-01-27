Høytrykkspyler K 2 Premium FJ

Si farvel til smuss: Hold eiendommen, hagemøbler og mindre hageflater rene og pene med K 2 Premium FJ høytrykkspyler. Skumdyse medfølger.

Gjør smuss på biler, trapper, hageredskaper og utemøbler til en saga blott: K 2 Premium FJ høytrykkspyler med Single Spray Lance og Dirt Blaster med roterende punktstråle er den ideelle løsningen for lettere rengjøringsoppgaver rundt eiendommen. De lettgående hjulene gjør den enkel å frakte dit du trenger den. Quick Connect-systemet gjør det raskt og enkelt å koble den 4 meter lange høytrykkslangen til og fra både maskin og spylepistol. Alt medfølgende tilbehør kan oppbevares direkte på enheten for enkel tilgang. Skumdyse er inkludert – for godt heftende skum og maksimal smussløsende effekt.

Egenskaper og fordeler
Høytrykkspyler K 2 Premium FJ: Praktisk oppbevaring
Praktisk oppbevaring
Oppbevar slange, strålerør, spraypistol og kabel på en plassbesparende og ryddig måte.
Høytrykkspyler K 2 Premium FJ: Store hjul
Store hjul
For trygg og praktisk transport, selv på ujevnt underlag som f.eks. belegningsstein. Enkel å styre.
Høytrykkspyler K 2 Premium FJ: Quick Connect hurtigkoblingssystem
Quick Connect hurtigkoblingssystem
Høytrykksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Strømforsyning (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Trykk (bar/mPa) maks. 110 / maks. 11
Gjennomstrømning (l/t) maks. 360
Arealytelse (m²/t) 20
Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilkoblingsbelastning (kW) 1,4
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 4,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 6,5
Mål (L x B x H) (mm) 242 x 285 x 790

Scope of supply

  • Skumdyse: 0.3 l
  • Rengjøringsmidler: Bilshampo RM 562
  • Høytrykkspistol: G 120 Q
  • Enveis strålerør
  • Rotojetdyse/Turbodyse
  • Høytrykksslange: 4 m
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Påføring av rengjøringsmiddel med: Sugeslange
  • Enkel å oppbevare
Høytrykkspyler K 2 Premium FJ
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.