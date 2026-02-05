Høytrykkspyler K 6 Comfort Premium Home

Høytrykksspyleren K 6 Comfort Premium Home med en kapasitet på 50 m²/t, PremiumFlex-slange, slangetrommel og vannavkjølt motor for fjerning av kraftig smuss. Inkl. Home Kit.

Høytrykksspyleren K 6 Comfort Premium Home fjerner uanstrengt hardnakket smuss rundt hjemmet og fra bilen. Inkluderer Home Kit med T 5 terrassevasker og 1 liter stein- og fasaderens for sprutfri rengjøring av store flater. Den slitesterke, vannavkjølte motoren garanterer jevnt høy ytelse, og den integrerte slangetrommelen med PremiumFlex-slangen sikrer maksimal fleksibilitet under bruk. Den ergonomisk utformede G 180 Q COMFORT!Hold-spylepistolen reduserer holdekraften betraktelig, noe som gjør selv lengre arbeidsøkter mulig uten at du blir sliten. Takket være Quick Connect-systemet kan høytrykksslangen kobles til og fra raskt. Takket være 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kan vannstrålen justeres til enhver overflate ved å rotere det for å velge ett av fire strålemønstre. Videre tilbyr 2-i-1 såpekonseptet ekstra brukervennlighet og perfekt påføring av rengjøringsmiddel tilpasset oppgaven. Kabler og tilbehør kan enkelt stues bort på maskinen, og teleskophåndtaket samt hjul med myk overflate gjør den enkel å transportere. Støtte gis via Kärcher Home & Garden-appen med bruksrådgiver og nyttige tips og triks.

Egenskaper og fordeler
PremiumFlex høytrykksslange
  • Den fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring.
  • Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
  • Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
  • Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
  • Lavt tyngdepunkt for god stabilitet.
Enestående ytelse
  • Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Home & Garden-app
  • Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
  • Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
  • Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Bærekraftige egenskaper
  • Design med 25 % resirkulert plast¹⁾.
  • Opptil 80 % lavere vannforbruk sammenlignet med en vanlig hageslange.²⁾
  • Emballasje laget av minst 80 % resirkulert papir.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 230 / 240
Frekvens (Hz) 50
Trykk (bar/mPa) 20 - maks. 160 / 2 - 16
Gjennomstrømning (l/t) maks. 510
Arealytelse (m²/t) 50
Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilkoblingsbelastning (kW) 2,2
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 13,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 21,8
Mål (L x B x H) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Kun selve produktet, alle plastdeler eksklusive tilbehør. / ²⁾ Betingelser for interne tester: Høytrykksvaskerens vannmengde utgjør 40 % av en hageslanges, samtidig som rengjøringstiden halveres. Faktisk vannmengde, vann- og tidsbesparelse vil variere avhengig av maskinklasse, smussnivå og brukssted.

Scope of supply

  • Rengjøringssett for hus og hjem: T 5 overflatevasker, stein- og fasadevaskemiddel, 3-i-1, 1 l
  • Rengjøringsmidler: Universalrengjøringsmiddel RM 626, 1 l
  • Høytrykkspistol: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4-i-1 Multi Jet
  • Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Trykkavlastning ved å holde inne avtrekkeren på spylepistolen
  • Integrert trommel for høytrykksslange
  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Påføring av rengjøringsmiddel med: 2-i-1 konsept for rengjøringsmiddel
  • Justering av rengjøringsmiddel i skumdyse-applikasjon
  • Teleskophåndtak
  • Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
  • Pumpemateriale: Aluminium
  • Enkel å oppbevare
  • Oppbevaringsplass for tilbehør
  • 2 ledningskroker: med hurtigfjerning
  • Hjul med myk overflate
Bruksområder
  • Terrasse
  • Gjerder
  • Hage- og steinmurer
  • Områder rundt hjem og hage
  • Biler
  • Bobiler og campingvogner
  • Sykler
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
Tilbehør
Rengjøringsmidler
