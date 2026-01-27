Høytrykkspyler K 5 Basic
K5 Basic høytrykkspyler med vannkjølt motor er egnet for sporadisk bruk og middels smuss på store biler, steinvegger eller sykler.
K5 Basic for moderat smussfjerning på store biler, sykler og til og med steinvegger. Høytrykksvaskeren er utstyrt med en kraftig vannkjølt motor og har avtrekkerpistol med Quick Connect hurtigkoblingssystem og 8 meter høytrykkslange. Det finnes også en Vario Power sprøytelanse (VPS) som gjør innstillingen av ønsket trykk enkel og gir skånsom behandling av ømfintlige overflater, samt en smussblåser med kraftig roterende punktstråle for å håndtere det mest gjenstridige smuss. Det integrerte vannfilteret beskytter pumpen.
Egenskaper og fordeler
Enestående ytelseHøy ytelse med vannavkjølt motor.
HåndtakPraktisk høyde for flytting av maskinen.
Store hjulFor trygg og praktisk transport, selv på ujevnt underlag som f.eks. belegningsstein.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 500
|Arealytelse (m²/t)
|40
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,1
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|11,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|15
|Mål (L x B x H) (mm)
|341 x 325 x 867
Scope of supply
- Høytrykkspistol: Standard Quick Connect hurtigkobling
- VarioPower-strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 8 m
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Sugeslange
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Enkel å oppbevare
- Vannoppsug
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Områder rundt hjem og hage
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av mindre biler.
- Utendørs trapper og heller
- For rengjøring av middels store kjøretøy og stasjonsvogner.
- Hage- og steinmurer
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.