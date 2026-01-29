Høytrykkspyler K 3 Premium

K 3 Premium høytrykkspyler har bl.a. vannavkjølt motor, rengjøringsmiddeltank, 6m slange, vannfilter, pistol med hurtigkobling, justerbart strålerør, rotojetdyse m.m.

K 3 Premium høytrykkspyler har blant annet vannavkjølt motor, teleskophåndtak, Quick Connect høytrykkspistol, 6 m lang høytrykkslange, og tank for påfylling av rengjøringsmiddel. Vannfilter for å beskytte pumpen mot inntrengning av smusspartikler. Trykket i VarioPower-strålerøret (VPS) kan enkelt justeres ved å vri på den, og den ekstra kraftige rotojetdysen med roterende punktstråle, fjerner selv den mest gjenstridige skitten. Kort sagt er K 3 Premium den ideelle enheten for å fjerne løstsittende/ lett smuss, fra f.eks. biler, hagegjerder, sykler o.l.

Egenskaper og fordeler
Quick Connect hurtigkobling
  • Høytrykksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.
Rengjøringsmiddeltank
  • Praktisk tank til rengjøringsmidler forenkler påføring.
Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
  • Svært kraftig.
Slangetrommel og kabelholder
  • Praktisk festeanordning for kabel
Plug 'n' Clean System
  • Rengjøringsmidler kan påføres og byttes enkelt. Mengden kan justeres.
3-stemplet aksialpumpe
  • Vedlikeholdsfri
Sikkerhetsventil og automatisk stopp av motor
  • Sikker beskyttelse mot overbelastning.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Trykk (bar/mPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Gjennomstrømning (l/t) maks. 380
Arealytelse (m²/t) 25
Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilkoblingsbelastning (kW) 1,6
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 9,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 13
Mål (L x B x H) (mm) 285 x 331 x 563

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: Standard Quick Connect hurtigkobling
  • VarioPower-strålerør
  • Rotojetdyse/Turbodyse
  • Høytrykksslange: 6 m
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Påføring av rengjøringsmiddel med: Tank
  • Teleskophåndtak
  Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
  • Enkel å oppbevare
Høytrykkspyler K 3 Premium
Bruksområder
  • Sykler
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Områder rundt hjem og hage
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
