Enten det er gjørmete gulv, en skitten bil eller hagemøbler som trenger en vask – K Silent eco!Booster fra Kärcher fjerner smuss raskt og effektivt. Den innovative Silent-teknologien reduserer støynivået med 50 % sammenlignet med tilsvarende høytrykkspylere, slik at du kan vaske uten å forstyrre familie eller naboer. Tre medfølgende spylelanser gir riktig løsning til enhver oppgave: Vario Power for presis trykkjustering, eco!Booster for skånsom rengjøring med opptil 50 % høyere effekt enn flatstrålen – som sparer både vann, energi og tid – og Dirt Blaster med roterende punktstråle for ekstra gjenstridig smuss. I tillegg følger avtrekkerpistol, 6 meter PremiumFlex høytrykkslange og skumdyse med. Takket være det kompakte formatet kan K Silent eco!Booster oppbevares både inne og ute uten å ta mye plass.