K 3 Premium høytrykkspyler har blant annet vannavkjølt motor, teleskophåndtak, Quick Connect høytrykkspistol, 6 m lang høytrykkslange, og tank for påfylling av rengjøringsmiddel. Vannfilter for å beskytte pumpen mot inntrengning av smusspartikler. Trykket i VarioPower-strålerøret (VPS) kan enkelt justeres ved å vri på den, og den ekstra kraftige rotojetdysen med roterende punktstråle, fjerner selv den mest gjenstridige skitten. Kort sagt er K 3 Premium den ideelle enheten for å fjerne løstsittende/ lett smuss, fra f.eks. biler, hagegjerder, sykler o.l.