Høytrykkspyler K Silent eco!Booster
K Silent eco!Booster – stillegående, kompakt og kraftig høytrykkspyler. Leveres med fleksibel høytrykkslange, skumdyse, Vario Power lanse, Dirt Blaster og eco!Booster.
Enten det er gjørmete gulv, en skitten bil eller hagemøbler som trenger en vask – K Silent eco!Booster fra Kärcher fjerner smuss raskt og effektivt. Den innovative Silent-teknologien reduserer støynivået med 50 % sammenlignet med tilsvarende høytrykkspylere, slik at du kan vaske uten å forstyrre familie eller naboer. Tre medfølgende spylelanser gir riktig løsning til enhver oppgave: Vario Power for presis trykkjustering, eco!Booster for skånsom rengjøring med opptil 50 % høyere effekt enn flatstrålen – som sparer både vann, energi og tid – og Dirt Blaster med roterende punktstråle for ekstra gjenstridig smuss. I tillegg følger avtrekkerpistol, 6 meter PremiumFlex høytrykkslange og skumdyse med. Takket være det kompakte formatet kan K Silent eco!Booster oppbevares både inne og ute uten å ta mye plass.
Egenskaper og fordeler
Innovativ stillegående teknologi50 % reduksjon i opplevd støynivå sammenlignet med andre høytrykkspylere i samme klasse. Mer behagelig lyd sammenlignet med andre høytrykkspylere i samme klasse.
PremiumFlex høytrykksslangeRull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Kompakt og lett enhetKan enkelt oppbevares både innendørs og utendørs. Enkel å transportere for fleksibel rengjøring.
Prakisk oppbevaring av tilbehør
- Slange, spylelanser og høytrykkspistol kan oppbevares ryddig og kompakt.
Kabeloppbevaringsrom
- Rull ut og trekk inn strømkabelen raskt og enkelt.
Quick Connect hurtigkoblingssystem
- Høytrykksslangen kan klikkes inn og ut av enheten og høytrykkspistolen på en rask og enkel måte.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Trykk ( /bar)
|20 / maks. 130
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 420
|Arealytelse (m²/t)
|30
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|1,8
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|5,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|313 x 262 x 419
Scope of supply
- Skumdyse: 0.3 l
- Høytrykkspistol: G 120 Q
- VarioPower-strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- eco!Booster
- Høytrykksslange: 6 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Enkel å oppbevare
- Kabeloppbevaring
Bruksområder
- Balkong
- Myggnett
- For rengjøring av mindre biler.
- Sykler
