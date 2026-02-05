Høytrykksspyleren K 6 Comfort Premium Home fjerner uanstrengt hardnakket smuss rundt hjemmet og fra bilen. Inkluderer Home Kit med T 5 terrassevasker og 1 liter stein- og fasaderens for sprutfri rengjøring av store flater. Den slitesterke, vannavkjølte motoren garanterer jevnt høy ytelse, og den integrerte slangetrommelen med PremiumFlex-slangen sikrer maksimal fleksibilitet under bruk. Den ergonomisk utformede G 180 Q COMFORT!Hold-spylepistolen reduserer holdekraften betraktelig, noe som gjør selv lengre arbeidsøkter mulig uten at du blir sliten. Takket være Quick Connect-systemet kan høytrykksslangen kobles til og fra raskt. Takket være 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kan vannstrålen justeres til enhver overflate ved å rotere det for å velge ett av fire strålemønstre. Videre tilbyr 2-i-1 såpekonseptet ekstra brukervennlighet og perfekt påføring av rengjøringsmiddel tilpasset oppgaven. Kabler og tilbehør kan enkelt stues bort på maskinen, og teleskophåndtaket samt hjul med myk overflate gjør den enkel å transportere. Støtte gis via Kärcher Home & Garden-appen med bruksrådgiver og nyttige tips og triks.