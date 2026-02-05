Høytrykksspyleren K 7 Comfort Premium Car & Home er ideell for fjerning av kraftig smuss fra hjem og bil. Inkluderer Home Kit med T 7 terrassevasker og 1 liter stein- og fasaderens, samt Car Cleaning Kit med roterende vaskebørste med utskiftbart tilbehør, mikrofiberklut og 1 liter bilsjampo. Den vannavkjølte og dermed slitesterke motoren er designet for hyppig rengjøring og garanterer pålitelig ytelse. Den integrerte slangetrommelen med PremiumFlex-slange gir både komfort og stor fleksibilitet. I tillegg reduserer G 180 Q COMFORT!Hold-spylepistolen holdekraften betraktelig, og høytrykksslangen kan kobles til raskt takket være Quick Connect-systemet. Det innovative 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kombinerer 4 forskjellige strålemønstre som kan justeres ved å vri på hodet til strålerøret. 2-i-1 såpekonseptet sikrer komfort og perfekt påføring av rengjøringsmiddel avhengig av bruksområdet. Kabler og tilbehør kan enkelt oppbevares på maskinen, og teleskophåndtaket samt hjul med myk overflate gjør den enkel å transportere. Støtte gis via Kärcher Home & Garden-appen med integrert bruksrådgiver og nyttige tips og triks.