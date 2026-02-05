Høytrykkspyler K 7 Comfort Premium Car & Home
Høytrykksspyleren K 7 Comfort Premium Car & Home med en kapasitet på 60 m²/t, vannavkjølt motor, PremiumFlex-slange og slangetrommel. Inkl. Car Cleaning & Home Kit.
Høytrykksspyleren K 7 Comfort Premium Car & Home er ideell for fjerning av kraftig smuss fra hjem og bil. Inkluderer Home Kit med T 7 terrassevasker og 1 liter stein- og fasaderens, samt Car Cleaning Kit med roterende vaskebørste med utskiftbart tilbehør, mikrofiberklut og 1 liter bilsjampo. Den vannavkjølte og dermed slitesterke motoren er designet for hyppig rengjøring og garanterer pålitelig ytelse. Den integrerte slangetrommelen med PremiumFlex-slange gir både komfort og stor fleksibilitet. I tillegg reduserer G 180 Q COMFORT!Hold-spylepistolen holdekraften betraktelig, og høytrykksslangen kan kobles til raskt takket være Quick Connect-systemet. Det innovative 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kombinerer 4 forskjellige strålemønstre som kan justeres ved å vri på hodet til strålerøret. 2-i-1 såpekonseptet sikrer komfort og perfekt påføring av rengjøringsmiddel avhengig av bruksområdet. Kabler og tilbehør kan enkelt oppbevares på maskinen, og teleskophåndtaket samt hjul med myk overflate gjør den enkel å transportere. Støtte gis via Kärcher Home & Garden-appen med integrert bruksrådgiver og nyttige tips og triks.
Egenskaper og fordeler
PremiumFlex høytrykksslange
- Den fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring.
- Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
- Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
- Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
- Lavt tyngdepunkt for god stabilitet.
Enestående ytelse
- Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Home & Garden-app
- Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
- Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
- Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Bærekraftige egenskaper
- Design med 30 % resirkulert plast¹⁾.
- Opptil 80 % lavere vannforbruk sammenlignet med en vanlig hageslange.²⁾
- Bærekraftig emballasje laget av minst 80 % resirkulert papir.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 / 230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 600
|Arealytelse (m²/t)
|60
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 60
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|18,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|29,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Kun selve produktet, alle plastdeler eksklusive tilbehør.
Scope of supply
- Rengjøringssett for hus og hjem: K 7 Smart: T 7 overflatevasker, stein- og fasadevaskemiddel, 3-i-1, 1 l
- Rengjøringssett for bil: K 7: Roterende vaskebørste, utskiftbar innsats Car & Bike, mikrofiberklut, 3-i-1 bilshampo, 1 l
- Rengjøringsmidler: Universalrengjøringsmiddel RM 626, 1 l
- Høytrykkspistol: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-i-1 Multi Jet
- Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Trykkavlastning ved å holde inne avtrekkeren på spylepistolen
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: 2-i-1 konsept for rengjøringsmiddel
- Justering av rengjøringsmiddel i skumdyse-applikasjon
- Teleskophåndtak
- Integrert bærehåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Pumpemateriale: Aluminium
- Enkel å oppbevare
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- 2 ledningskroker: med hurtigfjerning
- Hjul med myk overflate
Videoer
Bruksområder
- Terrasse
- Gjerder
- Hage- og steinmurer
- Områder rundt hjem og hage
- Biler
- Bobiler og campingvogner
- Sykler
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.