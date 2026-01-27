Høytrykkspyler K Silent eco!Booster

K Silent eco!Booster – stillegående, kompakt og kraftig høytrykkspyler. Leveres med fleksibel høytrykkslange, skumdyse, Vario Power lanse, Dirt Blaster og eco!Booster.

Enten det er gjørmete gulv, en skitten bil eller hagemøbler som trenger en vask – K Silent eco!Booster fra Kärcher fjerner smuss raskt og effektivt. Den innovative Silent-teknologien reduserer støynivået med 50 % sammenlignet med tilsvarende høytrykkspylere, slik at du kan vaske uten å forstyrre familie eller naboer. Tre medfølgende spylelanser gir riktig løsning til enhver oppgave: Vario Power for presis trykkjustering, eco!Booster for skånsom rengjøring med opptil 50 % høyere effekt enn flatstrålen – som sparer både vann, energi og tid – og Dirt Blaster med roterende punktstråle for ekstra gjenstridig smuss. I tillegg følger avtrekkerpistol, 6 meter PremiumFlex høytrykkslange og skumdyse med. Takket være det kompakte formatet kan K Silent eco!Booster oppbevares både inne og ute uten å ta mye plass.

Egenskaper og fordeler
Høytrykkspyler K Silent eco!Booster: Innovativ stillegående teknologi
Innovativ stillegående teknologi
50 % reduksjon i opplevd støynivå sammenlignet med andre høytrykkspylere i samme klasse. Mer behagelig lyd sammenlignet med andre høytrykkspylere i samme klasse.
Høytrykkspyler K Silent eco!Booster: PremiumFlex høytrykksslange
PremiumFlex høytrykksslange
Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Høytrykkspyler K Silent eco!Booster: Kompakt og lett enhet
Kompakt og lett enhet
Kan enkelt oppbevares både innendørs og utendørs. Enkel å transportere for fleksibel rengjøring.
Prakisk oppbevaring av tilbehør
  • Slange, spylelanser og høytrykkspistol kan oppbevares ryddig og kompakt.
Kabeloppbevaringsrom
  • Rull ut og trekk inn strømkabelen raskt og enkelt.
Quick Connect hurtigkoblingssystem
  • Høytrykksslangen kan klikkes inn og ut av enheten og høytrykkspistolen på en rask og enkel måte.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Trykk ( /bar) 20 / maks. 130
Gjennomstrømning (l/t) maks. 420
Arealytelse (m²/t) 30
Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilkoblingsbelastning (kW) 1,8
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 5,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 8,2
Mål (L x B x H) (mm) 313 x 262 x 419

Scope of supply

  • Skumdyse: 0.3 l
  • Høytrykkspistol: G 120 Q
  • VarioPower-strålerør
  • Rotojetdyse/Turbodyse
  • eco!Booster
  • Høytrykksslange: 6 m, PremiumFlex
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Enkel å oppbevare
  • Kabeloppbevaring
Videoer

Bruksområder
  • Balkong
  • Myggnett
  • For rengjøring av mindre biler.
  • Sykler
Tilbehør
Rengjøringsmidler
