Høytrykkspyler K 6 Comfort Premium Home
Høytrykksspyleren K 6 Comfort Premium Home med en kapasitet på 50 m²/t, PremiumFlex-slange, slangetrommel og vannavkjølt motor for fjerning av kraftig smuss. Inkl. Home Kit.
Høytrykksspyleren K 6 Comfort Premium Home fjerner uanstrengt hardnakket smuss rundt hjemmet og fra bilen. Inkluderer Home Kit med T 5 terrassevasker og 1 liter stein- og fasaderens for sprutfri rengjøring av store flater. Den slitesterke, vannavkjølte motoren garanterer jevnt høy ytelse, og den integrerte slangetrommelen med PremiumFlex-slangen sikrer maksimal fleksibilitet under bruk. Den ergonomisk utformede G 180 Q COMFORT!Hold-spylepistolen reduserer holdekraften betraktelig, noe som gjør selv lengre arbeidsøkter mulig uten at du blir sliten. Takket være Quick Connect-systemet kan høytrykksslangen kobles til og fra raskt. Takket være 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kan vannstrålen justeres til enhver overflate ved å rotere det for å velge ett av fire strålemønstre. Videre tilbyr 2-i-1 såpekonseptet ekstra brukervennlighet og perfekt påføring av rengjøringsmiddel tilpasset oppgaven. Kabler og tilbehør kan enkelt stues bort på maskinen, og teleskophåndtaket samt hjul med myk overflate gjør den enkel å transportere. Støtte gis via Kärcher Home & Garden-appen med bruksrådgiver og nyttige tips og triks.
Egenskaper og fordeler
PremiumFlex høytrykksslange
- Den fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring.
- Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
- Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
- Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
- Lavt tyngdepunkt for god stabilitet.
Enestående ytelse
- Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Home & Garden-app
- Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
- Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
- Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Bærekraftige egenskaper
- Design med 25 % resirkulert plast¹⁾.
- Opptil 80 % lavere vannforbruk sammenlignet med en vanlig hageslange.²⁾
- Emballasje laget av minst 80 % resirkulert papir.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 160 / 2 - 16
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 510
|Arealytelse (m²/t)
|50
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,2
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|13,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|21,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Kun selve produktet, alle plastdeler eksklusive tilbehør. / ²⁾ Betingelser for interne tester: Høytrykksvaskerens vannmengde utgjør 40 % av en hageslanges, samtidig som rengjøringstiden halveres. Faktisk vannmengde, vann- og tidsbesparelse vil variere avhengig av maskinklasse, smussnivå og brukssted.
Scope of supply
- Rengjøringssett for hus og hjem: T 5 overflatevasker, stein- og fasadevaskemiddel, 3-i-1, 1 l
- Rengjøringsmidler: Universalrengjøringsmiddel RM 626, 1 l
- Høytrykkspistol: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-i-1 Multi Jet
- Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Trykkavlastning ved å holde inne avtrekkeren på spylepistolen
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: 2-i-1 konsept for rengjøringsmiddel
- Justering av rengjøringsmiddel i skumdyse-applikasjon
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Pumpemateriale: Aluminium
- Enkel å oppbevare
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- 2 ledningskroker: med hurtigfjerning
- Hjul med myk overflate
Videoer
Bruksområder
- Terrasse
- Gjerder
- Hage- og steinmurer
- Områder rundt hjem og hage
- Biler
- Bobiler og campingvogner
- Sykler
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.