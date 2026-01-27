Høytrykksspyleren K 6 Comfort Premium fjerner uanstrengt hardnakket smuss rundt huset og fra bilen. Den slitesterke, vannavkjølte motoren garanterer jevnt høy ytelse, og den integrerte slangetrommelen med PremiumFlex-slangen sikrer maksimal fleksibilitet under bruk. Den ergonomisk utformede G 180 Q COMFORT!Hold-spylepistolen reduserer holdekraften betraktelig, noe som gjør selv lengre arbeidsøkter komfortable og uten at du blir sliten. Det velprøvde Quick Connect-systemet gjør det også enkelt å koble til og fra høytrykksslangen. Med det allsidige 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kan vannstrålen tilpasses enhver overflate på et øyeblikk ved å vri på strålerørhodet som har 4 forskjellige strålemønstre. Videre tilbyr 2-i-1 såpekonseptet ekstra brukervennlighet og perfekt påføring av rengjøringsmiddel tilpasset oppgaven. Kabler og tilbehør kan enkelt stues bort på maskinen, og teleskophåndtaket samt hjul med myk overflate gjør den enkel å transportere. For optimal støtte tilbyr Kärcher Home & Garden-appen en bruksrådgiver samt nyttige tips og triks.