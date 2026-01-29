Høytrykkspyler K 3 Premium
K 3 Premium høytrykkspyler har bl.a. vannavkjølt motor, rengjøringsmiddeltank, 6m slange, vannfilter, pistol med hurtigkobling, justerbart strålerør, rotojetdyse m.m.
K 3 Premium høytrykkspyler har blant annet vannavkjølt motor, teleskophåndtak, Quick Connect høytrykkspistol, 6 m lang høytrykkslange, og tank for påfylling av rengjøringsmiddel. Vannfilter for å beskytte pumpen mot inntrengning av smusspartikler. Trykket i VarioPower-strålerøret (VPS) kan enkelt justeres ved å vri på den, og den ekstra kraftige rotojetdysen med roterende punktstråle, fjerner selv den mest gjenstridige skitten. Kort sagt er K 3 Premium den ideelle enheten for å fjerne løstsittende/ lett smuss, fra f.eks. biler, hagegjerder, sykler o.l.
Egenskaper og fordeler
Quick Connect hurtigkobling
- Høytrykksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.
Rengjøringsmiddeltank
- Praktisk tank til rengjøringsmidler forenkler påføring.
Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Svært kraftig.
Slangetrommel og kabelholder
- Praktisk festeanordning for kabel
Plug 'n' Clean System
- Rengjøringsmidler kan påføres og byttes enkelt. Mengden kan justeres.
3-stemplet aksialpumpe
- Vedlikeholdsfri
Sikkerhetsventil og automatisk stopp av motor
- Sikker beskyttelse mot overbelastning.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 380
|Arealytelse (m²/t)
|25
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|1,6
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|9,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|13
|Mål (L x B x H) (mm)
|285 x 331 x 563
Scope of supply
- Høytrykkspistol: Standard Quick Connect hurtigkobling
- VarioPower-strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 6 m
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Tank
- Teleskophåndtak
- Enkel å oppbevare
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Områder rundt hjem og hage
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
