Høytrykkspyler K 7 Comfort Premium Home
Høytrykksspyleren K 7 Comfort Premium Home med en kapasitet på 60 m²/t, vannavkjølt motor, PremiumFlex-slange og slangetrommel for fjerning av kraftig smuss. Inkl. Home Kit.
Høytrykksspyleren K 7 Comfort Premium Home er ideell for fjerning av kraftig smuss fra hjem og bil. Den vannavkjølte og dermed slitesterke motoren er designet for hyppig rengjøring og garanterer pålitelig ytelse. Den integrerte slangetrommelen med PremiumFlex-slange gir både komfort og stor fleksibilitet. G 180 Q COMFORT!Hold-spylepistolen reduserer holdekraften betraktelig, noe som muliggjør arbeid uten at du blir sliten. Takket være Quick Connect-systemet kan høytrykksslangen kobles til raskt og enkelt. Det innovative 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kombinerer 4 forskjellige strålemønstre som enkelt kan stilles inn ved å vri på hodet til strålerøret. Inkluderer Home Kit med T 7 terrassevasker og 1 liter stein- og fasaderens. Videre tilbyr 2-i-1 såpekonseptet ekstra brukervennlighet og perfekt påføring av rengjøringsmiddel tilpasset oppgaven. I tillegg til kabelen kan også tilbehøret enkelt oppbevares på maskinen, og teleskophåndtaket samt hjul med myk overflate gjør den enkel å transportere. Støtte gis via Kärcher Home & Garden-appen med bruksrådgiver og nyttige tips og triks.
Egenskaper og fordeler
PremiumFlex høytrykksslange
- Den fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring.
- Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
- Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
- Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
- Lavt tyngdepunkt for god stabilitet.
Enestående ytelse
- Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Home & Garden-app
- Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
- Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
- Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Bærekraftige egenskaper
- Design med 30 % resirkulert plast¹⁾.
- Opptil 80 % lavere vannforbruk sammenlignet med en vanlig hageslange.²⁾
- Bærekraftig emballasje laget av minst 80 % resirkulert papir.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 / 230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 600
|Arealytelse (m²/t)
|60
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 60
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|18,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|28,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Kun selve produktet, alle plastdeler eksklusive tilbehør.
Scope of supply
- Rengjøringssett for hus og hjem: K 7 Smart: T 7 overflatevasker, stein- og fasadevaskemiddel, 3-i-1, 1 l
- Rengjøringsmidler: Universalrengjøringsmiddel RM 626, 1 l
- Høytrykkspistol: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-i-1 Multi Jet
- Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Trykkavlastning ved å holde inne avtrekkeren på spylepistolen
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: 2-i-1 konsept for rengjøringsmiddel
- Justering av rengjøringsmiddel i skumdyse-applikasjon
- Teleskophåndtak
- Integrert bærehåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Pumpemateriale: Aluminium
- Enkel å oppbevare
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- 2 ledningskroker: med hurtigfjerning
- Hjul med myk overflate
Bruksområder
- Terrasse
- Gjerder
- Hage- og steinmurer
- Områder rundt hjem og hage
- Biler
- Bobiler og campingvogner
- Sykler
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.