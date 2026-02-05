Høytrykkspyler K 7 Comfort Premium Car & Home

Høytrykksspyleren K 7 Comfort Premium Car & Home med en kapasitet på 60 m²/t, vannavkjølt motor, PremiumFlex-slange og slangetrommel. Inkl. Car Cleaning & Home Kit.

Høytrykksspyleren K 7 Comfort Premium Car & Home er ideell for fjerning av kraftig smuss fra hjem og bil. Inkluderer Home Kit med T 7 terrassevasker og 1 liter stein- og fasaderens, samt Car Cleaning Kit med roterende vaskebørste med utskiftbart tilbehør, mikrofiberklut og 1 liter bilsjampo. Den vannavkjølte og dermed slitesterke motoren er designet for hyppig rengjøring og garanterer pålitelig ytelse. Den integrerte slangetrommelen med PremiumFlex-slange gir både komfort og stor fleksibilitet. I tillegg reduserer G 180 Q COMFORT!Hold-spylepistolen holdekraften betraktelig, og høytrykksslangen kan kobles til raskt takket være Quick Connect-systemet. Det innovative 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kombinerer 4 forskjellige strålemønstre som kan justeres ved å vri på hodet til strålerøret. 2-i-1 såpekonseptet sikrer komfort og perfekt påføring av rengjøringsmiddel avhengig av bruksområdet. Kabler og tilbehør kan enkelt oppbevares på maskinen, og teleskophåndtaket samt hjul med myk overflate gjør den enkel å transportere. Støtte gis via Kärcher Home & Garden-appen med integrert bruksrådgiver og nyttige tips og triks.

Egenskaper og fordeler
PremiumFlex høytrykksslange
  • Den fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring.
  • Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
  • Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
  • Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
  • Lavt tyngdepunkt for god stabilitet.
Enestående ytelse
  • Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Home & Garden-app
  • Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
  • Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
  • Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Bærekraftige egenskaper
  • Design med 30 % resirkulert plast¹⁾.
  • Opptil 80 % lavere vannforbruk sammenlignet med en vanlig hageslange.²⁾
  • Bærekraftig emballasje laget av minst 80 % resirkulert papir.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 220 / 230
Frekvens (Hz) 50
Trykk (bar/mPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Gjennomstrømning (l/t) maks. 600
Arealytelse (m²/t) 60
Inngangstemperatur (°C) maks. 60
Tilkoblingsbelastning (kW) 3
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 18,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 29,5
Mål (L x B x H) (mm) 465 x 354 x 750

¹⁾ Kun selve produktet, alle plastdeler eksklusive tilbehør.

Scope of supply

  • Rengjøringssett for hus og hjem: K 7 Smart: T 7 overflatevasker, stein- og fasadevaskemiddel, 3-i-1, 1 l
  • Rengjøringssett for bil: K 7: Roterende vaskebørste, utskiftbar innsats Car & Bike, mikrofiberklut, 3-i-1 bilshampo, 1 l
  • Rengjøringsmidler: Universalrengjøringsmiddel RM 626, 1 l
  • Høytrykkspistol: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4-i-1 Multi Jet
  • Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Trykkavlastning ved å holde inne avtrekkeren på spylepistolen
  • Integrert trommel for høytrykksslange
  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Påføring av rengjøringsmiddel med: 2-i-1 konsept for rengjøringsmiddel
  • Justering av rengjøringsmiddel i skumdyse-applikasjon
  • Teleskophåndtak
  • Integrert bærehåndtak
  • Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
  • Pumpemateriale: Aluminium
  • Enkel å oppbevare
  • Oppbevaringsplass for tilbehør
  • 2 ledningskroker: med hurtigfjerning
  • Hjul med myk overflate
Videoer

Bruksområder
  • Terrasse
  • Gjerder
  • Hage- og steinmurer
  • Områder rundt hjem og hage
  • Biler
  • Bobiler og campingvogner
  • Sykler
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.